"Парень на один день": на Авито появились объявления об услуге для одиноких девушек

Многие одинокие девушки с трудом переживают отсутствие любимого человека. В тот день, когда подруги будут наперебой хвалиться букетами и подарками, им остаётся лишь грустить или делать вид, что не очень-то и хотелось быть "оподаренной". Для тех, кому не подходит ни один из этих вариантов, "Авито" предлагает свой способ решения проблемы. Завести парня за один день сложно, но можно найти того, кто сыграет роль любимого.





В преддверии Дня всех влюбленных на "Авито" появились соответствующие объявления.



