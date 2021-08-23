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Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов

Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов (3 фото)

Автор:
23 августа 2021 11:30
Сообщество : Искусство
Метки: Шедевр   забавно   искусство   картина   прикол   фото   художник   
874
3

Заработать на творении автор решил через интернет-сервис и аукционные дома.

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Метки: Шедевр   забавно   искусство   картина   прикол   фото   художник   
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5k
Игорь Михайлов 2 часа назад
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Злобный Члегр 7 минут назад
Съесть-то он съесть, да хто ж ему дасть?
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2k
Виктор 8 минут назад
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21
Иван Полчаса назад
Третьяковка и Русский музей предложений еще не делали.
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4k
Станислав Полчаса назад
я конечно же поржал...... НО ах@ею , когда он её реально продаст!!!
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3k
Едондер пуп 52 минуты назад
Помогу немного в раскрутке:
Полотно раскрывает мысли художника о многих аспектах жизни, о проблемах современного общества, таких как трудности с самоидентификацией, определением пола, участившиеся случаи "расчленененки". Чёрно-белая гамма шедевра однозначно настраивает зрителя на размышления о межрасовых разногласиях, о тех, чьи же жизни имеют значение. Простое обрамление картины подчеркивает лаконичность содержания. Это несомненное достижение мастера, который сумел первым же своим произведением привлечь внимание знатоков и критиков.
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3k
Дмитрий Тимофеев 58 минут назад
Реклама Avito, не ?
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9k
Касьян Пуздой Час назад
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11k
Bill Час назад
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235
bobobo 2 часа назад
Я не понял. Это плагиат, или ещё старую продать никак не могут?
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2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Не так это работает! Сначала нужно яйца прибить к брусчатке, потом говна поесть в онлайне, а уж затем выставляться на аукционах
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−16
Thomsen 2 часа назад
Свое творение челябинец назвал «Сущностью» (ц)

В названии надо "щ" на "ч" поменять - это +1 000 000 к ценнику.
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3k
Максим 2 часа назад
В детстве читал сборник сказок под общим названием "Приключения дядюшки Тик Так", там много хороших сказок, но в одной рассказывается о писателе (вроде) который выпустил пустую книгу, то есть без текста вообще. И её стали покупать, книга стала популярной, её экранизировали (!!!) и люди ходили смотреть пустой экран, а затем в такой манере стали писать картины и прочее.
Конечно сказка, но сдаётся мне, что найдётся масса людей, готовых купить откровенное го-но... хотя стоп, покупают же стены с неким графити от некоего анонимного "художника"? Покупали консервированное го-но. Ничего удивительного, просто жизнь становится всё сказочней.
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640
Сергей Ковалев 2 часа назад
Осталось найти дурака,который купит этот шедевр
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56k
pynh 2 часа назад
и чо? там много таких.

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