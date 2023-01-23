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Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт что-то своё

Актуальные рисунки от российского художника Павлика Лемтыбож, в которых каждый найдёт что-то своё

Автор:
23 января 2023 15:58
Сообщество : Искусство
Метки: Павлик Лемтыбож   Прикол   забавно   искусство   карикатуры   рисунки   художник   
2169
15

Павлик Лемтыбож это псевдоним Павла Олеговича Власова. Он художник, писатель и музыкант. Родился в 1971 году в поселке Лемтыбож, отсюда и псевдоним.

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Метки: Павлик Лемтыбож   Прикол   забавно   искусство   карикатуры   рисунки   художник   
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15  комментариев
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3k
александр 2 часа назад
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4k
Alexbux1 4 секунды назад
Комментарий к фото
Гдето я это виде, не так давно .
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4k
просто Дмитрий 5 минут назад
У каждого художника свой личный жизненный опыт, взгляд на жизнь, в общем...что вижу, то и пою
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20k
Will2006 9 минут назад
Это переосмысление "Американской готики" если что. Есть ещё пародия на рисунки Алексея Меринова
Всё представленное в посту творчество Павлика вторично. Может, и есть что-то свежее, но не тут

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774
Mrak OBOY 17 минут назад
банально, бородато, грубо и лично меня угнетает его стиль...
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7k
Том Джоуд 24 минуты назад
Косит под Ложкина. Но не получается, етить. Убого. На мой взгляд.
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626
Rom Полчаса назад
Какая муть страшная
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43k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
не зашло.
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33k
Korolev Час назад
Художник - это тот, кто умеет рисовать...
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11k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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59k
Morder 2 часа назад
Чувствуется дуновение юмора...
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59k
pynh 2 часа назад
такое себе художество
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