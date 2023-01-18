В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Сообщается, что военнослужащий отказался сдаваться и открыл огонь по спецназу.
В Липецкой области ликвидировали дезертира, сбежавшего из зоны СВО с автоматом и гранатами. Известно, что имя военнослужащего — Дмитрий Перов, ему 31 год. Вчера его поисками занимались все силовики Воронежской и Липецкой областей.
Сначала рядовой Перов объявился в Воронеже, где проживает его мать. Оттуда он направился в село Новоуглянка в Усманском районе Липецкой области. Там он проживал до мобилизации.
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Бойцы спецназа обнаружили дезертира на территории его домовладения. Как сообщили силовики, его заметили на выходе из сарая. Мужчине приказали сложить оружие и сдаться, но Перов открыл огонь и попытался скрыться от полицейских по полям. Ему это не удалось.
Сообщается, что при при себе у мужчины был автомат с пятью магазинами и гранаты.
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в чистом поле зимой самое то скрываться...
Один хрен в полях положили.