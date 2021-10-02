50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я

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Продолжаем любоваться жемчужинами архитектуры. От вертикальных садов до невероятной кирпичной кладки и сооружений, сочетающих в себе функциональность, креативность и мастерство. Просто праздник для глаз! Первая часть коллекции - здесь.
1. Входные ворота Санкт-Петербургской соборной мечети, Россия. Автор проекта - архитектор Николай Васильев
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8. Мечеть Шах-Джахан XVII века в Пакистане, известная своей геометрической кирпичной кладкой
9. Монастырь Сумела, греческий православный монастырь, основанный около 386 г. н.э., расположенный на крутом утесе на высоте 1200 метров, провинция Трабзон, Турция
11. Фасад и задняя часть дома, совершенно разные. Сооружение получило название Mullet House (по названию прически "маллет" - спереди коротко, сзади длинно)
18. Коттедж Burnt Farm Cottage, построенный из красного кирпича в 1840-х годах, город Броксборн, Хартфордшир, Южная Англия
19. 325-летнее дерево было вписано в конструкцию здания, потому что турецкие власти не разрешили его срубить
22. Викторианский готический коттедж XIX века в обрамлении арки сторожки в Холли-Виллидж, Хайгейт, Северный Лондон, Великобритания
28. Дом капитана Джеймса Тейлора, викторианское здание 1892 года в стиле королевы Анны, Марин-Сити, округ Сент-Клер, штат Мичиган
29. Интерьер храма Святого Семейства в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди. Строительство началось в 1882 году и до сих пор не закончено
Ожидается, что строительство будет завершено к 2026 году, как раз к 100-летию со дня смерти Гауди.
32. Бург Хохостервиц, замок, построенный на известняковой скале, который впервые упоминается в тексте в 860 году и непрерывно укреплялся до 16 века
С 1571 года и по сей день принадлежит дворянскому роду Хевенхюллеров. Каринтия, Австрия.
35. Солнечные лучи, проходящие сквозь двойные стрельчатые окна Вестминстерского аббатства, Лондон, Великобритания
39. Оперный театр Осло, спроектированный архитектурной фирмой Snøhetta в 1999 году и завершенный в 2007 году
42. Индуистский храм Галтаджи, расположенный на холмах Аравали в Джайпуре, Индия. В храмовом комплексе много природных пресноводных источников
45. Вилла Фарнезе, пятиугольный особняк XVI века в стиле ренессанс, построенный на фундаменте крепости в городе Капрарола, Италия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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