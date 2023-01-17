Советник ОП Украины Арестович подал в отставку

В течение нескольких дней после скандального эфира Арестович всеми силами пытался выкрутится из сложившейся ситуации. Заявлял, к примеру, что якобы непроверенную информацию, дискредитирующую ВСУ, ему сообщил приятель-ПВОшник, который находясь в Днепропетровске отчётливо слышал не один, но два взрыва, что говорит о сбитии воздушной цели.