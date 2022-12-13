Разоблачение: футбольный клуб «Тоссфельд» нанял художников за €28 000 для разрисовки стен

Так откуда взялась новость?

Впервые она была опубликована 11 декабря 2022 на развлекательно-образовательном ресурсе «libreddit» в ленте аккаунта «r/facepalm». Публикуют там в основном приколы и скриншоты со всего интернета. Это говорит о том, что сайт с высокой долей вероятности не является первоисточником фотографии. Оригинал от 10 числа находится в комментариях на «reddit» и доступ к нему для гостей ограничен.