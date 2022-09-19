Архитекторы, которые превзошли себя

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19 сентября 2022 12:55
Честно говоря, большинство строений, окружающих нас в повседневной жизни, скучны и похожи друг на друга. Но от некоторых строений просто невозможно отвести взгляд! Эта подборка выдающихся зданий в стиле модернизм псодержит немало ярких тому примеров.
"Волна", Ла Боль, Франция, архитектор Пьер Дусе, 1979 г.
Дом Райли, США (1954), Эдуардо Каталано
Музей современного искусства Нитерой, Бразилия, дизайн Оскара Нимейера, 1991 г.
Санаторий «Дружба», Украина (1978-1985), Игорь Василевский
Административное здание Джонсона, Фрэнк Ллойд Райт
Институт иностранных языков, Пномпень, Камбоджа, Ванн Моливанн, 1965 год
Дом Радио, Берлин, Ганс Пельциг 1931, лестница возле Большого радиовещательного зала
Реконструированное здание юридической библиотеки Мичиганского университета, Анн-Арбор, Мичиган, Гуннар Биркертс (1981). Современная пристройка, в основном, находится под землей
Индийский институт менеджмента, Бангалор, Индия, дизайн B.Доши, 1977 год
Башня Верди, 1975 год, Париж, Франция
«Graham House», Западный Ванкувер, Британская Колумбия. Артур Эриксон, 1962. Эриксон был мастером работы со сложными скалистыми участками
Дом над водопадом, США (1936-1939) Фрэнк Ллойд Райт
Дом Гарсии, США (1964-1966). Автор Джон Лотнер
Большой храм-убежище в Гарлеме, США, спроектированный Костасом Махлузаридисом в 1966 году
Конференц-центр МакГрегора, Детройт, Мичиган. Спроектирован Минору Ямасаки в 1958 году
Кинотеатр Impero, Эритрея (1937), Марио Мессина
Дом Каттона, Западный Ванкувер, Канада. Спроектирован Артуром Эриксоном и Джеффри Мэсси в 1967 году
Нотр-Дам-де-Роян, Франция, спроектирован Гийомом Жилле и Марком Эбраром в 1955 году
Дом Уильяма Лесказа, Нью-Йорк, США, спроектирован самим Лесказом в 1934 году
Зал Нойес в колледже Вассар Ээро Сааринен, Покипси, Нью-Йорк (1958)
Вилла Сайер, Нормандия, Франция. Спроектирована Марселем Брейером в 1972 году
Интерьер технического центра General Motors. Ээро Сааринен (1956)
Шоурум Olivetti, Венеция, Италия, дизайн Карло Скарпа, 1958 г
Стал Хаус, Лос-Анджелес, Калифорния, США (1957). Автор Пьер Кениг
Дом Уорнера, Нью-Ханаан, Коннектикут, спроектированДжоном Йохансеном в 1955 году
Дом архитектора Агустина Эрнандеса, 1975 год
Павильон Чиччилло Матараццо, Бразилия (1955-1957) Автор Оскар Нимейер
Стадион Бремен-Арена, Бремен, Германия, дизайн Роланда Райнера, 1961 г.
Учебный центр Kodak, Генриетта, Нью-Йорк, 1971 год
Ателье Джесперс, Брюссель, Бельгия, Виктор Буржуа, 1928 год
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— переведено специально для fishki.net
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