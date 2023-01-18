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В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

В Липецкой области ликвидировали вооруженного дезертира

Автор:
18 января 2023 13:15
Сообщество : Криминал
Метки: Липецкая область   Оружие   видео   дезертир   сво   спецназ   
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Сообщается, что военнослужащий отказался сдаваться и открыл огонь по спецназу.

В Липецкой области ликвидировали дезертира, сбежавшего из зоны СВО с автоматом и гранатами. Известно, что имя военнослужащего — Дмитрий Перов, ему 31 год. Вчера его поисками занимались все силовики Воронежской и Липецкой областей.

Сначала рядовой Перов объявился в Воронеже, где проживает его мать. Оттуда он направился в село Новоуглянка в Усманском районе Липецкой области. Там он проживал до мобилизации.

Бойцы спецназа обнаружили дезертира на территории его домовладения. Как сообщили силовики, его заметили на выходе из сарая. Мужчине приказали сложить оружие и сдаться, но Перов открыл огонь и попытался скрыться от полицейских по полям. Ему это не удалось.

Сообщается, что при при себе у мужчины был автомат с пятью магазинами и гранаты.

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Метки: Липецкая область   Оружие   видео   дезертир   сво   спецназ   
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12  комментариев
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82
DrEris 52 минуты назад
И прямо домой поехал, сказочный...
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13k
Святослав 3 минуты назад
агаага...
в чистом поле зимой самое то скрываться...
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8k
Фомич 5 минут назад
Отстреливаться от спецназа...нет предела человеческой тупости.
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112
samoilenko-yura123 12 минут назад
А зачем оружие с собой тащить? Беги на легке!
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13
Aleksey samoilenko-yura123 4 минуты назад
Застрелить безоружного это статья, поэтому...
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2k
Pioner76 20 минут назад
Подумал сразу, что Смолянинов...
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10k
Shtoppi Полчаса назад
И спрашивается: "Ради чего он дезертировал?"
Один хрен в полях положили.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Хитро он на дно залёг. Как нашли-то?
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63
александр ломовицкий 2 часа назад
вообразил себя героем игр неубиваемым и непобедимым.
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972
Graboid 2 часа назад
посторонние не пострадали, только это .. хорошо
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