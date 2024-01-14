Автомат специальный СР-3М «Вихрь» — обзор, особенности, история создания





Это оружие было разработано в 1996 году в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и имеет своей основой конструкцию АС "Вал". Основной задачей было создание оружия, способного выполнять те же функции, что и его предшественник, но с возможностью стрельбы без глушителя и более эргономичным дизайном.

СР-3М "Вихрь" является эффективной штурмовой винтовкой, обладающей возможностью стрельбы дозвуковыми патронами 9х39 мм, известными своей останавливающей силой и эффективностью против бронежилетов. Он подходит для ближнего боя и способен выполнять разнообразные военные задачи. Давайте рассмотрим более подробно.

Применение и назначение

СР-3М "Вихрь" предназначен для использования в элитных подразделениях российской армии и правоохранительных органах. Его компактные размеры, мощный патрон, возможность бесшумной стрельбы и высокая скорострельность делают его идеальным для городских боевых операций.

Конструкция

Изначальная версия СР-3 была оснащена складывающимся вверх прикладом, 20-зарядным магазином и не имела рукоятки управления огнем на цевье.