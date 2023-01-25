Юмориста Слепакова хотят лишить гражданства за "смешную" песню о гибели российского солдата

Бывший резидент "Камеди" вряд ли будет сильно грустить, ведь он хорошо устроился в Израиле, оставив в России долги на 19 млн рублей.
Бывший резидент Comedy Club Семён Слепаков, сбежавший после начала СВО в Израиль, опубликовал на своих страничках в соцсетях "колыбельную", высмеивающую смерть российского солдата. Песня написана от лица матери (Родины) погибшего воина, которая убаюкивает ребёнка, от которой убежал второй сын, ставший в Европе IT-специалистом.
Источник:
По мнению сенатора Константина Долгова, за дискредитацию ВС РФ юмориста нужно лишить гражданства и запретить ему концертную деятельность в России, в частности, выступления на корпоративах.
Сенатор добавил, что такую сатиру вряд ли бы оценили в стране его пребывания:
«Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать».
Известно, что сбежавший комик, оставил в России долги на 19 миллионов рублей. У Слепакова обнаружился неоплаченный налог на доходы физлиц - 15,3 млн плюс пени за просрочку - 3,6 млн. Исходя из этих сумм, шоумен получил доход в 118 миллионов, с которого забыл поделиться с государством, пишет "МК".
Поэтому Слепаков вряд ли сильно расстроится, если ему запретят въезд в Россию, тем более что на днях он собирается в большой тур за границей. Сегодня он, к примеру, выступает на Бали, потом посетит Австралию, а затем и многие страны Европы.
Источник:
- «Где Скэтмэн?»: что стало с суперзвездой 90-х
- "Русским и собакам входа нет": Шнуров записал новую песню о русофобии в Европе
- "Мы одни тут против тьмы": Шнуров выпустил новый клип "Иноагент"
- В Крыму арестовали ди-джея, включившего в кафе украинскую песню с националистической символикой
- "В связи с положением": в караоке Белгорода отказались включать песню «Не твоя вiйна» - посетители устроили скандал
"Бывшему вратарю сборной России Александру Филимонову запретили выезд из страны за неуплату алиментов. Всего футболист должен 707 тысяч рублей. В России у него две дочери. Александр не платил алименты с 2007 года, сообщает ФССП. Служба судебных приставов буквально сняла с самолета известного футболиста Александра Филимонова в домодедовском аэропорту. Как сообщает Первый канал, сначала футболист улыбался, когда ему говорили про алименты, а потом загрустил, когда услышал, что выезд ему запрещен". Июль 2009 года. Что-то изменилось с тех пор?
Хорошо смеется тот, кто смеется последним...
хз зачем это он поет, те кто и так против СВО они и так против
те кто за СВО послушав просто скажут что он дурак и ещё больше коренятся в своей позиции