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Разоблачение: футбольный клуб «Тоссфельд» нанял художников за €28 000 для разрисовки стен

Разоблачение: футбольный клуб «Тоссфельд» нанял художников за €28 000 для разрисовки стен

Автор:
13 декабря 2022 10:32
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   обман   рисование   стена   фейк   футбольный клу   художник   
446
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Начну с того, что как минимум одна художница авангардного направления по имени Stefanie Kägi существует и имеет профиль в «моментограме».

Популярности она не снискала, количество подписчиков близко к нулю, и вы вряд ли самостоятельно найдёте хоть что-то за авторством этих двух сестёр, имена которых написаны на скриншоте.

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Так откуда взялась новость?

Впервые она была опубликована 11 декабря 2022 на развлекательно-образовательном ресурсе «libreddit» в ленте аккаунта «r/facepalm». Публикуют там в основном приколы и скриншоты со всего интернета. Это говорит о том, что сайт с высокой долей вероятности не является первоисточником фотографии. Оригинал от 10 числа находится в комментариях на «reddit» и доступ к нему для гостей ограничен.

Даже если эта комната действительно принадлежит футбольному клубу, искусством в нормальном понимании эту «роспись» назвать нельзя. Подобное творчество близко к граффити, а его авторов именуют райтерами. На фотографии мы видим, что это ещё не окончательный результат, а в одном из помещений ведутся работы.

Честно говоря нет ничего удивительного в том, что за изувеченные стены футбольный клуб «Тоссфельд» из Швейцарии мог заплатить «авторкам» 28 тысяч евро за «художества» в футбольной раздевалке. Эти странные каракули привлекают внимание, отвлекают от мыслей и почему-то не настраивают на футбольный лад. Странно, что официальный аккаунт клуба не решился опубликовать фотографии, может, им стало стыдно?

Но реклама явно удалась.

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Метки: Прикол   забавно   обман   рисование   стена   фейк   футбольный клу   художник   
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10  комментариев
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2k
MPEG-8 44 минуты назад
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825
Seryi_spb Минуту назад
Кто-нибудь раньше слышал про такой клуб? А теперь многие узнали, а у клуба тоже есть сайт и соцсети, и их тоже надо продвигать. Обычный PR.
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11k
Dihydrogen Monoxide 20 минут назад
ясельную группу из детсада бы пригласили, так же бы разрисовали, а то и лучше.
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50k
dima423 20 минут назад
ужас какой)))
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6k
Copycat Полчаса назад
есть ощущение что эту "художницу" взяли по блату (ну там родственника какого то руководителя) и просто попилили деньги

я давно лишен иллюзий на тему того что там за бугром не воруют, воруют думаю ещё как, просто масштаб крупней и нашим казахстанским агашкам такое и не снилось
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56
Хухрмухр Полчаса назад
Я тоже так умею.Скажу боьше,когда я был маленьким,я тоже стены разрисовывал.Только вместо 28 000 долларов получал пи- лей.
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39
ruslan d 43 минуты назад
Где-то их наипали ...
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685
АлоКин 49 минут назад
Ясен перец они скажут что все норм. Кому охото признаваться что они бездарно просрали 28 касых на двух безталанных дол..к
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72k
Viktor 53 минуты назад
Да я бы и за 800 постарался!
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