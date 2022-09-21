С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах

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Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением к россиянам, в котором объявил частичную мобилизацию в стране. Пользователи соцсетей и все неравнодушные просто не смогли сдержаться, нагенерировав кучу несравненных шуток по этому поводу.
P.S. Картинки, мемы, и скрины носят исключительно развлекательный характер!
P.S. Картинки, мемы, и скрины носят исключительно развлекательный характер!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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