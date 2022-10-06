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«Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами

«Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами

Автор:
06 октября 2022 14:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Украина   арест   дискредитация   мобилизация   педагог   сво   студенты   штраф   
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Они такие «рекомендации» не оценили и сообщили о ней куда следует.

Преподаватель английского языка Нижегородского инженерно-экономического университета - Ольга Лизункова.

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Её студенты уверяют, что после объявления о мобилизации, она утверждала: «Не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь Украина сильнее и всё равно победит». И говорила, что «лучше уж сесть в тюрьму».

Учащимся не понравился ни такой подход педагога, ни её слова. И они сообщили об этом руководству университета. Ну а те уже обратились к силовикам.

Странно, что она вообще подняла эту тему в разговоре со студентами - ведь те мобилизации не подлежат. Тем не менее, больше Ольга в этом университете не работает, «написала по собственному желанию». Ей грозит штраф или административный арест за дискредитацию российской армии.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Украина   арест   дискредитация   мобилизация   педагог   сво   студенты   штраф   
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22  комментария
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1k
Росомаха 54 минуты назад
Если бы чиновники не воровали так нагло и прилюдно, а правительство маленько заботилось о своих гражданах, тогда и не было бы таких высказываний!Патриотизм на голом месте не вырастет,тем более у современной молодёжи!!!
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2k
Артур 4 минуты назад
Вот и выросло поколение потреблядей.
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178
Olldd 12 минут назад
Если тридцать лет плевать людям в лицо, то когда-то и ответка прилетит.
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7k
Shtoppi 21 минуту назад
<<Её студенты уверяют, что после объявления о мобилизации, она утверждала: «Не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь Украина сильнее и всё равно победит». И говорила, что «лучше уж сесть в тюрьму»>>
Сеяла пораженческие настроения, дискредитировала ВС РФ - почему <<Ей грозит штраф или административный арест...>>, а не поездка в "зону"?
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555
Максим Макашев 24 минуты назад
у тёлки очень ГОВОРЯЩАЯ фамилия
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10k
MakDag Полчаса назад
Острый подбородок, тонкие губы, рыжие волосы - ведьма.
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2k
Старичок Полчаса назад
а почему у этой сиповки морда замазана? страна должна знать своих "героев"
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38
Сергей Волков 57 минут назад
Шлюхи должны работать шлухами, а не педагогами.
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11k
Ivan Час назад
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28k
Владимир Час назад
Лучше в тюрьму, лучше к хохлам в плен (все же видели что эти скоты с пленными творят?)..
ЦИПСО за работой. И работают эти гады успешно.
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4k
Горожанин Час назад
Отработанная технология: провокация, реакция власти - и с этим кейсом можно на Запад проучать убежище. У прости.туток ничего не меняется. Только мир изменился. На Западе русские вообще не нужны, даже такие прости.тутки.
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August

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