Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства

691
35
Источник вдохновения для японского художника Юки Нишимуры (Yuuki Nishimura) - сама жизнь. Он изображает простых людей и их чувства, семьи, детей, животных - и у его рисунков очень положительная и душевная энергетика, которой сразу заряжаешься при просмотре. Иногда нам необходимо такое тепло и душевность. Взгляните на его чудесные работы - возможно, они пробудят у вас тёплые воспоминания, или просто зарядят позитивом.
Как поделился художник, он начинает с рисования каждый свой день. Обычно погружение в творчество занимает у него около 50 минут. Его трогательные и добрые работы изображают простых людей и их истории, а главной темой своих рисунков он называет человеческие чувства и эмоции.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе
- Художник создаёт картины из простого скотча
- Художница рисует кружева в разных местах по всему миру
- Парень делает рисунки простой ручкой и карандашом
- Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
Новости партнёров
реклама