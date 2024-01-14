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Автомат специальный СР-3М «Вихрь» — обзор, особенности, история создания

Автомат специальный СР-3М «Вихрь» — обзор, особенности, история создания

Автор:
14 января 2024 10:48
Сообщество : Военное
Метки: Оружие   Российский спецназ   СпецназРФ   ФСБ   армия россии   вооружение   спецназ   спецназ России   
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СР-3М "Вихрь" представляет собой выдающийся образец российского оружейного искусства и имеет устойчивое место в истории российской военной техники. Несмотря на то, что АС "Вал" и ВСС "Винторез" могут быть более известными, "Вихрь" представляет собой новую веху в развитии бесшумных автоматических винтовок для спецназа.


Это оружие было разработано в 1996 году в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и имеет своей основой конструкцию АС "Вал". Основной задачей было создание оружия, способного выполнять те же функции, что и его предшественник, но с возможностью стрельбы без глушителя и более эргономичным дизайном.

СР-3М "Вихрь" является эффективной штурмовой винтовкой, обладающей возможностью стрельбы дозвуковыми патронами 9х39 мм, известными своей останавливающей силой и эффективностью против бронежилетов. Он подходит для ближнего боя и способен выполнять разнообразные военные задачи. Давайте рассмотрим более подробно.


Применение и назначение

СР-3М "Вихрь" предназначен для использования в элитных подразделениях российской армии и правоохранительных органах. Его компактные размеры, мощный патрон, возможность бесшумной стрельбы и высокая скорострельность делают его идеальным для городских боевых операций.


Конструкция

Изначальная версия СР-3 была оснащена складывающимся вверх прикладом, 20-зарядным магазином и не имела рукоятки управления огнем на цевье.

Модификация СР-3М включает в себя складной боковой приклад, аналогичный тому, который используется у АС "Вал", новый 30-зарядный магазин и рукоятку.

Оружие работает на газоотводной системе с поворотным затвором, что обеспечивает плавную стрельбу. Его компактный дизайн с складным прикладом и съемным глушителем делает его легко переносимым и быстро развертываемым в неожиданных ситуациях. Оно также оснащено планкой для установки различной оптики и аксессуаров, что позволяет адаптировать оружие под индивидуальные потребности пользователя.


Тактико-технические характеристики

СР-3М обладает интересными техническими характеристиками. Он стреляет дозвуковыми патронами 9х39 мм, которые отличаются высокой останавливающей силой и эффективностью против бронежилетов. Основные характеристики включают:

  • Калибр и боеприпасы: 9х39 мм, дозвуковые патроны, эффективные против бронежилетов.
  • Начальная скорость полета пули: 295 метров/секунду
  • Темп стрельбы: 900 выстрелов/минуту
  • Боевая скорострельность: 40-60 выстрелов/минуту
  • Механизм: газоотводный с поворотным затвором, обеспечивающий плавную стрельбу.
  • Длина ствола: 156 мм, увеличивающая компактность и маневренность.
  • Общая длина: 970 мм с глушителем и прикладом, 410 мм в сложенном виде.
  • Вес: легкий, что повышает мобильность.
  • Емкость магазина: 30 патронов.
  • Эффективная дальность: 200 метров, идеально для ближнего и среднего боя.
  • Прицельная система: планка Пикатинни для различных прицелов.
  • Эргономика: складной приклад для удобства транспортировки и точной стрельбы.
  • Глушитель (ПББС): уменьшает шум и дульную вспышку.

Преимущества и недостатки

СР-3М имеет свои сильные и слабые стороны.

Главные преимущества включают:

  • Компактность: идеально для городских условий.
  • Мощные боеприпасы: эффективность против противников в бронежилетах.
  • Точность и дальность: пригоден для ближнего и среднего боя.
  • Модульность: возможность использования различной оптики и аксессуаров.
  • Контроль отдачи: более точная стрельба.
  • Быстрое развертывание: складной приклад для быстрой реакции на неожиданные ситуации.

Недостатки включают:

  • Специализированные боеприпасы: ограниченная доступность и высокая стоимость.
  • Ограниченная дальность: малая эффективность на больших расстояниях.
  • Высокая стоимость и сложность обслуживания.
  • Емкость магазина: меньше, чем у других штурмовых винтовок.
  • Узкая специализация: ограниченное использование в различных сценариях.

В общем, СР-3М "Вихрь" представляет собой мощное оружие для спецназа, идеально подходящее для городского боя и скрытных операций. Оно продолжает оставаться важным инструментом в арсенале российских спецподразделений.

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Метки: Оружие   Российский спецназ   СпецназРФ   ФСБ   армия россии   вооружение   спецназ   спецназ России   
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7  комментариев
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Anatolij 6 часов назад
А целый журнал MensMagazines не учили в обзорах стрелкового оружия хотя бы указывать начальную скорость пули и скорострельность? А то определение "высокая останавливающая способность" как-то не заходит.
Эх, жаль! Думал что-то новое-полезное узнаю! Не минусю пока, может раскрутитесь. Порадуете ещё нас интересной инфой про оружие.
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27
MensMagazines.ru Автор поста Anatolij 6 часов назад
Спасибо, добавили информацию в статью. темп стрельбы - 900 выстрелов в минуту, боевая скорострельность порядка 40-60. Начальная скорость 295 метров в секунду, впрочем как у всего с дозвуковыми 9х39мм.
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Прикольно. Никита Бабуинов решил и сюда пролезть? Разработка тридцатилетней давности как раз в его высере под названием "Тарков" появилась. Кто не в курсе. Игрушка под названием "Побег из Таркова. Онлайн шмалялка с симулятором мародёра. Можно грабить "кОрОваны". Задумка была ох*уенная. НО. Уже более пяти лет находится в вечном тесте. А кушать хоцца. На предпродажах не пожируешь. Поэтому в игрушке странным образом всё пиндосское оружие - топовое, всё советско-российское - откровенное говно. Но это, конечно же не реклама, нет. Наверное... Странным образом читы к игре обновляются с каждым патчем мгновенно. Стоят недорого. Ну не может же контора Бабуинова сама их продавать? Конечно же нет! Что вы! Это злобные китайские хакеры! При том, что чит-программы - это инструмент разработчиков, для обкатки программы. Последний патч вышел месяц назад. На прошлой неделе озвучили количество забаненных читеров. Что-то там про семнадцать тысяч. Самое смешное, что этого никто не заметил. Меньше их не стало.
Возможно афтырь ничего общего с ними не имеет, но, как-то странненько.

Пы.Сы. Вот просто куча сайтов подобной тематики, с гораздо большим количеством информации по стволам.
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1k
rgubaev 4 часа назад
Не понял чего в нем "специального" - на вид обычный укороченный калаш под чуть-чуть больший калибр и с глушителем.
Аааа, ну еще "ручечек/накладочек" добавили.
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27
MensMagazines.ru Автор поста rgubaev 4 часа назад
В основном использование специального патрона 9х39. От калашникова 7,62 на тот период и тем более 5,45 отличается дозвуковой скоростью полета пули и увеличенной в несколько раз массой той же пули - за счет этого летит она недалеко, но энергия будь здоров на этой дистанции.

Еще из отличий в целом сделать оружие более тихим - уменьшить лязг затвора и предохранителя.

Фактически хронология такая, что сначала на замену АКМ с ПБС сделали ВСС Винторез и на его основе АС Вал. Но у них ствол входит в глушитель и имеет специальные отверстия для выхода пороховых газов - из-за этого без глушителя вести огонь нельзя. Чтобы эту проблему решить, и сделали Вихрь - может стрелять и без глушителя, и с таковым. Еще как удешевленные варианты для МВД сделали 9А-91 и ВСК-94.

На базе калашникова разрабатывали АК-9 тоже под калибр 9х39, но отказались, так как уже велась разработка АМ-17 и АМБ-17.
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