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Обычные детские рисунки превратили в мультяшных монстров-очаровашек

Обычные детские рисунки превратили в мультяшных монстров-очаровашек

Автор:
10 января 2023 09:07
Сообщество : Искусство
Метки: дети   забавно   искусство   милота   монстрик   очаровательно   рисунок   художник   
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Дети — те ещё фантазёры, чьё творчество иногда не под силу понять взрослому человеку. Однако команда художников проекта «Monsters Go» не просто собирает работы детей со всего мира и восхищается ими, но и перерисовывает их каракули, создавая милых монстриков

. А получившиеся герои новых рисунков точно могут стать неповторимыми персонажами мультфильмов. Вы только взгляните на то, какие мультяшные чудики в итоге у них получились!


На бой выходит…

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Проект «Monsters Go» изначально был запущен одним человеком — художником из США по имени Аарон Зенц. Со временем он собрал целую команду единомышленников, которая дружно и старательно превращает детские шедевры в новые и не менее замечательные работы.


Сумасшедший гений


Чудо-Юдо


Планктон-очаровашка


Смазливый слизнячок


Безобидный динозаврик


Горыныч?

Только, по мнению детишек, 3 головы — это хорошо, но вот 4 — ещё лучше!


Снежный кто-то


Зелёное чудище


Рыба-загадка

Но настроен этот морской обитатель явно недружелюбно, судя по его выражению лица.


Обладатель крыльев-кристаллов


Дружелюбный кактус


Чудо в перьях


Балеринка


Бунтовщик

У этого монстрика не просто пар из ушей идёт, а целое пламя полыхает. Интересно, что его так разозлило?


Осенний снеговик

Наглядный пример снеговика, которого дети смогут слепить в зиму, похожую на осень!

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Метки: дети   забавно   искусство   милота   монстрик   очаровательно   рисунок   художник   
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1  комментарий
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sers Час назад
Последний. Снеговик весенний, из под снега таких много появляется.
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Anarasius

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