«Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик»: иноагент Михаил Шац скучает по Родине, но боится возвращаться

Он уехал в Израиль и говорит, что сложнее всего приходится даже не ему, а старшей дочери - она потеряла и дом, и друзей.
После начала СВО Михаил Шац* уехал из России. Он вместе со старшей дочерью отправился в Израиль, а бывшая супруга Татьяна Лазарева** взяла младшего ребёнка и обосновалась в Испании.
57-летний Шац активно учит иврит и потихоньку обживается на новом месте. Хотя мыслями всё равно возвращается в Россию.
«Для меня тяжело само понимание, что я не могу в любой момент сорваться и съездить домой, потому что знаю, насколько это неоправданный риск. Угнетает, что скоро Новый год и я начинаю думать: “Господи, как же хочется под Питер, в какой-нибудь уютный деревянный домик”, но нет… Вот такие вещи периодически накатывают. Единственный рецепт борьбы с этим — нагрузить себя максимально, чтобы не хватало времени на эмоциональные горки, которые преодолеваю восьмой месяц».
Но как говорит шоумен, тяжелее всего эмиграция далась его дочери Соне - она наслаждалась жизнью в российской столице, у неё было много друзей и девушка тоскует по прежним временам.
«Она в том возрасте и состоянии была, когда жизнь вдруг стала интересно развиваться. Ей было хорошо в Москве последние годы. Что-то начало сдвигаться в понимании, чем она хочет заниматься, что делать. Её на взлете сбили и пришлось уехать».
Но о приезде в Россию, особенно после того, как его с Лазаревой признали иноагентами, Шац даже и не говорит.
*Михаил Шац признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
**Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо было сидеть и молчать, он он решил погавкать.
Пусть привыкает, теперь в Россию он только так и сможет возвращаться. Ну или в качестве туриста если повезет.