Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ

942
26
Современное творчество - штука многогранная. В последнее время творческие люди активно "балуются" с возможностями искусственного интеллекта, создавая рисунки. Фотограф и фотожурналист Кевин Лэмб (Kevin Lamb) тоже решил сделать немного творчества с помощью ИИ, и подключил к этому изображения собак. Получилось нечто странное, но забавное.
"Я просто хотел узнать, как делать рисунки с помощью искусственного интеллекта, и решил сделать это в виде визуальных "каламбуров". По большей части при работе с ИИ не знаешь, что получится в итоге, и в этом есть особое удовольствие," - пишет фотограф. По профессии Кевин фотожурналист, но в свободное время балуется созданием таких собачьих портретов. Как вам такое творчество?
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Болгарский художник создаёт резные шедевры из тыкв
- Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе
- Художник рисует реалистичные портреты, похожие на фото
- 10 зданий в стиле барокко, нарисованных с помощью ИИ
- Российская мастерица делает чудесных животных из шерсти
Метки: Искусственный интеллект животные искусство креатив рисунки творчество фото фотографии художник художники
Новости партнёров