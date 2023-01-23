25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я

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Архитекторы, создавшие эти шедевры, не зря ели свой хлеб. Здесь вы увидите и старые постройки, и современные небоскребы и общественные здания, которые определенно можно назвать уникальными. Они притягивают к себе взгляд, вдохновляют и вызывают благоговейный трепет. Продолжаем рассматривать шедевры из коллекции сабреддита Sexy Buildings.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Талантливыми были архитекторы, которые их спроектировали!!!