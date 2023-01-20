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25 талантливых и красивых архитектурных сооружений

25 талантливых и красивых архитектурных сооружений

Автор:
20 января 2023 17:23
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Красивые здания   архитектура   здания   необычно   оригинально   современная архитектура   сооружения   уникальные сооружения   уникальные строения   
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Архитекторы, создавшие эти шедевры, не зря ели свой хлеб. Здесь вы увидите и старые постройки, и современные небоскребы и общественные здания, которые определенно можно назвать уникальными. Они притягивают к себе взгляд, вдохновляют и вызывают благоговейный трепет. Итак, представляем коллекцию сабреддита Sexy Buildings.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые здания   архитектура   здания   необычно   оригинально   современная архитектура   сооружения   уникальные сооружения   уникальные строения   
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8  комментариев
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5k
sedoisever 2 часа назад
Ох, опять нарываюсь на срач от умников...
Талантливый обладающий талантом, выдающимися способностями; творчески одарённый.
Ну, и какими талантами и творческими способностями могут похвастать эти здания?
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8k
Regerald Минуту назад
А как Кронштадтский Морской собор оказался среди всего этого уродства? Хотя, японский дворец тоже нормально смотрится.
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4k
Frank Borman 10 минут назад
Чтобы получить права на вождение, нужно пройти психолога. Он определяет, нормальный ли ты или шибзик. А почему архитекторы не проходят такую проверку, прежду чем начать ваять свои шедевры?
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7k
Elena Ki Полчаса назад
Назвали бы просто - выпендрёж.
На 14-й откровенное уродство.
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5
Александр Шевченко Полчаса назад
На любителя, есть и более выдающееся объекты
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