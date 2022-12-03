Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ

"Я просто хотел узнать, как делать рисунки с помощью искусственного интеллекта, и решил сделать это в виде визуальных "каламбуров". По большей части при работе с ИИ не знаешь, что получится в итоге, и в этом есть особое удовольствие," - пишет фотограф. По профессии Кевин фотожурналист, но в свободное время балуется созданием таких собачьих портретов. Как вам такое творчество?