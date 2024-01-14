Автомат специальный СР-3М «Вихрь» — обзор, особенности, история создания

СР-3М "Вихрь" представляет собой выдающийся образец российского оружейного искусства и имеет устойчивое место в истории российской военной техники. Несмотря на то, что АС "Вал" и ВСС "Винторез" могут быть более известными, "Вихрь" представляет собой новую веху в развитии бесшумных автоматических винтовок для спецназа.
Это оружие было разработано в 1996 году в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и имеет своей основой конструкцию АС "Вал". Основной задачей было создание оружия, способного выполнять те же функции, что и его предшественник, но с возможностью стрельбы без глушителя и более эргономичным дизайном.
СР-3М "Вихрь" является эффективной штурмовой винтовкой, обладающей возможностью стрельбы дозвуковыми патронами 9х39 мм, известными своей останавливающей силой и эффективностью против бронежилетов. Он подходит для ближнего боя и способен выполнять разнообразные военные задачи. Давайте рассмотрим более подробно.
Применение и назначение
СР-3М "Вихрь" предназначен для использования в элитных подразделениях российской армии и правоохранительных органах. Его компактные размеры, мощный патрон, возможность бесшумной стрельбы и высокая скорострельность делают его идеальным для городских боевых операций.
Конструкция
Изначальная версия СР-3 была оснащена складывающимся вверх прикладом, 20-зарядным магазином и не имела рукоятки управления огнем на цевье.
Модификация СР-3М включает в себя складной боковой приклад, аналогичный тому, который используется у АС "Вал", новый 30-зарядный магазин и рукоятку.
Оружие работает на газоотводной системе с поворотным затвором, что обеспечивает плавную стрельбу. Его компактный дизайн с складным прикладом и съемным глушителем делает его легко переносимым и быстро развертываемым в неожиданных ситуациях. Оно также оснащено планкой для установки различной оптики и аксессуаров, что позволяет адаптировать оружие под индивидуальные потребности пользователя.
Тактико-технические характеристики
СР-3М обладает интересными техническими характеристиками. Он стреляет дозвуковыми патронами 9х39 мм, которые отличаются высокой останавливающей силой и эффективностью против бронежилетов. Основные характеристики включают:
- Калибр и боеприпасы: 9х39 мм, дозвуковые патроны, эффективные против бронежилетов.
- Начальная скорость полета пули: 295 метров/секунду
- Темп стрельбы: 900 выстрелов/минуту
- Боевая скорострельность: 40-60 выстрелов/минуту
- Механизм: газоотводный с поворотным затвором, обеспечивающий плавную стрельбу.
- Длина ствола: 156 мм, увеличивающая компактность и маневренность.
- Общая длина: 970 мм с глушителем и прикладом, 410 мм в сложенном виде.
- Вес: легкий, что повышает мобильность.
- Емкость магазина: 30 патронов.
- Эффективная дальность: 200 метров, идеально для ближнего и среднего боя.
- Прицельная система: планка Пикатинни для различных прицелов.
- Эргономика: складной приклад для удобства транспортировки и точной стрельбы.
- Глушитель (ПББС): уменьшает шум и дульную вспышку.
Преимущества и недостатки
СР-3М имеет свои сильные и слабые стороны.
Главные преимущества включают:
- Компактность: идеально для городских условий.
- Мощные боеприпасы: эффективность против противников в бронежилетах.
- Точность и дальность: пригоден для ближнего и среднего боя.
- Модульность: возможность использования различной оптики и аксессуаров.
- Контроль отдачи: более точная стрельба.
- Быстрое развертывание: складной приклад для быстрой реакции на неожиданные ситуации.
Недостатки включают:
- Специализированные боеприпасы: ограниченная доступность и высокая стоимость.
- Ограниченная дальность: малая эффективность на больших расстояниях.
- Высокая стоимость и сложность обслуживания.
- Емкость магазина: меньше, чем у других штурмовых винтовок.
- Узкая специализация: ограниченное использование в различных сценариях.
В общем, СР-3М "Вихрь" представляет собой мощное оружие для спецназа, идеально подходящее для городского боя и скрытных операций. Оно продолжает оставаться важным инструментом в арсенале российских спецподразделений.
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Эх, жаль! Думал что-то новое-полезное узнаю! Не минусю пока, может раскрутитесь. Порадуете ещё нас интересной инфой про оружие.
Возможно афтырь ничего общего с ними не имеет, но, как-то странненько.
Пы.Сы. Вот просто куча сайтов подобной тематики, с гораздо большим количеством информации по стволам.
Аааа, ну еще "ручечек/накладочек" добавили.
Еще из отличий в целом сделать оружие более тихим - уменьшить лязг затвора и предохранителя.
Фактически хронология такая, что сначала на замену АКМ с ПБС сделали ВСС Винторез и на его основе АС Вал. Но у них ствол входит в глушитель и имеет специальные отверстия для выхода пороховых газов - из-за этого без глушителя вести огонь нельзя. Чтобы эту проблему решить, и сделали Вихрь - может стрелять и без глушителя, и с таковым. Еще как удешевленные варианты для МВД сделали 9А-91 и ВСК-94.
На базе калашникова разрабатывали АК-9 тоже под калибр 9х39, но отказались, так как уже велась разработка АМ-17 и АМБ-17.