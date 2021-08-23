Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов

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Заработать на творении автор решил через интернет-сервис и аукционные дома.
Житель Челябинска продает картину за 10 миллионов рублей. Объявление о товаре появилось в одном из интернет-сервисов. Свое творение челябинец назвал «Сущностью». В описании он коротко охарактеризовал работу, назвав её шедевром. В работе художник использовал преимущественно темную краску. На холсте изображено нечто, похожее на фигуру человека. На картине указано, что она также выставлена на аукционы «Christies» и «Sothbys» за 100 тысяч долларов.
– Предыстории у картины нет. Просто взял и нарисовал. Желающих купить очень много. Звонят каждый день. Других картин у меня нет. Эта единственная. На аукционы выставить картину так и не удалось. Не довел оформление заявки до конца, – рассказал художник.
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Полотно раскрывает мысли художника о многих аспектах жизни, о проблемах современного общества, таких как трудности с самоидентификацией, определением пола, участившиеся случаи "расчленененки". Чёрно-белая гамма шедевра однозначно настраивает зрителя на размышления о межрасовых разногласиях, о тех, чьи же жизни имеют значение. Простое обрамление картины подчеркивает лаконичность содержания. Это несомненное достижение мастера, который сумел первым же своим произведением привлечь внимание знатоков и критиков.
Люди платят за ИМЯ, а не за мастерство. Много художников прекрасно рисуют и пишут. Но кто же их знает?
В названии надо "щ" на "ч" поменять - это +1 000 000 к ценнику.
Конечно сказка, но сдаётся мне, что найдётся масса людей, готовых купить откровенное го-но... хотя стоп, покупают же стены с неким графити от некоего анонимного "художника"? Покупали консервированное го-но. Ничего удивительного, просто жизнь становится всё сказочней.
1) психическое расстройство
2)шутка
3) отчаянный поиск внимания к своей деятельности.
"Из десятков отзывов на "Квадрат" существенным мне представляется лишь суждение Александра Бенуа; крупнейший художественный критик того времени прошелся по залу выставки и обнаружил "Квадрат" Малевича в святом красном углу.
- Несомненно, это и есть та икона, - заметил Бенуа, - которую господа футуристы ставят взамен Мадонны."
https://rg.ru/2018/02/11/rodina-malevich.htmlhttps://rg.ru/2018/02/11/rodina-malevich.html