Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт что-то своё

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Павлик Лемтыбож это псевдоним Павла Олеговича Власова. Он художник, писатель и музыкант. Родился в 1971 году в поселке Лемтыбож, отсюда и псевдоним.
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Обязательно корявый почерк в стиле детского, неидеальный, мятая бумага, яркие цвета, карикатурные. персонажи
В работах художника собраны разные сюжеты: что-то актуальное, другое - из жизни, много комичного и абсурдного
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Всё представленное в посту творчество Павлика вторично. Может, и есть что-то свежее, но не тут