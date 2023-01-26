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На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни

На юмориста Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело из-за его оскорбительной песни

Автор:
26 января 2023 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   александр бастрыкин   армия   дискредитация   песня   прокуратору   сво   семен слепаков   уголовное дело   
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Заодно могут внести и в реестр иноагентов.

Семен Слепаков уехал из России и периодически её критикует. Чаще всего это не просто высказывания, а песни. Например, «Нет вобле» - посвящённая девушке, которая получила административный штраф за дискредитацию армии РФ.

А недавно он выпустил новую композицию - «Колыбельная»: «А теперь героем воротился обратно. Целых девять месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку. И красивый памятник — мэр обещал».

В Госдуме уже призвали лишить артиста гражданства и признать его иноагентом. В Совфеде предложили лишить Слепакова выступлений в России и отсечь любые возможности здесь зарабатывать.

А сегодня Фонд защиты национального исторического наследия обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

«Мы обратились к главе Следственного Комитета Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку в отношении Семена Слепакова по факту совершения им преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ (“Публичная дискредитация ВС РФ”)», — заявил директор фонда Александр Карабанов.

Фонд поддержал депутатов Госдумы и также обратился в Минюст. И попросил внести Семена Слепакова в реестр иностранных агентов.

Если все эти инициативы пройдут, то юмористу не то что выступать, а просто прилететь на Родину будет весьма затруднительно.

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Метки: #иноагент   александр бастрыкин   армия   дискредитация   песня   прокуратору   сво   семен слепаков   уголовное дело   
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19  комментариев
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11k
Артем Час назад
Этот поц таки, помимо песенок еще сценарист, режиссёр и автор многих проектов на ТНТ и не удивлюсь если по прежнему получает от них авторские, а там суммы, что хватит прожит пускай скучную, но не бедную жизнь на земле обетованной. Надо брать армян с ТНТ за жабры и заставить перечислять эти деньги в благотворительные фонды.
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24
Александр Шевченко 8 минут назад
Почему-то делают они, а стыдно мне. За реконструкцию Курской битвы за 2,2 миллиона, за бездарные ролики пропаганды, за тотальное враньё. Есть ум у людей? Прицепиться к САТИРИКУ, они разве не понимают,
что сами опускаются до уровня клоунов ? Им же нравилась другие его песни, например Герой - орденоносец, или патриотическая - Эротичекая, а тут прорвало от зазеркалья телевизора в песне.
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24k
Егор Полчаса назад
Иногда кажется, что основная проблема изображения последствий революции в постсоветской массовой культуре состоит в том, что те белые, по которым с позиции нашего времени стоит ностальгировать, были придуманы в 60-70-80-х годах потомками победивших красных.

Романтизм советского образца обернулся против своих создателей. Красных оказалось слишком много, и белый в этой толпе стал не изгоем, а героем. Носителем культуры среди темного стада. А ведь если откроешь оригинальные эмигрантские газеты 1920-х, увидишь одну большую местечковую скуку.

Да что газеты! Была у знаменитого фольклориста и этнографа Евгения Александровича Ляцкого книга про русскую эмиграцию под названием «Тундра». Этот «роман из беженской жизни» Ляцкий издал за свой счет в 1925 году в Праге в специально организованном для этого издательстве «Пламя».

Книга эта не заказная, и с её помощью автор не собирался заслужить себе право бессанкционного возврата в СССР (к примеру, «красного графа» Алексея Николаевича Толстого, которому жить на западе не понравилось, эмигрантская критика подозревала в желании в угоду советской власти опорочить невозвращенцев, а не графа Михаила Афанасьевича Булгакова, так и не собравшегося эмигрировать, прямо обвиняли в «заказухе»). С 1922 года Ляцкий преподавал в Карловом университете, жил в Чехословакии, никуда не собираясь возвращаться, в конце 30-х был лоялен к фашистскому режиму и умер в 1942-м году своей смертью без страданий и видимых моральных мук в тихой столице Протектората Богемии и Моравии.

Ляцкий был критиком и учёным, а не писателем, так что с точки зрения сюжета его роман вялая нудятина. Однако его зарисовки эмигрантской интеллигентской тусовки в «Тундре» говорят сами за себя.

Прямо в первой главе книги описана затхлая прокуренная комната, набитая русскими интеллигентами помятыми, но исполненными боли за Россию. А дальше появляются два героя один похожий на Чацкого, а другой на Петра Верховенского.

«Чацкого» зовут Вяльцев. Он философ. При царе немного бунтовал, даже побывал в ссылке и оттуда бежал через тундру непролазную. Теперь же он духовный учитель, «человек не от мира сего», ищущий «Божию правду» и пишущий «книгу в назидание людям».

С «Верховенским» попроще. Его зовут Азбелев, он «некогда гвардеец, теперь беспартийный демократ». И у него, как и у Вяльцева, есть ученики, которым он хочет передать свою безумную боль за Россию и желание спасти её.

Потом герои долго выясняют отношения, но от этого нет никакого толка, ибо слушают они только себя. В конце концов «Верховенский» отправляет своего ученика в Советскую Россию для совершения теракта, а «Чацкий», не готовый взять ответственность за судьбу якобы любимой им молодой вдовы и её двоих детей, сваливает в Швейцарию с юной поклонницей, отбив девушку у своего ученика, который от этого сходит с ума и умирает.

Собственно говоря, это и есть обычные люди в 20-х в изгнании: умеют пить, курить, говорить, при возможности под эти разговоры присунуть пару раз симпатичной барышне, сдвинуть крышу нестойким и отправить кого-нибудь теракт совершить. Болея за Россию, естественно.

Как же без совестливой боли за Россию. Ибо боль эта спасительна и без неё, похоже, совсем нечем гордиться.

А гордиться хочется.

(с) Пастбище священных коров
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10k
Shtoppi Полчаса назад
Этому примату плевать на это, евреи его на вряд ли экстрадируют, а сам он все равно возвращаться не собирается.
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3
Косис Гудронис Полчаса назад
давайте лучше их всех объявим врагами народа!
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1
Имя Фамилия Косис Гудронис 21 минуту назад
Депутатов?
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4k
Вячеслав 36 минут назад
С первого побега и с первых слов против страны и народа нужно лишать гражданство и изымать имущество и счета в пользу парней на сво и их семей, а не сидеть месяцами и ждать очередных издёвок от этих сбежавших заждавшихся тварей и жидов.
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1k
Nick Z 37 минут назад
Он сам себя похоронит. Забвение, осознание, алкоголизм. Меньше пиарить таких просто.
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4k
Frank Borman 59 минут назад
Если все эти инициативы пройдут, то юмористу не то что выступать, а просто прилететь на Родину будет весьма затруднительно.

Родина у него одна - Израиль. Так что он уже сидит в своей родине. Точно так же, как и п@дорок Галкин.
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11k
Андрей А Час назад
Вообще очень удивительно, как все это гов.но еще не признаны предателями!!
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225
Хухрмухр Андрей А 48 минут назад
Потому что главные предатели затесаись в правительство.Один только главный телевизионщик чего стОит.
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225
Хухрмухр Андрей А 47 минут назад
Радио и тв все под жидами.
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43
Елена Капуста Час назад
Давно уже пора всю эту шваль предельно жёстко призвать к ответу. Очень жаль, что их вообще выпустили, когда как следовало бы им сидеть. По самой своей сути это предатели, а Россия находится в состоянии войны с НАТО. Это по факту.
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28
Ануар neutrino 40 минут назад
Потому что это спровоцируют ядерную войну, разве нет?
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1
Анжела neutrino 36 минут назад
кому вы объясняете? Завтра если выйдет новость что СК разобрался и ничего крамольного в песнях Слепакова не нашел, все это быдло кинется его защищать...Своих мозгов нет, вот они и слушают пропаганду, и вопросы , которые вы им задаете требуют элементарного анализа вещей, на который большинство из этого стада неспособно...
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