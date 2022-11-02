Иллюстратор, подаривший миру такие мультфильмы, как "Лего" и "Тролли", создает простые комиксы из подручных средств

Шон Чэрмэтц - 42-летний художник-мультипликатор. Он работает на студии DreamWorks, которая занимается производством полнометражных и короткометражных анимационных фильмов.
Шон работал над такими популярными мультфильмами, как "Лего 2", "Тролли 2", "Губка Боб" и другими.
Его творчество достойно уважения, в восторге от его проектов не только дети, но и взрослые. Помимо основной деятельности у Шона есть хобби.
Он ведет личный профиль в соцсетях, где публикует свои забавные и простые работы. Каждая из них полна юмора и милоты одновременно.
Давайте узнаем, как развлекаются талантливые иллюстраторы, когда не трудятся над очередными шедеврами анимации, которые увидят миллионы в кино.
Персонажи его зарисовок знакомые нам предметы и лаже фрукты.
Все настолько понятно и просто, что можно только наслаждаться мини-историей, которую нам рассказывают герои.
Благодаря дорисованным глазам, ручкам и ножкам герои становятся живыми, у них есть эмоции, и считывается сюжет.
Некоторым героям даже хочется сопереживать. Ну вот что значит, талантливый человек, может буквально из ничего, только благодаря фантазии, создать нечто особенное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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