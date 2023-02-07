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В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов»

В Мытищах спецназ накрыл сходку криминальных «авторитетов»

Автор:
07 февраля 2023 12:04
Сообщество : Криминал
Метки: Оружие   Подмосковье   видео   задержание   криминальные авторитеты   мытищи   ресторан   
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Задержаны 54 человека, изъята куча оружия и пакет с неизвестным порошком.

В подмосковных Мытищах сотрудники уголовного розыска совместно со спецназом подразделения «Гром» наведались в ресторан "Гранада" на 1-ой Пролетарской улице. Там, по словам испуганных работников заведения, заседали подозрительные личности кавказской национальности, у некоторых из которых было при себе оружие.

Как оказалось впоследствии, приехавшие на вызов силовики прервали не мирный ужин нескольких десятков мужчин, а криминальную сходку. Предполагается, что в ресторане находились лица занимающие высокое положение в криминальной иерархии, что по российским законам уже является поводом для возбуждения уголовного дела.

Итого полицейские задержали 54 человека. Среди них — 48 азербайджанцев и ещё шестеро уроженцев Армении, Таджикистана и Дагестана. У них были изъяты 5 травматических пистолетов, два карабина «Сайга», ножи и пакет с белым порошком.

У задержанных сняли отпечатки пальцев и отвезли в отдел. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к криминальной деятельности и законность их пребывания на территории России.

Местные жители сообщают, что при задержании кто-то попытался сбежать, и они видели, как двое силовиков бежали на мосту Олимпийского проспекта и стреляли из пистолета. Однако СМИ эту информацию не подтверждают.

Источник:

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Метки: Оружие   Подмосковье   видео   задержание   криминальные авторитеты   мытищи   ресторан   
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21  комментарий
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28k
Levyathan 2 часа назад
"Итого полицейские задержали 54 человека. Среди них 48 азербайджанцев и ещё четверо уроженцев Армении, Таджикистана и Дагестана."
Даже как-то обидно за столицу становится. Десятилетия масть лаврушники держали, только их вымели и что, азера в почете? Эти дешевые коммерсы теперь столицу держат?

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5k
Leonid 14 минут назад
Сижу, перечитываю, наслаждаюсь. Делаю вид, что верю в самый справедливый суд в мире. Если правда приехали по вызову испуганных работников заведения, то ресторану "Гранада" стоит закрыться на время, а может даже навсегда.
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29k
koleos72 14 минут назад
У азеров одна проблема, они на перестрелку с ножами приезжают!

А вообще, больше на стрелу похоже. Собрались поговорить работники торговли и начальник рынка(с бодигардами), он с охоты возвращался!
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1k
Виталий Полчаса назад
Спецназу надо было всех авторитетов завалить.
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16k
Сергей 41 минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
Alex 42 минуты назад
Всех мочить
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15k
эмосурикат прямоползающий 42 минуты назад
весь большой криминалитет в госдуре заседает
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7k
Pravednik84 47 минут назад
"Предполагается, что в ресторане находились лица занимающие высокое положение в криминальной иерархии, что по российским законам уже является поводом для возбуждения уголовного дела."
Вроде как не является. Только по деяниям. Если человек просто "авторитет" (мы понимаем что такое не возможно), то и брать его не за что.
Другое дело что там нашлась куча оружия, тут есть что предъявить, или кого опознали по другим делам, или кто в розыске. Но вопрос то поставили не в этом ключе.
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21k
BiZ 56 минут назад
заезжайте почаще. такого дерьма можно выскребать хоть каждый день. и не только по москве.
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17k
Alex ASK Час назад
У стенки уже стоят... Осталось дело за малым
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4k
alex Час назад
Итого полицейские задержали 54 человека. Среди них 48 азербайджанцев и ещё шестеро уроженцев Армении, Таджикистана и Дагестана. У них были изъяты 5 травматических пистолетов, два карабина «Сайга», ножи и пакет с белым порошком.
А какое отношение они имеют к Москве?
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10k
Shtoppi Час назад
Наверняка некоторые из наших, те что наверху сидят и нас как жить учат, этих тоже относят к полезным для России гражданам иностранных государств.
В принципе это и не удивительно. Коррупцию, лицемерие и сребролюбие в среде власть предержащих иже с ними пока еще никто не отменял.
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6k
TirAn Час назад
В былые времена вор в законе не должен был держать оружие, типа западло
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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32k
Юр21 2 часа назад
Вот и славно, прам, пам, пам...
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