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Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Оппозиционера Илью Яшина* приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Автор:
09 декабря 2022 15:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: #иноагент   Илья Яшин   армия   колония   приговор   суд   фейки   
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Осуждённый свою вину не признал.

Мещанский суд Москвы огласил приговор Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии, назначив наказание в виде восьми лет и шести месяцев колонии общего режима.

Следствие установило, что в апреле нынешнего года Яшин в ходе прямого эфира на своём YouTube-канале распространил ложную информацию об "убийствах российскими военными мирных граждан в Буче".

Добавим, что ранее прокурор требовал для подсудимого 9 лет колонии. Сам Яшин не согласился с обвинениями и отказался признавать вину, призвав суд вынести оправдательный приговор.


* — Яшин включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник:

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Метки: #иноагент   Илья Яшин   армия   колония   приговор   суд   фейки   
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51  комментарий
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1k
Ярик Час назад
Боты активизировались, минусят за мудака=)
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731
Zлобная Vатка 18 минут назад
Наконец-то Россия начинает защищать себя от разного мудачья. Давно пора.
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24k
Bayker 19 минут назад
Многие еще живут по инерции, не до конца понимая, что мы живем во времени которое точно попадет в учебники по истории. То, на что смотрели сквозь пальцы вчера, сегодня уже делать нельзя, мир сегодня офигенно быстро меняется, не все его догоняют.
Еще больше не догоняют, что лучше в ближайшее 3 года не будет и что надо на время отбросить, всякую толерантность, сострадание, жалость..
Фраза нас ипут, а мы крепчаем смешно звучит только в мирное время.
К ЦИПсО надо иммунитет развивать.
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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4k
Евгений Д Полчаса назад
Да- не понятна причина его веселого поведения ?? Он может думает что сейчас вся мировая общественность кинется его защищать ??? Не дождется, нужен он кому либо, отработанный материал уже
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HexUS Полчаса назад
Туда и дорога, даже если и прав, надо все же думать, что можно говорить в нашей "свободной" стране, а что нет, как правило, хуже сделаешь лишь сам себе!
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MrForstd Полчаса назад
У Лёхи наконец-то в профсоюзе кроме него кто-то появится, а вдвоём для армии они в 2 раза больше рукавиц пошьют !
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26k
БамбарбияКиргуду 43 минуты назад
Лет через 8 ,если не добавят,будет с ходором гомосексуальным опытом делиться.
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11k
Андрей А 43 минуты назад
Мудаку весело)))
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Артем Час назад
Многие у нас в стране, как и этот мудак, путают свободу слова и вседозволенность! Наконец-то! Ждем дальнейших посадок!
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63k
Татьяна Юсова Час назад
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129
PsyDoza Frankenschpökel Час назад
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2k
Артур Будкин Час назад
вот дурачок, а мог бы человека убить
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27
Серж Час назад
Оппозиционер чего??
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3k
Константин Час назад
Отличная новость!
Теперь бы еще Картавина Антошку - депутатишку из Новосибирска, который считает, что не нужно поддерживать нашу армию посадили.
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993
Просто прохожий Час назад
Харя у гниды пока весёлая, скоро поймет что он никто, пообщается с анальным и поймет.
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49k
Сергей Час назад
вот лет так через три, вспомнят, что он на клумбу возле доски ветеранов яир иам пыхал
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6k
klop Час назад
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63k
SAndre Час назад
а табличку "Мудак" его приговорили носить?
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2k
Инквизитор РФ 2 часа назад
Пусть сидит, питор гнойный
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15
ruslan d 2 часа назад
серьезный срок ... Вот это ему заплатили , или он такой идейный против РФ ? Просто уже давно понятно , что с этими вещами шутки плохи и реакция будет 100 % . Вопросики )
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ruslan d 2 часа назад
Заплатили , в смысле враги ... просто 9 лет должны дорогого стоить , а вклад его в "борьбу" ничтожен .
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ruslan d 50 минут назад
Вы минусите просто на всякий случай ,или я что-то плохое и антироссийское сказал ?
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ruslan d Алекс Полчаса назад
Ну поскольку я не вижу его портретов на демонстрациях , никому он нафиг не вперся , я вот сегодня вообще первый раз о нем услышал , просто не варюсь с либеральной веткой, так что заслуги его мне не кажутся великими .
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