Как выдумать оружие: "баллистический нож КГБ"

Сама модель явно не напоминает тот "громадный нож", который, по версии Резуна, крепился к голени советского спецназовца, да и вообще, такое ощущение, что делался в каком-то болгарском гараже (впрочем, некоторые специалисты говорят о том, что гараж был чешский), но когда это смущало военных, если они могли выбить денег на финансирование собственных разработок?

Ничтоже сумняшеся, они бросились разрабатывать собственные версии этого русского супер-оружия. Однако, капитализм есть капитализм, и уже в 80-е годы ХХ века появились сугубо коммерческие "версии".

Истерия нарастала, прошел слух, что такие ножи могут пробивать бронежилеты полицейских, и вот уже сенатор от Нью-Йорка представляет в конгресс США проект закона, запрещающего это оружие. Закон был благополучно принят в 1986 году. Однако, чтобы не оставить американских военных перед летящим клинком русского ножа без адекватного оружия, закон разрешал им приобретать это "грозное оружие" в рамках государственных контрактов.

Баллистический нож отметился не только в паре сугубо художественных фильмов (например, в фильме "Каратель" главный герой убивает этим ножом наемного убийцу), но даже в знаменитом сериале "Непобедимый воин": во время моделирования боя между советским спецназом и американскими зелеными беретами за это почетное звание, именно таким ножом последний советский спецназовец убивает последнего американского зеленого берета, обеспечивая победу Советскому Союзу.

Любопытно, что на съемках передачи некие "эксперты", якобы бывшие советские спецназовцы, бодро рассказывали и показывали доверчивым американцам, как лихо они использовали этот нож...

Чем все закончилось

Впрочем, к концу 90-х годов западные военные узнали о НРС-2 и сразу охладели к баллистическому чуду. А в 2005 году попавший к английскому министру обороны нож был передан английскими военными в Королевскую оружейную палату, где он и хранится ныне, представляя собой, очевидно, первый из известных многочисленных образцов этого советского "чудо-оружия", придуманного известным болтуном Виктором Суворовым (Резуном).

Сегодня баллистические ножи КГБ все еще можно купить на аукционах. Но это уже будут примитивные китайские подделки.

Впрочем, коммерсанты не успокоились и продолжают попытки "впарить" разномастные фантазии.

Ну а чтобы они лучше впаривались, подводится и информационная основа. Так, одна из последних книг, "Баллистические ножи: оружие секретных служб и специальных сил" была издана в 2017 году.

В аннотации к своей книге автор пишет:

"В 1980-х годах на западном коллекционном рынке стали появляться первые баллистические ножи. Их зловещая особенность: за рукоятью скрывалась мощная винтовая пружина. После нажатия на спусковой крючок клинок отлетал на несколько метров и с большой силой поражал цель. Ходили слухи, что эти ножи возникли в Советском Союзе как секретное оружие, используемое КГБ или специальными подразделениями, такими как спецназ. К концу 1990-х баллистические ножи из-за их опасного характера были запрещены в большинстве стран. Тем не менее, немецкий производитель ножей начал совершенствовать якобы российскую конструкцию, о чем свидетельствуют прототипы, показанные в этой книге. Но откуда на самом деле появилось это загадочное оружие? Кто его разработал и произвел? Кто его использовал и на каких дистанциях оно эффективно? Самое главное; насколько опасны баллистические ножи? Все эти вопросы исследуются в данной книге и представлены основные варианты баллистических ножей".