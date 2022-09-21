С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах

Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в стране. Пользователи соцсетей и все неравнодушные просто не смогли сдержаться, нагенерировав кучу несравненных шуток по этому поводу.

P.S. Картинки, мемы, и скрины носят исключительно развлекательный характер!

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1. Он что, подглядывает за нами? 0

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2. На популярных сайтах с объявлениями начали появляться вот такие предложения 0

3. Без лишних слов 0

4. Предложения по аренде зарубежной недвижимости сегодня тоже в тренде 0

5. Без мемов на данную тему обойтись было нельзя 0

6. В сети шутят, что именно так должен выглядеть образцовый военный билет 0

7. И смех и грех 0

8. Этот мем должен был появиться - без него никак 0

9. Данный мем (и его вариации) сегодня стал настоящим хитом 0

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11. Мужчины поймут 0

12. Среди ваших знакомых есть подобные "спортсмены"? 0

13. Тот случай, когда лучше не гуглить 0

14. Тут несколько личных вопросов к Владимиру Владимировичу появилось 0

15. Им кто-то теперь вернёт деньги? 0

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17. Мужики, уже получали поздравления сегодня? 0

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19. Типичная сегодняшняя утренняя мысль многих работодателей 0

20. Поговаривают, что за мобилами уже выстраивается очередь 0

21. Вчера/сегодня 0

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23. Члены Лиги любителей Фотошопа тоже подключились к юмористическому флешмобу 0

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25. В каждой шутке... 0

26. Что-то подсказывает, что интернет-креативщики оказались очень близки к правде 0

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