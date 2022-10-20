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Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

Автор:
20 октября 2022 08:58
Сообщество : Искусство
Метки: забавно   искусство   картина   красная шапочка   фантазия   фото   художник   
1331
8

Давайте ещё раз вспомним, у кого там были большие уши и зубы в этой истории, и одновременно насладимся тем, какие краски и формы мог бы принять этот знакомый нам всем сюжет, выйди он из-под кистей легендарных живописцев.

В 1974 году французский карикатурист Жан Аче опубликовал в местном журнале «Пилот» (журнал с комиксами, существовавший с 1959 по 1989 годы) серию забавнейших иллюстраций. Это были семь комиксовых переосмыслений сказки о «Красной Шапочке», которые Аче оформил в стилистике знаменитых художников-модернистов 19-20 веков.


Анри Руссо (1844-1910)

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Знаменитый представитель наивного искусства в живописи отлично мог бы показать наивность Красной Шапочки в третьем акте истории.


Фернан Леже (1881-1955)

Обратить внимание стоит не только на следование стилю каждого из художников, но и на интересные и забавнейшие детали. Их здесь десятки!


Бернар Бюффе (1928-1999)

Представитель мизерабилизма (направления живописи, где акцент ставился на трагичности образов) как никто другой мог бы показать, насколько это всё-таки мрачная сказка.


Пабло Пикассо (1881-1973)

Особенно от стилистики Пикассо выигрывает волк — как же он здесь уморительно хорош!


Джорджо де Кирико (1888-1978)

Даже в мире метафизической живописи кисти де Кирико среди теней и статуй нашлось место для Волка и Шапочки.

Кстати, вы уже наверняка заметили, что каждая работа делится на 9 фреймов: мамино поручение, прогулка в лес, встреча с Волком, расставание Шапочки с Волком, Волк у двери бабушки, поедание бабушки, переодевание в бабушку, встреча Шапочки и Волка в новых обстоятельствах и прибытие охотника-спасителя.

Это интуитивное понимание структуры вам очень понадобится для восприятия следующих произведений, ведь дальше нас ждут абстракционисты.


Жоан Миро (1893-1983)

Вам кажется, что всё слишком абстрактно и сюрреалистично? Вы ещё Мондриана не видели!

А вот и он.


Пит Мондриан (1872-1944)

Согласитесь, вы прекрасно поняли, что здесь изображено!

Источник:

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Метки: забавно   искусство   картина   красная шапочка   фантазия   фото   художник   
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19  комментариев
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
А последняя это разве не "Кот в сапогах"?

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3k
Platinum 7 минут назад
У Малевича и Шапоука и Буратино и все серии Мушкетёров в одном:
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33k
Korolev 10 минут назад
Художник это тот, кто умеет рисовать...
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6k
ValdemarNaftulievich 20 минут назад
Пит Мондриан - особенно красочно и иформативно.
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48
Человече Z 56 минут назад
Шифрограмма Мондриана, однако, самая лучшая.
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205
Phazz 56 минут назад
где Сальвадор Дали???
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23k
Егор Час назад
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13k
sonic24a Час назад
Не очень. Босха нет.
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5k
sedoisever Час назад
В стиле Малевича было бы, как у Мондриана, но одним цветом...
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3k
Nigilist Час назад
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