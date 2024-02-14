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"Парень на один день": на Авито появились объявления об услуге для одиноких девушек

"Парень на один день": на Авито появились объявления об услуге для одиноких девушек

Автор:
14 февраля 2024 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   День святого Валентина   объявление   одинокие девушки   одиночество   услуга Авито   
1354
6

Неплохой стартап для Дня святого Валентина.

Многие одинокие девушки с трудом переживают отсутствие любимого человека. В тот день, когда подруги будут наперебой хвалиться букетами и подарками, им остаётся лишь грустить или делать вид, что не очень-то и хотелось быть "оподаренной". Для тех, кому не подходит ни один из этих вариантов, "Авито" предлагает свой способ решения проблемы. Завести парня за один день сложно, но можно найти того, кто сыграет роль любимого.


В преддверии Дня всех влюбленных на "Авито" появились соответствующие объявления.


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За небольшое вознаграждение незнакомый юноша сможет притвориться милым, заботливым и сильно влюблённым. В прейскуранте - масса услуг, от "поносить на руках" до "пообщаться с бабулей". И кто после таких доказательств скажет что девушка одинока?



Расценки разные, в зависимости от города и набора услуг


А ведь кто-то наверняка воспользуется, ведь предложение без спроса не бывает.

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Метки: 14 февраля   День всех влюбленных   День святого Валентина   объявление   одинокие девушки   одиночество   услуга Авито   
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14  комментариев
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4k
Pechenegiatakuyt Час назад
Зачем на день освобождения Луганска (Ворошиловграда) от немецко-фашистских захватчиков - парень?
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5k
Искандер 3 минуты назад
Автор, зачем рекламируешь этот идиотский праздник?! Ты что, тоже "радужный", как и те, кто вспоминает об этом дне?!
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4k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
14е февраля превратили в 8е марта
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38k
АнтонПолднев 49 минут назад
Этому стартапу уже много лет. Называется он "Казаться, а не быть". Сюда так же входят цветы напрокат для фотографирования, пакеты из ЦУМа, чужие машины для того же, фотошоп, фильтры для фото, утягивающее бельё, ну и пушап естественно. И ещё куча допов.
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3k
Оксид Бетона 55 минут назад
Одинокие дамы, могу вдуть. Не дорого. За штукарь. Ну если красивая, то за два штукаря. Просто пенсия у меня маленькая, так бы больше смог заплатить. )))
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−2
ollie70 Оксид Бетона Полчаса назад
сначала подумал что с них штукарь ... а оказывается ты платишь ... фу....
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36k
БамбарбияКиргуду 56 минут назад
Проститут на один день.Одноразовый. По логике гон.дон.
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11k
Борис Карабанов Час назад
"Все мужики одинаковые - за деньги готовы на всё! Это у них природой заложено."
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248
ruslan d Час назад
Идеально , это я
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−2
ollie70 ruslan d Полчаса назад
не понял кто "я" - заказчик или исполнитель? ))
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248
ruslan d ollie70 Полчаса назад
Исполнитель , на один день , на большее я не способен
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