"Гля, встаёт демон!": в Липецкой области удалось выжить парню, получившему мощный удар тока

В Ельце (Липецкая область) железнодорожники могли наблюдать за уникальным персонажем, который остался живым после мощнейшего удара током.

В железнодорожном депо заметили мужчину, который взобрался на вагон стоящего в тупике состава. Потенциального смертника пытались предупредить об опасности, но, похоже, на этот день у него были свои планы. Этот инцидент попал на видеокамеры нескольких очевидцев, которые реагировали на происходящее с разными эмоциями: