Разоблачение: футбольный клуб «Тоссфельд» нанял художников за €28 000 для разрисовки стен

Начну с того, что как минимум одна художница авангардного направления по имени Stefanie Kägi существует и имеет профиль в «моментограме».
Популярности она не снискала, количество подписчиков близко к нулю, и вы вряд ли самостоятельно найдёте хоть что-то за авторством этих двух сестёр, имена которых написаны на скриншоте.
Так откуда взялась новость?
Впервые она была опубликована 11 декабря 2022 на развлекательно-образовательном ресурсе «libreddit» в ленте аккаунта «r/facepalm». Публикуют там в основном приколы и скриншоты со всего интернета. Это говорит о том, что сайт с высокой долей вероятности не является первоисточником фотографии. Оригинал от 10 числа находится в комментариях на «reddit» и доступ к нему для гостей ограничен.
Даже если эта комната действительно принадлежит футбольному клубу, искусством в нормальном понимании эту «роспись» назвать нельзя. Подобное творчество близко к граффити, а его авторов именуют райтерами. На фотографии мы видим, что это ещё не окончательный результат, а в одном из помещений ведутся работы.
Честно говоря нет ничего удивительного в том, что за изувеченные стены футбольный клуб «Тоссфельд» из Швейцарии мог заплатить «авторкам» 28 тысяч евро за «художества» в футбольной раздевалке. Эти странные каракули привлекают внимание, отвлекают от мыслей и почему-то не настраивают на футбольный лад. Странно, что официальный аккаунт клуба не решился опубликовать фотографии, может, им стало стыдно?
Но реклама явно удалась.
Источник:
- Забавные работы мастера фотошопа, который прокачивает фото
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- Пользователи сети высмеяли французского политика за фотофейк
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я давно лишен иллюзий на тему того что там за бугром не воруют, воруют думаю ещё как, просто масштаб крупней и нашим казахстанским агашкам такое и не снилось