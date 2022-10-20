Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

Давайте ещё раз вспомним, у кого там были большие уши и зубы в этой истории, и одновременно насладимся тем, какие краски и формы мог бы принять этот знакомый нам всем сюжет, выйди он из-под кистей легендарных живописцев.
В 1974 году французский карикатурист Жан Аче опубликовал в местном журнале «Пилот» (журнал с комиксами, существовавший с 1959 по 1989 годы) серию забавнейших иллюстраций. Это были семь комиксовых переосмыслений сказки о «Красной Шапочке», которые Аче оформил в стилистике знаменитых художников-модернистов 19-20 веков.
Анри Руссо (1844-1910)
Знаменитый представитель наивного искусства в живописи отлично мог бы показать наивность Красной Шапочки в третьем акте истории.
Фернан Леже (1881-1955)
Обратить внимание стоит не только на следование стилю каждого из художников, но и на интересные и забавнейшие детали. Их здесь десятки!
Бернар Бюффе (1928-1999)
Представитель мизерабилизма (направления живописи, где акцент ставился на трагичности образов) как никто другой мог бы показать, насколько это всё-таки мрачная сказка.
Пабло Пикассо (1881-1973)
Особенно от стилистики Пикассо выигрывает волк — как же он здесь уморительно хорош!
Джорджо де Кирико (1888-1978)
Даже в мире метафизической живописи кисти де Кирико среди теней и статуй нашлось место для Волка и Шапочки.
Кстати, вы уже наверняка заметили, что каждая работа делится на 9 фреймов: мамино поручение, прогулка в лес, встреча с Волком, расставание Шапочки с Волком, Волк у двери бабушки, поедание бабушки, переодевание в бабушку, встреча Шапочки и Волка в новых обстоятельствах и прибытие охотника-спасителя.
Это интуитивное понимание структуры вам очень понадобится для восприятия следующих произведений, ведь дальше нас ждут абстракционисты.
Жоан Миро (1893-1983)
Вам кажется, что всё слишком абстрактно и сюрреалистично? Вы ещё Мондриана не видели!
А вот и он.
Пит Мондриан (1872-1944)
Согласитесь, вы прекрасно поняли, что здесь изображено!
Источник:
АНТИФИШКИ
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