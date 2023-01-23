25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я

Самодельный квадрокоптер установил рекорд скорости и попал в книгу Гиннесса (видео)

Идеальный дизайн для дома - какой он? А вот такой!

35 ярких, причудливых и уникальных отелей со всего мира

50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я

30 интересных зданий со всего мира, которые поражают красотой и масштабами

Архитекторы, которые превзошли себя