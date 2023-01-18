В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Бойцы спецназа обнаружили дезертира на территории его домовладения. Как сообщили силовики, его заметили на выходе из сарая. Мужчине приказали сложить оружие и сдаться, но Перов открыл огонь и попытался скрыться от полицейских по полям. Ему это не удалось.