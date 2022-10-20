Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

Даже в мире метафизической живописи кисти де Кирико среди теней и статуй нашлось место для Волка и Шапочки.

Кстати, вы уже наверняка заметили, что каждая работа делится на 9 фреймов: мамино поручение, прогулка в лес, встреча с Волком, расставание Шапочки с Волком, Волк у двери бабушки, поедание бабушки, переодевание в бабушку, встреча Шапочки и Волка в новых обстоятельствах и прибытие охотника-спасителя.

Это интуитивное понимание структуры вам очень понадобится для восприятия следующих произведений, ведь дальше нас ждут абстракционисты.

Жоан Миро (1893-1983)