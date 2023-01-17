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Советник ОП Украины Арестович подал в отставку

Советник ОП Украины Арестович подал в отставку

Автор:
17 января 2023 12:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Арестович   Украина   видео   отставка   политика   сво   скандал   
2017
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Кто же теперь будет считать российские ракеты?

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, известный своими каждодневными онлайн-трансляциями с Фейгиным о ходе военных действий, решил показать "пример цивилизованного поведения"и написал заявление об отставке.

Причиной такого решения стал скандал, вызванный его словами о том, что случившаяся 14 января в Днепропетровске трагедия, унёсшая жизни более 30 мирных граждан, произошла по вине украинской ПВО, которая сбила российскую ракету над городом.

В течение нескольких дней после скандального эфира Арестович всеми силами пытался выкрутится из сложившейся ситуации. Заявлял, к примеру, что якобы непроверенную информацию, дискредитирующую ВСУ, ему сообщил приятель-ПВОшник, который находясь в Днепропетровске отчётливо слышал не один, но два взрыва, что говорит о сбитии воздушной цели.

Но это его не спасло. Против Арестовича ополчились многие жители Украины — от мэра Днепропетровска до последнего хуторянина. И очевидно, его вынудили показать пример демократического и цивилизованного поведения.

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Метки: Арестович   Украина   видео   отставка   политика   сво   скандал   
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39  комментариев
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Я так и не понял в чём заключалась его работа. Он более походил на блогера. Получается продолжит "работать" без удостоверения?
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21k
ЦСКА 11 минут назад
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2k
Вадим В. Новоженов 13 минут назад
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32k
Fat Lynx 20 минут назад
Ты ба какой нежный!
Один хер его повесят на площади в Донецке.
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14k
Alex 21 минуту назад
Да насрать.
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42k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
бабла нарубил и чует запахло киросином и смазывает лыжи !?
и я итаки даже не удевлён. яйценюх так же сделал,хапнул лярд зелени и свалил во флориду.
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3k
Вячеслав 24 минуты назад
Я уссусь если хохлы его шлепнут как агента Путина.
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322
Dragon Полчаса назад
Один из самых отвратных персонажей в украинском серпентарии. Надеюсь, что в конечном итоге получит то, что заслужил.
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27k
Ваня Полчаса назад
люська - фсё!!!
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2k
crownanniversury Полчаса назад
Нормально он отскочил...Денег поднял,а когда понял что окраина вот вот загнётся ,написал по собственному..Причём спровоцировал всю ситуацию умышленно.И всё,чист и как рыбка валить!Умно.
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22k
sssss3 Полчаса назад
Только заикнулся сказать правду и на тебе, бывшие "почитатели таланта" прям обоссали и какахами измазали.
Суть украинства.
Интересно, а если бы сказал, что БУЧА инсценировка - расстреляли-бы????
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1k
ChePaev Полчаса назад
Люся, хватай мешки - вокзал уходит!!))
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1k
ChePaev 39 минут назад
крысы начали ломиться из 404-й почуяв бесперспективняк. Арестович по примеру Сени Кролика не стал дожидаться когда его свои же поднимут на вилы, похватал мешки и решил сквозануть вовремя.
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17k
Наталья 40 минут назад
Я вас умоляю.))
Люся не является штатным сотрудником: его фамилия не фигурирует в списках штатных и внештатных советников офиса. Вся его "работа" производилась исключительно вне рамок государственного аппарата: даже украинские СМИ пришли к выводу, что он "в списках не значится".
Кстати, он и раньше "увольнялся" с должности советника Ермака и спикера украинской делегации ТГК.
Так что реально ничего не изменится: скорее всего, заявление как акт публичного покаяния, а дальше, скорее всего, так и будет рассказывать сказки.
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1k
Руслан 50 минут назад
Тут на реакцию Ермака надо посмотреть...Если Люся пойдет на"х, то значит решил соскочить с тонущего корабля и специально спровоцировал скандал...Если же оставят, то тоже специально сказанул, но с другой целью. Он же, по сути, вызвал огонь на себя и сейчас все обсуждают именно его, а не косоруких украинских ПВО-шников
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5k
Losterdin 51 минуту назад
а что за дырявое резиновое изделие слева от этого имбецила сидит?
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10k
Shtoppi 57 минут назад
и тут люся понял что пора тикать с городу иначе ему пи_да
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35k
Опаньки 58 минут назад
нормальные у них пропогандисты - один заднеприводная люся, второго в РФ с адвокатской палаты пинком под одно место выгнали в свое время ))) оба сидят, на русском языке рассказывают украине как жить )
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29k
Dobry vojak Svejk Z Час назад
да и пох
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1k
Змей Горыныч Час назад
Побежали крысы с корабля.....
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8k
SuperTroll Час назад
Он конечно нёс исключительную дичь и укропропоганду, но стелил красиво, занятно. Под чаек поржать можно было)
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