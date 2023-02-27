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Как выдумать оружие: "баллистический нож КГБ"

Как выдумать оружие: "баллистический нож КГБ"

Автор:
27 февраля 2023 17:35
Метки: Оружие   кгб   мифы   ножи   спецназ   
618
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История одной мистификации

Чаще всего в основу выдумываемого кладется что-то реально существовавшее (та же явара или нагайка, приспособленная для охоты на волков), но иногда выдумка базируется исключительно на выдумке. Чаще всего в основу выдумываемого кладется что-то реально существовавшее (та же явара или нагайка, приспособленная для охоты на волков), но иногда выдумка базируется исключительно на выдумке. Так получилось с знаменитым "баллистическим ножом КГБ", один из образцов которого ныне хранится даже в Королевской оружейной палате Англии.

Как все начиналось

Начиналось все просто.

В начале 70-х годов небезызвестный перебежчик Виктор Суворов (Резун) в своей книжке о Главном разведывательном управлении СССР, которое среди своих называлось "Аквариум", с нескрываемым удовольствием рисуя грозного солдата советского "spetsnaza", описал и его особый нож, который мог стрелять клинком:

"Он (солдат спецназа - ИО) несет на своей правой голени огромный нож..., а на левой голени четыре запасных клинка. Нож Спецназа - не обычный нож. Он имеет мощную пружину, поэтому, когда вы снимаете предохранитель и нажимаете кнопку разблокировки, клинок ножа вылетает с ужасным шипением... Клинок может пролететь 25 метров. Если он вонзался в дерево, его не всегда можно было извлечь".

Вероятнее всего, Резун пытался описать советский "Нож разведчика стреляющий", о котором, судя по описанию, слышал, но не видел. Иначе бы он знал, что НРС-2 стреляет не клинком, а специальным патроном. Но слово не воробей, и весь Запад содрогнулся от этого нового оружия...

С легкой руки болтуна

Слово - не воробей, и за "настоящими" баллистическими ножами КГБ дело не стало. Уже около 1990 года один из ножей был доставлен министру обороны Великобритании. Как предполагают современные специалисты, нож этот был изготовлен в Болгарии и, конечно, ни к КГБ, ни к русскому "спецназу" отношения не имел.


Сама модель явно не напоминает тот "громадный нож", который, по версии Резуна, крепился к голени советского спецназовца, да и вообще, такое ощущение, что делался в каком-то болгарском гараже (впрочем, некоторые специалисты говорят о том, что гараж был чешский), но когда это смущало военных, если они могли выбить денег на финансирование собственных разработок?

Ничтоже сумняшеся, они бросились разрабатывать собственные версии этого русского супер-оружия. Однако, капитализм есть капитализм, и уже в 80-е годы ХХ века появились сугубо коммерческие "версии".

Истерия нарастала, прошел слух, что такие ножи могут пробивать бронежилеты полицейских, и вот уже сенатор от Нью-Йорка представляет в конгресс США проект закона, запрещающего это оружие. Закон был благополучно принят в 1986 году. Однако, чтобы не оставить американских военных перед летящим клинком русского ножа без адекватного оружия, закон разрешал им приобретать это "грозное оружие" в рамках государственных контрактов.

Баллистический нож отметился не только в паре сугубо художественных фильмов (например, в фильме "Каратель" главный герой убивает этим ножом наемного убийцу), но даже в знаменитом сериале "Непобедимый воин": во время моделирования боя между советским спецназом и американскими зелеными беретами за это почетное звание, именно таким ножом последний советский спецназовец убивает последнего американского зеленого берета, обеспечивая победу Советскому Союзу.

Любопытно, что на съемках передачи некие "эксперты", якобы бывшие советские спецназовцы, бодро рассказывали и показывали доверчивым американцам, как лихо они использовали этот нож...

Чем все закончилось

Впрочем, к концу 90-х годов западные военные узнали о НРС-2 и сразу охладели к баллистическому чуду. А в 2005 году попавший к английскому министру обороны нож был передан английскими военными в Королевскую оружейную палату, где он и хранится ныне, представляя собой, очевидно, первый из известных многочисленных образцов этого советского "чудо-оружия", придуманного известным болтуном Виктором Суворовым (Резуном).

Сегодня баллистические ножи КГБ все еще можно купить на аукционах. Но это уже будут примитивные китайские подделки.

Впрочем, коммерсанты не успокоились и продолжают попытки "впарить" разномастные фантазии.

Ну а чтобы они лучше впаривались, подводится и информационная основа. Так, одна из последних книг, "Баллистические ножи: оружие секретных служб и специальных сил" была издана в 2017 году.

В аннотации к своей книге автор пишет:

"В 1980-х годах на западном коллекционном рынке стали появляться первые баллистические ножи. Их зловещая особенность: за рукоятью скрывалась мощная винтовая пружина. После нажатия на спусковой крючок клинок отлетал на несколько метров и с большой силой поражал цель. Ходили слухи, что эти ножи возникли в Советском Союзе как секретное оружие, используемое КГБ или специальными подразделениями, такими как спецназ. К концу 1990-х баллистические ножи из-за их опасного характера были запрещены в большинстве стран. Тем не менее, немецкий производитель ножей начал совершенствовать якобы российскую конструкцию, о чем свидетельствуют прототипы, показанные в этой книге. Но откуда на самом деле появилось это загадочное оружие? Кто его разработал и произвел? Кто его использовал и на каких дистанциях оно эффективно? Самое главное; насколько опасны баллистические ножи? Все эти вопросы исследуются в данной книге и представлены основные варианты баллистических ножей".


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Метки: Оружие   кгб   мифы   ножи   спецназ   
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13  комментариев
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14k
Kucher 2 часа назад
На срочной стрелял из НРС-2, там патрон хитромудрый - гильза после выстрела запирается поршнем и пороховые газы наружу не выходят, а сама пуля (точно такая-же, как у автомата 7,62), из-за этого летит недалеко, зато звук практически отсутствует. Довелось, для сравнения, стрелять из АПС-Б - намного громче. Так вот на срочной мы расписывались, что никому про этот нож не расскажем. И это уже было самое начало 90-х, страна разваливалась на части. После срочной я в военное училище поступил и уже на первом курсе прочитал в газете, открытым текстом, статью про НРС-2 с подробным описанием принципа действия патрона и даже с фотографией его. Тогда много что, когда-то секретное, растрепали на весь Мир сами же.
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25k
Егор 6 минут назад
Еще калифорниевые пули и красная ртуть.
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10k
Григорий Бабкин 8 минут назад
А про нож, вопрос спорный. Я слышал про образцы, где лезвие утапливалось в ручку. То есть летело только лезвие. Но, опять же, в "живую" не видел, чисто байки. В кино было. То ли "Ответный ход", то ли "Точка отсчёта". Не вспомню.
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12k
кот базилий Час назад
Читать не стал , это наверно тот нож который сам летает и втыкается куда надо по самую рукоять.
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Комментарий удален
−16
25k
Matrosskin 2 часа назад
Ха... Это за границей ещё про легендарную финку НКВД от Кизлярских мастеров не слышали
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