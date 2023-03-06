25 архитектурных шедевров на все времена

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15. «Циркус», кольцо больших таунхаусов в георгианском стиле 18 века в историческом городе Бат, Сомерсет, Англия
19. Замок 13-го века на холме с видом на Нажак, небольшую деревню в Авероне, Окситания, Южная Франция
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Красивые здания архитектура дух захватывает здания и сооружения красота самые красивые шедевры
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