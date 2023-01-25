Юмориста Слепакова хотят лишить гражданства за "смешную" песню о гибели российского солдата

Известно, что сбежавший комик, оставил в России долги на 19 миллионов рублей. У Слепакова обнаружился неоплаченный налог на доходы физлиц - 15,3 млн плюс пени за просрочку - 3,6 млн. Исходя из этих сумм, шоумен получил доход в 118 миллионов, с которого забыл поделиться с государством, пишет "МК".



Поэтому Слепаков вряд ли сильно расстроится, если ему запретят въезд в Россию, тем более что на днях он собирается в большой тур за границей. Сегодня он, к примеру, выступает на Бали, потом посетит Австралию, а затем и многие страны Европы.