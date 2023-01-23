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25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я

25 талантливых и красивых архитектурных сооружений, часть 2-я

Автор:
23 января 2023 18:41
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Красивые здания   архитектура   красота   необычно   оригинально   современная архитектура   сооружения   уникальные сооружения   уникальные строения   шедевры архитектуры   
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Архитекторы, создавшие эти шедевры, не зря ели свой хлеб. Здесь вы увидите и старые постройки, и современные небоскребы и общественные здания, которые определенно можно назвать уникальными. Они притягивают к себе взгляд, вдохновляют и вызывают благоговейный трепет. Продолжаем рассматривать шедевры из коллекции сабреддита Sexy Buildings.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые здания   архитектура   красота   необычно   оригинально   современная архитектура   сооружения   уникальные сооружения   уникальные строения   шедевры архитектуры   
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13  комментариев
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6k
hhwost 2 часа назад
знаменитая студия БДСМ порно, насколько я знаю
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2k
S__D 10 минут назад
Комментарий к фото
Где-то я уже похожее строение видел. ))))
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2k
S__D 17 минут назад
Комментарий к фото
Центр?? Это, извините, ангар какой-то.
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148
Вася Васильев Полчаса назад
Напечатанный дом самый симпатичный, да и остальные тоже красивые в целом.
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972
Seryi_spb Полчаса назад
Все больше убеждаюсь, что наша питерская "кукурузина" шедевр мировой архитектуры, сочитающий в себе монументальность с лаконичностью форм, не перегруженных излишествами. К Гренландии вопросов нет, красиво и интересно.
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10k
kaboza 58 минут назад
а зачем 3.14зда в китае? какбэ намекают?
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46k
Alex Ivanov Час назад
А потом сидела хренова туча инженеров и думала - а как наружные поверхности мыть)))
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5k
sedoisever 2 часа назад
Опять, блин, "талантливые сооружения"...
Талантливыми были архитекторы, которые их спроектировали!!!
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