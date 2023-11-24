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"Гля, встаёт демон!": в Липецкой области удалось выжить парню, получившему мощный удар тока

"Гля, встаёт демон!": в Липецкой области удалось выжить парню, получившему мощный удар тока

Автор:
24 ноября 2023 09:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Елец   Липецкая область   суицидник   удар током   электротравма   
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Сверхразум взобрался на железнодорожный вагон и схватился за электролинию. Но даже серьёзная электротравма не лишила товарища жизни.

В Ельце (Липецкая область) железнодорожники могли наблюдать за уникальным персонажем, который остался живым после мощнейшего удара током.


В железнодорожном депо заметили мужчину, который взобрался на вагон стоящего в тупике состава. Потенциального смертника пытались предупредить об опасности, но, похоже, на этот день у него были свои планы. Этот инцидент попал на видеокамеры нескольких очевидцев, которые реагировали на происходящее с разными эмоциями:


В 99% случаев после такой травмы погибают, но не этот "герой дня". Дымясь и подёргиваясь, он пытался встать.


С переломами и электротравмой мужчину госпитализировали в ожоговое отделение Липецкой клинической больницы. Пострадавший, как сообщают СМИ, находится в тяжелейшем состоянии, и прогнозы врачей о его дальнейшей судьбе крайне осторожны.

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Метки: Видео   Елец   Липецкая область   суицидник   удар током   электротравма   
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12  комментариев
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57k
Опиум для народа Час назад
Добейте нах"й, не надо тратить на него лекарства и время.
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1k
Rool 6 минут назад
теперь он power bank ;)
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25k
pssst 20 минут назад
А все потому, что он был очень хорошим проводником....
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62k
pynh Час назад
родителей жалко, долбо#ба нет.
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24k
SolomonA Час назад
Ну что ж, не в этот раз...
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