Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Мещанский суд Москвы огласил приговор Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии, назначив наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима.



Следствие установило, что в апреле нынешнего года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".