Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Осуждённый свою вину не признал.
Мещанский суд Москвы огласил приговор Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии, назначив наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима.
Следствие установило, что в апреле нынешнего года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".
Добавим, что ранее прокурор требовал для подсудимого 9 лет колонии. Сам Яшин не согласился с обвинениями и отказался признавать вину, призвав суд вынести оправдательный приговор.
* — Яшин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Еще больше не догоняют, что лучше в ближайшее 3 года не будет и что надо на время отбросить, всякую толерантность, сострадание, жалость..
Фраза нас ипут, а мы крепчаем смешно звучит только в мирное время.
К ЦИПсО надо иммунитет развивать.
Теперь бы еще Картавина Антошку - депутатишку из Новосибирска, который считает, что не нужно поддерживать нашу армию посадили.