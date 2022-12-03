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Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства

Рисунки японского художника, которые вызывают тёплые чувства

Автор:
03 декабря 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Япония   искусство   мило   рисунки   рисунок   творчество   трогательно   фото   художник   художники   
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Источник вдохновения для японского художника Юки Нишимуры (Yuuki Nishimura) - сама жизнь. Он изображает простых людей и их чувства, семьи, детей, животных - и у его рисунков очень положительная и душевная энергетика, которой сразу заряжаешься при просмотре. Иногда нам необходимо такое тепло и душевность. Взгляните на его чудесные работы - возможно, они пробудят у вас тёплые воспоминания, или просто зарядят позитивом.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   искусство   мило   рисунки   рисунок   творчество   трогательно   фото   художник   художники   
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