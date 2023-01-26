На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни

Заодно могут внести и в реестр иноагентов.
Семен Слепаков уехал из России и периодически её критикует. Чаще всего это не просто высказывания, а песни. Например, «Нет вобле» - посвящённая девушке, которая получила административный штраф за дискредитацию армии РФ.
Источник:
А недавно он выпустил новую композицию - «Колыбельная»: «А теперь героем воротился обратно. Целых девять месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку. И красивый памятник — мэр обещал».
Источник:
В Госдуме уже призвали лишить артиста гражданства и признать его иноагентом. В Совфеде предложили лишить Слепакова выступлений в России и отсечь любые возможности здесь зарабатывать.
А сегодня Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.
«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (“Публичная дискредитация ВС РФ”)», — заявил директор фонда Александр Карабанов.
Фонд поддержал депутатов Госдумы и также обратился в Минюст. И попросил внести Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.
Если все эти инициативы пройдут, то юмористу не то что выступать, а просто прилететь на Родину будет весьма затруднительно.
Источник:
- «Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами
- «Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик»: иноагент Михаил Шац скучает по Родине, но боится возвращаться
- С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах
- Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ
- "Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"
что сами опускаются до уровня клоунов ? Им же нравилась другие его песни, например Герой - орденоносец, или патриотическая - Эротичекая, а тут прорвало от зазеркалья телевизора в песне.
Романтизм советского образца обернулся против своих создателей. Красных оказалось слишком много, и белый в этой толпе стал не изгоем, а героем. Носителем культуры среди темного стада. А ведь если откроешь оригинальные эмигрантские газеты 1920-х, увидишь одну большую местечковую скуку.
Да что газеты! Была у знаменитого фольклориста и этнографа Евгения Александровича Ляцкого книга про русскую эмиграцию под названием «Тундра». Этот «роман из беженской жизни» Ляцкий издал за свой счет в 1925 году в Праге в специально организованном для этого издательстве «Пламя».
Книга эта не заказная, и с её помощью автор не собирался заслужить себе право бессанкционного возврата в СССР (к примеру, «красного графа» Алексея Николаевича Толстого, которому жить на западе не понравилось, эмигрантская критика подозревала в желании в угоду советской власти опорочить невозвращенцев, а не графа Михаила Афанасьевича Булгакова, так и не собравшегося эмигрировать, прямо обвиняли в «заказухе»). С 1922 года Ляцкий преподавал в Карловом университете, жил в Чехословакии, никуда не собираясь возвращаться, в конце 30-х был лоялен к фашистскому режиму и умер в 1942-м году своей смертью без страданий и видимых моральных мук в тихой столице Протектората Богемии и Моравии.
Ляцкий был критиком и учёным, а не писателем, так что с точки зрения сюжета его роман вялая нудятина. Однако его зарисовки эмигрантской интеллигентской тусовки в «Тундре» говорят сами за себя.
Прямо в первой главе книги описана затхлая прокуренная комната, набитая русскими интеллигентами помятыми, но исполненными боли за Россию. А дальше появляются два героя один похожий на Чацкого, а другой на Петра Верховенского.
«Чацкого» зовут Вяльцев. Он философ. При царе немного бунтовал, даже побывал в ссылке и оттуда бежал через тундру непролазную. Теперь же он духовный учитель, «человек не от мира сего», ищущий «Божию правду» и пишущий «книгу в назидание людям».
С «Верховенским» попроще. Его зовут Азбелев, он «некогда гвардеец, теперь беспартийный демократ». И у него, как и у Вяльцева, есть ученики, которым он хочет передать свою безумную боль за Россию и желание спасти её.
Потом герои долго выясняют отношения, но от этого нет никакого толка, ибо слушают они только себя. В конце концов «Верховенский» отправляет своего ученика в Советскую Россию для совершения теракта, а «Чацкий», не готовый взять ответственность за судьбу якобы любимой им молодой вдовы и её двоих детей, сваливает в Швейцарию с юной поклонницей, отбив девушку у своего ученика, который от этого сходит с ума и умирает.
Собственно говоря, это и есть обычные люди в 20-х в изгнании: умеют пить, курить, говорить, при возможности под эти разговоры присунуть пару раз симпатичной барышне, сдвинуть крышу нестойким и отправить кого-нибудь теракт совершить. Болея за Россию, естественно.
Как же без совестливой боли за Россию. Ибо боль эта спасительна и без неё, похоже, совсем нечем гордиться.
А гордиться хочется.
(с) Пастбище священных коров
Родина у него одна - Израиль. Так что он уже сидит в своей родине. Точно так же, как и п@дорок Галкин.