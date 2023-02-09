"Семицвет": как выглядит новая форма для военных

Боевая рубашка выполнена из хлопка и эластана (соответственно, 95% и 5%). Ткань рубахи пропитана специальным составом, который не даёт одежде поглощать запахи. Также как и в брюках предусмотрены специальные карманы для вставки налокотников. Рубаху можно носить под бронежилетом.

Куртку шьют из смесовой ткани, в состав которой входит хлопок и полиэфир (50%, 50%). Модель сконструирована так, что если на неё надеть бронежилет, остается доступ к боковым карманам.

