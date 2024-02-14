"Парень на один день": на Авито появились объявления об услуге для одиноких девушек

Неплохой стартап для Дня святого Валентина.
Многие одинокие девушки с трудом переживают отсутствие любимого человека. В тот день, когда подруги будут наперебой хвалиться букетами и подарками, им остаётся лишь грустить или делать вид, что не очень-то и хотелось быть "оподаренной". Для тех, кому не подходит ни один из этих вариантов, "Авито" предлагает свой способ решения проблемы. Завести парня за один день сложно, но можно найти того, кто сыграет роль любимого.
В преддверии Дня всех влюбленных на "Авито" появились соответствующие объявления.
За небольшое вознаграждение незнакомый юноша сможет притвориться милым, заботливым и сильно влюблённым. В прейскуранте - масса услуг, от "поносить на руках" до "пообщаться с бабулей". И кто после таких доказательств скажет что девушка одинока?
Расценки разные, в зависимости от города и набора услуг
А ведь кто-то наверняка воспользуется, ведь предложение без спроса не бывает.
Источник:
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