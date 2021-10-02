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50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я

50 раз, когда архитекторы действительно превзошли самих себя. Часть 2-я (51 фото)

Автор:
02 октября 2021 11:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   архитектурные перлы   архитектурные шедевры   красота   необычные здания   со всего мира   сооружения   
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Продолжаем любоваться жемчужинами архитектуры. От вертикальных садов до невероятной кирпичной кладки и сооружений, сочетающих в себе функциональность, креативность и мастерство. Просто праздник для глаз! Первая часть коллекции - здесь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Архитектура и сооружения   архитектура   архитектурные перлы   архитектурные шедевры   красота   необычные здания   со всего мира   сооружения   
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