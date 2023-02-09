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"Семицвет": как выглядит новая форма для военных

"Семицвет": как выглядит новая форма для военных

Автор:
09 февраля 2023 12:12
Сообщество : Военное
Метки: Ynews   армия   военнослужащие   летняя форма   минобороны   образцы формы   одежда   сво   форма   
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Производитель показал образцы летней одежды, одобренные Минобороны.

«Опытно-конструкторское бюро Гардарика» уже два месяца в рамках гособоронзаказа шьет новую летнюю форму для военнослужищих. Комплект одежды включает в себя тактическую куртку, брюки, рубашку и кепку.


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Все предметы формы тщательно продуманы. Брюки оснащены глубокими и вместительными карманами. В набедренные входит по четыре автоматных рожка. Усовершенствована и коленная часть: можно отрегулировать высоту в этой области и вставить внутрь штанов наколенник из неопрена.


Боевая рубашка выполнена из хлопка и эластана (соответственно, 95% и 5%). Ткань рубахи пропитана специальным составом, который не даёт одежде поглощать запахи. Также как и в брюках предусмотрены специальные карманы для вставки налокотников. Рубаху можно носить под бронежилетом.


Куртку шьют из смесовой ткани, в состав которой входит хлопок и полиэфир (50%, 50%). Модель сконструирована так, что если на неё надеть бронежилет, остается доступ к боковым карманам.

По словам гендиректора ОКБ "Гардарика", новая форма отличается более сложным кроем и большим количеством деталей. Так, куртка последней модели состоит из 88 деталей, брюки — из 92, а боевая рубаха — из 35. В старых комплектах максимальное количество деталей не превышало 30. Кстати, для производства одежды используют российские ткани.

Эту одежду производители называют "семицветом" из-за количества оттенков на камуфляже. Первая партия формы для военных будет готова уже через неделю. Сначала одежда пройдёт "приёмку", а потом, в случае положительного решения, разойдется по складам Минобороны.


В ОКБ не скрывают, что последние доработки моделей шли с учётом потребностей военных в зоне СВО.


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Метки: Ynews   армия   военнослужащие   летняя форма   минобороны   образцы формы   одежда   сво   форма   
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14  комментариев
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12k
harlamov Полчаса назад
Не прошло и года, как говорится...
Глядишь лет так через 15 очередь и до тяжелого станкостроения и электронной промышленности дойдет.
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164
Денис Федотов 6 секунд назад
Сдается, что такие комплекты по таки ценам попадут только в государственные спецподразделения. В обычных они не уперлись, а музыкантам это может быть дороговато, либо за спонсорские деньги, которые думаю тоже считать умеют.
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795
kolobok263 11 минут назад
кто то и на этом ручки погреет
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1k
Moon24 14 минут назад
Клоуны и показушики . До этого форма и снабжение не требовались ? Даже противно узнавать их тупую похвальбу
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338
Jānis (LPSR) 18 минут назад
У российской армии цвет формы соответствует большинству регионов РФ. Зачем лепить то, что на первых фото, где цвета американской формы, которая используется совсем в других местах земного шара?
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28k
albedo 18 минут назад
Фирма принадлежит 22 летнему сыну заместителя руководителя Федерального агентства по управлению преимуществом.
Стоимость комплекта порядка 150 тысяч рублей.
Налицо просто распил денег.
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6k
pilgrimnl 21 минуту назад
Основанная меньше года назад 22-летним сыном замглавы Росимущества компания «ОКБ Гардарика» "изобрела" новую форму для ВС РФ с пародией мультикам, а теперь продает свои поделки Министерству обороны по цене лучших аналогов.

Как сообщают СМИ, первая партия уже скоро отправится на военную приемку, а затем будет распределена в армию. По словам Степаненко, производство было запущено около месяца назад, однако форма уже получила одобрение Министерства обороны. Стоимость костюмов варьируется от 130 до 210 тысяч рублей, причем в разных разделах сайта указана разная цена. По материалам коллег @rustroyka1945
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52
Катюшка pilgrimnl 3 минуты назад
офигеть - ну и цены.....
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