"Прошли кровь, говно и сахар": Евгений Пригожин встретился с экс-заключенными, вернувшимися из зоны СВО

Очередная группа бывших заключенных выполнила полугодовой контракт с ЧВК "Вагнер" и вернулась из зоны СВО. В Карелии с ними встретился Евгений Пригожин и сказал своё напутственное слово.
"Вы прошли, как говорится, «кровь, землю, говно и сахар». Было тяжело и очень тяжело. Я говорил в свое время вам, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага. Теперь криминальные таланты не требуются.<...> Деньги есть, медали есть, адреналина выплеснули столько, что еще для правнуков хватит. Так что старайтесь поаккуратней", - напутствовал Пригожин экс-заключенных.
Наставления Пригожина слушали внимательно, не перебивая.
В Телеграм-канале пресс-службы "Конкорда" сообщается, что это уже четвертая группа бойцов, заключивших контракт с "Вагнером" и вернувшихся домой.
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