«Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами

Её студенты уверяют, что после объявления о мобилизации, она утверждала: «Не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь Украина сильнее и всё равно победит». И говорила, что «лучше уж сесть в тюрьму».

Учащимся не понравился ни такой подход педагога, ни её слова. И они сообщили об этом руководству университета. Ну а те уже обратились к силовикам.