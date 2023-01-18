"Прошли кровь, говно и сахар": Евгений Пригожин встретился с экс-заключенными, вернувшимися из зоны СВО

"Вы прошли, как говорится, «кровь, землю, говно и сахар». Было тяжело и очень тяжело. Я говорил в свое время вам, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага. Теперь криминальные таланты не требуются.<...> Деньги есть, медали есть, адреналина выплеснули столько, что еще для правнуков хватит. Так что старайтесь поаккуратней", - напутствовал Пригожин экс-заключенных.