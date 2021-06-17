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35 инфраструктурных сооружений и конструкций, красоту которых оценит каждый

35 инфраструктурных сооружений и конструкций, красоту которых оценит каждый (36 фото)

Автор:
17 июня 2021 16:15
Метки: архитектура   дизайн   инфраструктура   конструкции   красота   сооружения   
621
36
Мы собрали для вас лучшие фотографии из онлайн-сообщества InfrastructurePorn, насчитывающем около 225 тысяч участников. Группа посвящена красоте дорожных развязок, мостов и любых других объектов инфраструктуры. Тут действительно есть на что посмотреть.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   инфраструктура   конструкции   красота   сооружения   
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5  комментариев
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6k
Ф Ив 50 минут назад
Всё хорошо, только не понятно причем тут электробусы в Грузии?
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19k
Вишенка Крокодилова 13 минут назад
Автово, конечно, красивая станция метро, но ничего необычного в его конструкции нет.
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5k
shelezyaka 15 минут назад
"7. Мост через канал Сарт, Бельгия" - а где же мост через канал?
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