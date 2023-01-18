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"Прошли кровь, говно и сахар": Евгений Пригожин встретился с экс-заключенными, вернувшимися из зоны СВО

"Прошли кровь, говно и сахар": Евгений Пригожин встретился с экс-заключенными, вернувшимися из зоны СВО

Автор:
18 января 2023 12:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: vagner   Пригожин   видео   конкорд   политика   сво   экс-заключенные   
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Очередная группа бывших заключенных выполнила полугодовой контракт с ЧВК "Вагнер" и вернулась из зоны СВО. В Карелии с ними встретился Евгений Пригожин и сказал своё напутственное слово.

"Вы прошли, как говорится, «кровь, землю, говно и сахар». Было тяжело и очень тяжело. Я говорил в свое время вам, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага. Теперь криминальные таланты не требуются.<...> Деньги есть, медали есть, адреналина выплеснули столько, что еще для правнуков хватит. Так что старайтесь поаккуратней", - напутствовал Пригожин экс-заключенных.


Наставления Пригожина слушали внимательно, не перебивая.

В Телеграм-канале пресс-службы "Конкорда" сообщается, что это уже четвертая группа бойцов, заключивших контракт с "Вагнером" и вернувшихся домой.

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Метки: vagner   Пригожин   видео   конкорд   политика   сво   экс-заключенные   
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17  комментариев
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6k
workmen77 Час назад
И прям так сразу их отпустили и начали они свою жизнь с "белого листа", перевоспитанными, раскаявшимися и законопослушными. Охотно верим.
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
Лишь бы сейчас ребятки с боевым опытом не стали новые ОПГэшечки создавать в регионах.
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27k
Андрей Полчаса назад
Холодное лето 2023-го ?
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431
Vadim Deryabin Полчаса назад
настоящий батя своих воинов. знает цену каждому слову и каждому моменту на войне
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1k
R.Olexx 59 минут назад
а чо они все одинаковые то ? пригожин как юдашкин,всех одел в одинаковые куртки и шапки ? )))
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