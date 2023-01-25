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Юмориста Слепакова хотят лишить гражданства за "смешную" песню о гибели российского солдата

Юмориста Слепакова хотят лишить гражданства за "смешную" песню о гибели российского солдата

Автор:
25 января 2023 12:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Семён Слепаков   видео   дискредитация ВС РФ   колыбельная   песня   сатира   
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Бывший резидент "Камеди" вряд ли будет сильно грустить, ведь он хорошо устроился в Израиле, оставив в России долги на 19 млн рублей.

Бывший резидент Comedy Club Семён Слепаков, сбежавший после начала СВО в Израиль, опубликовал на своих страничках в соцсетях "колыбельную", высмеивающую смерть российского солдата. Песня написана от лица матери (Родины) погибшего воина, которая убаюкивает ребёнка, от которой убежал второй сын, ставший в Европе IT-специалистом.

По мнению сенатора Константина Долгова, за дискредитацию ВС РФ юмориста нужно лишить гражданства и запретить ему концертную деятельность в России, в частности, выступления на корпоративах.

Сенатор добавил, что такую сатиру вряд ли бы оценили в стране его пребывания:

«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать».

Известно, что сбежавший комик, оставил в России долги на 19 миллионов рублей. У Слепакова обнаружился неоплаченный налог на доходы физлиц - 15,3 млн плюс пени за просрочку - 3,6 млн. Исходя из этих сумм, шоумен получил доход в 118 миллионов, с которого забыл поделиться с государством, пишет "МК".

Поэтому Слепаков вряд ли сильно расстроится, если ему запретят въезд в Россию, тем более что на днях он собирается в большой тур за границей. Сегодня он, к примеру, выступает на Бали, потом посетит Австралию, а затем и многие страны Европы.

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Метки: Семён Слепаков   видео   дискредитация ВС РФ   колыбельная   песня   сатира   
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37  комментариев
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6k
Mixalych 45 минут назад
Есть вещи над которыми не шутят. Даже черный юмор имеет кое-какие границы. Все что я вижу и слышу от переметнувшихся на ту сторону ничего общего с юмором не имеет. Сплошное глумление. А это не от большого ума. Ну и что, что рифмоплет? Ну красиво слова складывает. А человек то с гнильцой. Свалил из страны и отлично.
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25k
Serg2001 13 секунд назад
Вот интересно, а как он границу пересекал с такими долгами? Нелегально? По льду Финского залива как Ильич? А как же налоговая служба, служба приставов, финансовая разведка...базы должников. Мышей не ловят? И не он один такой. Помнится стародавняя история про вратаря Филимонова, которого в аэропорту тормознули за неуплаченные алименты и запретили выезд за границу, пока не расплатится.

"Бывшему вратарю сборной России Александру Филимонову запретили выезд из страны за неуплату алиментов. Всего футболист должен 707 тысяч рублей. В России у него две дочери. Александр не платил алименты с 2007 года, сообщает ФССП. Служба судебных приставов буквально сняла с самолета известного футболиста Александра Филимонова в домодедовском аэропорту. Как сообщает Первый канал, сначала футболист улыбался, когда ему говорили про алименты, а потом загрустил, когда услышал, что выезд ему запрещен". Июль 2009 года. Что-то изменилось с тех пор?
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1k
ZET 43 секунды назад
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71
Spoyler XXX Минуту назад
А как он из страны с долгами вылетел? У меня друг по алиментам двадцатку задолжал, так пришлось билеты сдать (при чем он в другую страну по работе ехал, а не на отдых, и еще задолго до "событий") , а тут в миллионах.... В условиях когда страна проводит военную операцию... Ясен хрен теперь сидит глумится... Хорошо у него все
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17k
RDen Минуту назад
та всю эту мамеди выгоните от сель...всегда переключал их нах... (пока смотрел долбоящик). куйня еврогейская
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6k
sumrаknn Минуту назад
Судить
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10k
Vacony 2 минуты назад
смотрю все просто ругают и т.д... а саму песню кто то слушал то внимательно ? я вот не услышал высмеивания и подобное. песня вообщем то про бессмысленность и глупость войн. что одни бегут, другие за родину погибают. это тот выбор, что делают сейчас вокруг - кто бежит, кто идет добровольцем. где тут что то плохое в песне, что так напали ? у матери как раз 3 сына.. двое сделали выбор, разные... остался один.. она ему про ситуацию рассказывает... и где тут "ужас и позор" ?
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7k
Николай 3 минуты назад
Примерно такого же мотива и стиха, пели песенки в конц лагерях надсмотрщики при 3 рейхе, и жгли всех без разбора и Иванов и Слепаковых с 6 - ти конечной звездой, когда это закончится и мы будем живы, как же стыдно будет всем кто был не прав на счет России...
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463
Италия Воробьёва 4 минуты назад
щас допользуют пиндосы и их подстилки (ну,пока СВО, инфовойна ) этих актеров, певцов, юмористов, а потом, выбросят как использованный презерватив...
Хорошо смеется тот, кто смеется последним...
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7k
evenSeven 5 минут назад
А если завтра у Израиля случится затяжной военный конфликт, Сеня возьмет винтовочку в руки? Или еще дальше побежит?
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29k
koleos72 7 минут назад
А кому он петь собирается?! Да таким же дисидентам как он сам! Видимо говна хватает в мире, что и на этом говне заработать на хорошую жизнь можно.
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5k
5 копеек 8 минут назад
Ну, что сказать? Всегда считал его сукой!
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74
hasek39 10 минут назад
тут вопрос надо решать ледорубом, по другому это не лечится, зато другим будет пример
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18k
сеньор Леонсио 16 минут назад
Все он одним калом мазаны!
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24k
Правдоруб 17 минут назад
Пусть споёт смешную песню про израильского солдата, погибшего от рук палестинцев, защищающих свою родину.
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1k
Alex 24 минуты назад
Поганая еврейская бл**дь.
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7k
Copycat Полчаса назад
пропагандирует)

хз зачем это он поет, те кто и так против СВО они и так против
те кто за СВО послушав просто скажут что он дурак и ещё больше коренятся в своей позиции
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6k
Бу Полчаса назад
Мразота лопоухая
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689
Пчёлкин 37 минут назад
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35k
Опаньки 59 минут назад
как они все вдруг стали евреями ?
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27k
Ваня Час назад
гнида он и все, забыть про него... пусть побирается...
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