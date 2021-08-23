Челябинец продает художественный «шедевр» за 10 миллионов

Житель Челябинска продает картину за 10 миллионов рублей. Объявление о товаре появилось в одном из интернет-сервисов. Свое творение челябинец назвал «Сущностью». В описании он коротко охарактеризовал работу, назвав её шедевром. В работе художник использовал преимущественно темную краску. На холсте изображено нечто, похожее на фигуру человека. На картине указано, что она также выставлена на аукционы «Christies» и «Sothbys» за 100 тысяч долларов.