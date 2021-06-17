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Мы собрали для вас лучшие фотографии из онлайн-сообщества InfrastructurePorn, насчитывающем около 225 тысяч участников. Группа посвящена красоте дорожных развязок, мостов и любых других объектов инфраструктуры. Тут действительно есть на что посмотреть.
1. Экодук (мост для перехода трассы животными) через автостраду A1 Highway, Велюве, Нидерланды
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6. В городе Холланд (штат Мичиган, США) проезжая часть и тротуары в центре имеют систему обогрева, которая может растопить 2,5 см снега за час. Под дорожным покрытием уложены пластиковые трубопроводы, по которыми циркулирует теплая вода
12. Круговая дорожная развязка на дне океана, Фарерские острова. Система подводных тоннелей соединяет два острова
15. Дельта (Delta Works), Нидерланды. Самый большой штормовой барьер в мире. Считается одним из семи чудес современного мира
23. Инженеры-проектировщики демонстрируют консольные конструкции моста Форт-Бридж в Шотландии, 1887 г.
30. Пон-де-Нормандия, Франция. Вантовый дорожный мост, один из самых длинных подвесных мостов в мире
Источник: — переведено специально для fishki.net
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