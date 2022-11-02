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Иллюстратор, подаривший миру такие мультфильмы, как "Лего" и "Тролли", создает простые комиксы из подручных средств

Иллюстратор, подаривший миру такие мультфильмы, как "Лего" и "Тролли", создает простые комиксы из подручных средств

Автор:
02 ноября 2022 12:48
Метки: Прикол   забавно   иллюстрации   комиксы   рисунки   фото   
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Шон Чэрмэтц - 42-летний художник-мультипликатор. Он работает на студии DreamWorks, которая занимается производством полнометражных и короткометражных анимационных фильмов.

Шон работал над такими популярными мультфильмами, как "Лего 2", "Тролли 2", "Губка Боб" и другими.


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Его творчество достойно уважения, в восторге от его проектов не только дети, но и взрослые. Помимо основной деятельности у Шона есть хобби.


Он ведет личный профиль в соцсетях, где публикует свои забавные и простые работы. Каждая из них полна юмора и милоты одновременно.


Давайте узнаем, как развлекаются талантливые иллюстраторы, когда не трудятся над очередными шедеврами анимации, которые увидят миллионы в кино.

Персонажи его зарисовок знакомые нам предметы и лаже фрукты.

Все настолько понятно и просто, что можно только наслаждаться мини-историей, которую нам рассказывают герои.

Благодаря дорисованным глазам, ручкам и ножкам герои становятся живыми, у них есть эмоции, и считывается сюжет.

Некоторым героям даже хочется сопереживать. Ну вот что значит, талантливый человек, может буквально из ничего, только благодаря фантазии, создать нечто особенное.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Прикол   забавно   иллюстрации   комиксы   рисунки   фото   
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Киры4 2 часа назад
Просто и весело.
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Спелая кукурузинка

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