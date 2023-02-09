"Семицвет": как выглядит новая форма для военных

Производитель показал образцы летней одежды, одобренные Минобороны.
«Опытно-конструкторское бюро Гардарика» уже два месяца в рамках гособоронзаказа шьет новую летнюю форму для военнослужищих. Комплект одежды включает в себя тактическую куртку, брюки, рубашку и кепку.
Все предметы формы тщательно продуманы. Брюки оснащены глубокими и вместительными карманами. В набедренные входит по четыре автоматных рожка. Усовершенствована и коленная часть: можно отрегулировать высоту в этой области и вставить внутрь штанов наколенник из неопрена.
Боевая рубашка выполнена из хлопка и эластана (соответственно, 95% и 5%). Ткань рубахи пропитана специальным составом, который не даёт одежде поглощать запахи. Также как и в брюках предусмотрены специальные карманы для вставки налокотников. Рубаху можно носить под бронежилетом.
Куртку шьют из смесовой ткани, в состав которой входит хлопок и полиэфир (50%, 50%). Модель сконструирована так, что если на неё надеть бронежилет, остается доступ к боковым карманам.
По словам гендиректора ОКБ "Гардарика", новая форма отличается более сложным кроем и большим количеством деталей. Так, куртка последней модели состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35. В старых комплектах максимальное количество деталей не превышало 30. Кстати, для производства одежды используют российские ткани.
Эту одежду производители называют "семицветом" из-за количества оттенков на камуфляже. Первая партия формы для военных будет готова уже через неделю. Сначала одежда пройдёт "приёмку", а потом, в случае положительного решения, разойдется по складам Минобороны.
В ОКБ не скрывают, что последние доработки моделей шли с учётом потребностей военных в зоне СВО.
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Глядишь лет так через 15 очередь и до тяжелого станкостроения и электронной промышленности дойдет.
Коллеги с канала "Тройка" выяснили, что новое обмундирование для бойцов в зоне СВО будет поставлять некое "ОКБ Гардарика" основанное меньше года назад. Руководит этой конторой 22-летний Артём Степаненко, сын замруководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
До выхода публикации и подхвата этого поста, цена на один из продаваемых комплектов составляла 140.000 рублей.
На текущий момент они полностью удалили с сайта цены, но интернет, как известно, помнит все.
Стоимость комплекта порядка 150 тысяч рублей.
Налицо просто распил денег.
Как сообщают СМИ, первая партия уже скоро отправится на военную приемку, а затем будет распределена в армию. По словам Степаненко, производство было запущено около месяца назад, однако форма уже получила одобрение Министерства обороны. Стоимость костюмов варьируется от 130 до 210 тысяч рублей, причем в разных разделах сайта указана разная цена. По материалам коллег @rustroyka1945