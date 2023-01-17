Советник ОП Украины Арестович подал в отставку

Кто же теперь будет считать российские ракеты?
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, известный своими каждодневными онлайн-трансляциями с Фейгиным о ходе военных действий, решил показать "пример цивилизованного поведения"и написал заявление об отставке.
Причиной такого решения стал скандал, вызванный его словами о том, что случившаяся 14 января в Днепропетровске трагедия, унёсшая жизни более 30 мирных граждан, произошла по вине украинской ПВО, которая сбила российскую ракету над городом.
В течение нескольких дней после скандального эфира Арестович всеми силами пытался выкрутится из сложившейся ситуации. Заявлял, к примеру, что якобы непроверенную информацию, дискредитирующую ВСУ, ему сообщил приятель-ПВОшник, который находясь в Днепропетровске отчётливо слышал не один, но два взрыва, что говорит о сбитии воздушной цели.
Затем Арестович пытался "реально" извиниться перед жителями Днепропетровска
Источник:
Но это его не спасло. Против Арестовича ополчились многие жители Украины — от мэра Днепропетровска до последнего хуторянина. И очевидно, его вынудили показать пример демократического и цивилизованного поведения.
Источник:
- Рождественское перемирие: РФ объявила о временном прекращении военных действий в зоне СВО
- "Зайка моя!": Киркоров отчитал Зеленского за попадание в санкционный список артистов, запрещенных на Украине
- "Это не пресс-секретарь, это просто порнозвезда": фото украинской пограничницы шокировало даже турецких интернет-пользователей
- "Если бы я пошёл воевать, то однозначно - на стороне Украины": сбежавший в Латвию Артур Смольянинов готов стрелять в актёров-патриотов РФ
- Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях
Один хер его повесят на площади в Донецке.
и я итаки даже не удевлён. яйценюх так же сделал,хапнул лярд зелени и свалил во флориду.
Суть украинства.
Интересно, а если бы сказал, что БУЧА инсценировка - расстреляли-бы????
Люся не является штатным сотрудником: его фамилия не фигурирует в списках штатных и внештатных советников офиса. Вся его "работа" производилась исключительно вне рамок государственного аппарата: даже украинские СМИ пришли к выводу, что он "в списках не значится".
Кстати, он и раньше "увольнялся" с должности советника Ермака и спикера украинской делегации ТГК.
Так что реально ничего не изменится: скорее всего, заявление как акт публичного покаяния, а дальше, скорее всего, так и будет рассказывать сказки.