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С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах

С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах

Автор:
21 сентября 2022 16:57
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Путин   Юмор   армия   мобилизация   прикол   сво   смех   частичная мобилизация   
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Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в стране. Пользователи соцсетей и все неравнодушные просто не смогли сдержаться, нагенерировав кучу несравненных шуток по этому поводу.
P.S. Картинки, мемы, и скрины носят исключительно развлекательный характер!
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Источник:

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Метки: Мемы   Путин   Юмор   армия   мобилизация   прикол   сво   смех   частичная мобилизация   
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