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«Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик»: иноагент Михаил Шац скучает по Родине, но боится возвращаться

«Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик»: иноагент Михаил Шац скучает по Родине, но боится возвращаться

Автор:
16 ноября 2022 13:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #иноагент   Израиль   Испания   дом   дочь   михаил шац   сво   татьяна лазарева   эмиграция   
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Он уехал в Израиль и говорит, что сложнее всего приходится даже не ему, а старшей дочери - она потеряла и дом, и друзей.

После начала СВО Михаил Шац* уехал из России. Он вместе со старшей дочерью отправился в Израиль, а бывшая супруга Татьяна Лазарева** взяла младшего ребёнка и обосновалась в Испании.

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57-летний Шац активно учит иврит и потихоньку обживается на новом месте. Хотя мыслями всё равно возвращается в Россию.

«Для меня тяжело само понимание, что я не могу в любой момент сорваться и съездить домой, потому что знаю, насколько это неоправданный риск. Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать: “Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик”, но нет… Вот такие вещи периодически накатывают. Единственный рецепт борьбы с этим — нагрузить себя максимально, чтобы не хватало времени на эмоциональные горки, которые преодолеваю восьмой месяц».

Но как говорит шоумен, тяжелее всего эмиграция далась его дочери Соне - она наслаждалась жизнью в российской столице, у неё было много друзей и девушка тоскует по прежним временам.

«Она в том возрасте и состоянии была, когда жизнь вдруг стала интересно развиваться. Ей было хорошо в Москве последние годы. Что-то начало сдвигаться в понимании, чем она хочет заниматься, что делать. Её на взлете сбили и пришлось уехать».

Но о приезде в Россию, особенно после того, как его с Лазаревой признали иноагентами, Шац даже и не говорит.

*Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

**Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: #иноагент   Израиль   Испания   дом   дочь   михаил шац   сво   татьяна лазарева   эмиграция   
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29  комментариев
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
1k
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4k
Taf Taffus 3 минуты назад
Там самое главное, это страдания про Новый Год. Остальное все неважно. И да, папочка что-то скромно молчит на озвучивании кто же именно поломал дочери жизнь, в режиме паники перевезя ее в другую страну.
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15k
Совранский 10 минут назад
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23
Andrew Popov 12 минут назад
Объясните, а че он уехал то? А то, я походу что-то интересное пропустил.
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−18
Nokturn 19 минут назад
Дед сдохнет и все наладится
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4k
Egoro 19 минут назад
Картинки не храню, поэтому напишу сам:"Да и по.х.у.й".
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91k
sapér Vodička 19 минут назад
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57k
Дворняга 21 минуту назад
Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать: “Господи, как же хочется под Питер, ВЕСТИ КОРПОРАТИВ В МАЛЕНЬКОМ СКРОМНОМ ФИЛИАЛЕ ГАЗПРОМА..."
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8k
ron 21 минуту назад
шац скучает по России.. с.у.ка, аж слеза навернулась )))
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16k
Alex ASK 37 минут назад
Это поц, а не шац
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516
Александер 41 минуту назад
Ну, что ему пожелать: соси лорен....
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17k
Топпер Харли 45 минут назад
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16k
Александр 47 минут назад
Это тут он еврей, а там он русский, как говорил один персонаж в анекдоте)
Надо было сидеть и молчать, он он решил погавкать.
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9k
Игорь 51 минуту назад
Шоумен? Помню только идиотскую семейку Звездуновых
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71k
Доктор Джонс 55 минут назад
Добро пожаловать в кибуц - Шац!
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3k
pinbalist Час назад
Перехочется
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9k
Shtoppi Час назад
<<Хотя мыслями всё равно возвращается в Россию.>>
Пусть привыкает, теперь в Россию он только так и сможет возвращаться. Ну или в качестве туриста если повезет.
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−1
Sata33 Час назад
Так а чего уезжал ?
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47k
Прораб Час назад
А шо такое? Маца в рот не лезет? Или кошерная пейсаховка не веселит?
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1k
Kristine Broka Час назад
Сей подонок пулю в лоб заслуживает, а не под Питер...
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11k
Rus77 Час назад
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