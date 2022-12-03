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Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ

Парень создаёт странные рисунки с собаками, используя ИИ

Автор:
03 декабря 2022 09:00
Сообщество : Искусство
Метки: Искусственный интеллект   животные   искусство   креатив   рисунки   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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Современное творчество - штука многогранная. В последнее время творческие люди активно "балуются" с возможностями искусственного интеллекта, создавая рисунки. Фотограф и фотожурналист Кевин Лэмб (Kevin Lamb) тоже решил сделать немного творчества с помощью ИИ, и подключил к этому изображения собак. Получилось нечто странное, но забавное.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   животные   искусство   креатив   рисунки   творчество   фото   фотографии   художник   художники   
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2  комментария
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6k
Том Сойер 2 часа назад
Снуп дог получился - один в один!!!!

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28k
EvilHomer Полчаса назад
Нейросеть Midjourney. Там можно с фото, а можно просто словами запрос.
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