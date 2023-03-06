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25 архитектурных шедевров на все времена

25 архитектурных шедевров на все времена

Автор:
06 марта 2023 16:19
Сообщество : Картинка дня
Метки: Красивые здания   архитектура   дух захватывает   здания и сооружения   красота   самые красивые   шедевры   
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Сабреддит ArchitecturePorn притягивает всех, кто любит красивую и сложную архитектуру. Здесь собираются истинные ценители и старины, и современности. Если вы хотите полюбоваться на шедевры, лучшего места не найти!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые здания   архитектура   дух захватывает   здания и сооружения   красота   самые красивые   шедевры   
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1  комментарий
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Владимир 9 минут назад
Просто ахренеть.....Бассейн - это на все времена. Круче ничего не видел......

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