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Архитекторы, которые превзошли себя

Архитекторы, которые превзошли себя

Автор:
19 сентября 2022 12:55
Сообщество : Искусство
Метки: архитектор   архитектура   искусство   красиво   модернизм   необычно   талантливо   шедевры архитектуры   
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Честно говоря, большинство строений, окружающих нас в повседневной жизни, скучны и похожи друг на друга. Но от некоторых строений просто невозможно отвести взгляд! Эта подборка выдающихся зданий в стиле модернизм псодержит немало ярких тому примеров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектор   архитектура   искусство   красиво   модернизм   необычно   талантливо   шедевры архитектуры   
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4  комментария
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1k
Fiverknot 3 часа назад
Санаторий Дружба это не Украина, а СССР.
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−68
ЛехаЧифирь 39 минут назад
Но через десяток лет приходит время ремонта и его смета оказывается неподъёмной!)
Например знаменитый Сиднейский оперный театр "Паруса" - каждый элемент крыши имеет индивидуальную форму!
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6k
Алексей 3 часа назад
Санаторий "Дружба" не в Украине построен, а в СССР. Собственно он и теперь не в Укропии, живет себе и здравствует)
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