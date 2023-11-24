"Гля, встаёт демон!": в Липецкой области удалось выжить парню, получившему мощный удар тока

Сверхразум взобрался на железнодорожный вагон и схватился за электролинию. Но даже серьёзная электротравма не лишила товарища жизни.
В Ельце (Липецкая область) железнодорожники могли наблюдать за уникальным персонажем, который остался живым после мощнейшего удара током.
В железнодорожном депо заметили мужчину, который взобрался на вагон стоящего в тупике состава. Потенциального смертника пытались предупредить об опасности, но, похоже, на этот день у него были свои планы. Этот инцидент попал на видеокамеры нескольких очевидцев, которые реагировали на происходящее с разными эмоциями:
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой! Не повторять!
Осторожно! Видео не предназначено для просмотра людям с нестабильной психикой! Не повторять!
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В 99% случаев после такой травмы погибают, но не этот "герой дня". Дымясь и подёргиваясь, он пытался встать.
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С переломами и электротравмой мужчину госпитализировали в ожоговое отделение Липецкой клинической больницы. Пострадавший, как сообщают СМИ, находится в тяжелейшем состоянии, и прогнозы врачей о его дальнейшей судьбе крайне осторожны.
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