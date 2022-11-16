«Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик»: иноагент Михаил Шац скучает по Родине, но боится возвращаться

Но как говорит шоумен, тяжелее всего эмиграция далась его дочери Соне - она наслаждалась жизнью в российской столице, у неё было много друзей и девушка тоскует по прежним временам.

«Она в том возрасте и состоянии была, когда жизнь вдруг стала интересно развиваться. Ей было хорошо в Москве последние годы. Что-то начало сдвигаться в понимании, чем она хочет заниматься, что делать. Её на взлете сбили и пришлось уехать».