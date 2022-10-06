«Лучше сесть в тюрьму»: педагог в Нижегородской области советовала студентам «косить» от СВО любыми способами

Они такие «рекомендации» не оценили и сообщили о ней куда следует.
Преподаватель английского языка Нижегородского инженерно-экономического университета - Ольга Лизункова.
Её студенты уверяют, что после объявления о мобилизации, она утверждала: «Не стоит отправляться на спецоперацию в роли пушечного мяса, ведь Украина сильнее и всё равно победит». И говорила, что «лучше уж сесть в тюрьму».
Учащимся не понравился ни такой подход педагога, ни её слова. И они сообщили об этом руководству университета. Ну а те уже обратились к силовикам.
Странно, что она вообще подняла эту тему в разговоре со студентами - ведь те мобилизации не подлежат. Тем не менее, больше Ольга в этом университете не работает, «написала по собственному желанию». Ей грозит штраф или административный арест за дискредитацию российской армии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сеяла пораженческие настроения, дискредитировала ВС РФ - почему <<Ей грозит штраф или административный арест...>>, а не поездка в "зону"?
Хорошо. Но потом сжечь! (с).
ЦИПСО за работой. И работают эти гады успешно.
Ранье,чубатые верещали про три дня!
А теперь будь любезен ответить еще на несколько вопросов:
- перечисленные тобой люди какое отношение к армии имеют?
- пожалуйста доказательства твоих слов (ну там статьи, видео и так далее)
- почему такое одностороннее восприятие у тебя?
Одним словам этих людей ты веришь и транслируешь это, а другим словам не веришь.
Почему?