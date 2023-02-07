В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов»

Задержаны 54 человека, изъята куча оружия и пакет с неизвестным порошком.
В подмосковных Мытищах сотрудники уголовного розыска совместно со спецназом подразделения «Гром» наведались в ресторан "Гранада" на 1-ой Пролетарской улице. Там, по словам испуганных работников заведения, заседали подозрительные личности кавказской национальности, у некоторых из которых было при себе оружие.
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Как оказалось впоследствии, приехавшие на вызов силовики прервали не мирный ужин нескольких десятков мужчин, а криминальную сходку. Предполагается, что в ресторане находились лица занимающие высокое положение в криминальной иерархии, что по российским законам уже является поводом для возбуждения уголовного дела.
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Итого полицейские задержали 54 человека. Среди них — 48 азербайджанцев и ещё шестеро уроженцев Армении, Таджикистана и Дагестана. У них были изъяты 5 травматических пистолетов, два карабина «Сайга», ножи и пакет с белым порошком.
У задержанных сняли отпечатки пальцев и отвезли в отдел. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к криминальной деятельности и законность их пребывания на территории России.
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Местные жители сообщают, что при задержании кто-то попытался сбежать, и они видели, как двое силовиков бежали на мосту Олимпийского проспекта и стреляли из пистолета. Однако СМИ эту информацию не подтверждают.
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Даже как-то обидно за столицу становится. Десятилетия масть лаврушники держали, только их вымели и что, азера в почете? Эти дешевые коммерсы теперь столицу держат?
А вообще, больше на стрелу похоже. Собрались поговорить работники торговли и начальник рынка(с бодигардами), он с охоты возвращался!
Вроде как не является. Только по деяниям. Если человек просто "авторитет" (мы понимаем что такое не возможно), то и брать его не за что.
Другое дело что там нашлась куча оружия, тут есть что предъявить, или кого опознали по другим делам, или кто в розыске. Но вопрос то поставили не в этом ключе.
(введена Федеральным законом от 01.04.2019 N 46-ФЗ)
Занятие высшего положения в преступной иерархии -
наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
В результате одного инцидента и я стал "уважаемым человеком" для небольшой группы граждан весьма сомнительной законности, так что же я - "авторитет" что ли?
Так, хз как там все происходит
Да, по воровским законам вор не должен отрекаться от своего звания "вора", то есть если его спросят полицейские "ты вор? или какую ступень занимаешь в воровской иерархии", то он должен ответить что-то типа "да, я вор"
А какое отношение они имеют к Москве?
В принципе это и не удивительно. Коррупцию, лицемерие и сребролюбие в среде власть предержащих иже с ними пока еще никто не отменял.