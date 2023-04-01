«На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х

Сугубо мужское, насквозь пропитанное тестостероном кино о противостоянии банды серфингистов и агентов ФБР умудрилась снять хрупкая женщина. Режиссером фильма выступила Кэтрин Бигелоу.
Джим переписал некоторые моменты сценария. Без стеснения вмешивался в съемочный процесс. Настоял на пересъемках финальной сцены. Зная страсть Джима к водной стихии и его дотошность к деталям, можно быть уверенным. Фильм «На гребне волны» выстрелил во многом именно благодаря его стараниям. Давайте вспомним, как создавался этот киношедевр.
1. Идею будущей кинокартины придумал сценарист Рик Кинг, пока загорал на пляже. Вспомнил статью о том, что Лос-Анджелес считается столицей ограблений банков. И ему в голову пришла мысль написать сценарий, как агент ФБР внедряется в банду грабителей-серфингистов.
2. Изначально фильм хотели назвать «Джонни Юта». Однако Кэмерон категорически отверг это название. По его мнению, оно совершенно не раскрывало идею кинокартины. Позже придумали версию «Всадники на Шторме» – по аналогии с песней The Doors. Но по мере работы поняли, что не подходит и этот вариант. И уже в самом разгаре съемок появилось название, ставшее каноническим – Point Break («Точка разрыва»). Именно оно полностью отражало философскую подоплеку картины. В контексте фильма название получило двойной, а то и тройной смысл. А главное – напрямую было связано с серфингом. Однако в российском прокате фильм перевели просто – «На гребне волны».
3. Point break – специфический термин серфингистов. Означает благоприятные для серфинга условия, создаваемые выступающим участком суши (point). О выступ разбивается накатывающая большая волна (break). И в результате образуются новые волны – одинаковой силы и частоты. При этом появляется зона штиля, которую серфингисты используют, чтобы оседлать свою волну.
4. Патрик Суэйзи вначале планировался на роль Джонни Юты. Но когда актер прочитал сценарий, то захотел сыграть антагониста. По его словам, Бодхи – абсолютно его герой, с которым у него были схожие мировоззрение и характер. Возможно, именно поэтому Бодхи получился таким живым и естественным. Патрик Суэйзи не играл, а просто жил этой ролью, воплощая на экране самого себя.
5. Вместо Суэйзи на роль Джонни Юты пробовалась масса голливудских звезд. Пробы проходили Джонни Депп, Вэл Килмер, Чарли Шин. Но Кэтрин Бигелоу настояла на кандидатуре малоизвестного в то время Киану Ривза. И не ошиблась. Актер идеально вписался в роль.
6. Ни Патрик Суэйзи, ни Киану Ривз, ни Лори Петти до этого никогда не занимались серфингом. Поэтому перед съемками актерам пришлось два месяца осваивать этот вид экстремального спорта, работая с инструкторами. А Киану Ривза приставили к настоящему агенту ФБР, чтобы он лучше вошел в образ. Вдобавок актеру пришлось учиться стрелять, драться, обучаться скайдайвингу. Интересно, что роли двух компаньонов Бодхи исполнили профессиональные серфингисты Боджесси Кристофер и Джон Филбин. А в роли одного из «плохих парней» снялся лидер группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидис.
7. Основные съемки проходили на Гавайях. Эпизоды с серфингом снимали на пляжах южной Калифорнии. А для съемок скайдайвинга были арендованы авиабазы – вначале все в той же Калифорнии, а затем на озере Пауэлл в штате Аризона.
8. Во время съемок эпизодов с серфингом были задействованы дублеры. С настоящими актерами снимали, в основном, крупные планы. Однако все равно не обошлось без травм. Патрик Суэйзи повредил колено и сломал несколько ребер, а Киану Ривз во время падения в воду получил доской по голове. А все эпизоды ночного плавания на самом деле снимали днем.
9. Патрик Суэйзи увлекался прыжками с парашютом и в реальной жизни. Однако на съемках ему категорически запретили прыгать самому – не позволяли условия страховки. Поэтому многие трюки вместо актера выполняли профессиональные каскадеры. И все же Суэйзи уговорил позволить ему один настоящий прыжок. Помните сцену, где Бодхи кричит Джонни Юте «Адьюс, Амиго!», а потом прыгает вниз? Это был реальный прыжок, а не игра. По окончании съемок фильма Патрик увлек своим опасным хобби и Гэри Бьюзи. Исполнитель роли Энджело Паппаса лихо освоил экстрим.
10. Для съемки крупных планов со свободным падением актеров подвешивали на специальных кранах-установках. Снизу устанавливали вентиляторы – чтобы возникало ощущение полета. Оператор тоже работал снизу. Краны при этом все время двигались – вращали, опускали, поднимали актеров.
11. Патрик Суэйзи появляется в кадре в маске Рейгана всего лишь в трех эпизодах. Первый раз – в машине, когда ее надевает. Потом в банке, когда снимает ее на глазах у охраны. И третий раз – во время знаменитой погони, когда крупным планом показывают глаза беглеца. Во всех остальных эпизодах в маске Рейгана снимался дублер. Параллельно со съемками фильма Суэйзи умудрялся колесить по миру с презентацией своего кинохита «Привидение». И поэтому не всегда присутствовал на площадке.
12. Фильм сняли всего за 77 дней. Изначально у картины был другой, более оптимистичный финал. Но он совершенно не устроил Джеймса Кэмерона. Картина была уже смонтирована и практически готова. Но продюсер настоял на пересъемках финальной сцены. В итоге снимали ее через полгода после окончания основной работы. Внимательные зрители наверняка заметили изменения во внешности актеров. Киану Ривз отрастил длинные волосы – снимался в «Новых приключениях Билла и Теда». А Патрик Суэйзи, наоборот, уже был с короткой прической – готовился к фильму «Город удовольствий».
13. При относительно небольшом производственном бюджете в 24 млн долларов фильм собрал в мировом прокате более 83,5 млн долларов и стал классикой кино 90-х. Джеймс Кэмерон несколько раз порывался снять продолжение кинокартины. Первый раз – в 1993 году. Уже был готов сценарий. Но студийные боссы тогда Кэмерону отказали. Вторая попытка была предпринята в 2006 году. На проект дали добро и вроде бы даже выделили бюджет. Но вскоре тяжело заболел, а потом и ушел из жизни Патрик Суэйзи. В итоге идея продолжения так и осталась нереализованной.
Источник:
- Занятные факты про фильм "Коммандо"
- «Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области кинематографа
- Интересные и короткие факты о советских фильмах 70-х годов
- Самые заезженные клише, которые постоянно использовали в кино 80-х, 90-х и 00-х
- 10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»
Что еще за Джим?
Ремейк тоже не плох, но сейчас снимают совсем по-другому, когда простой прыжок персонажа могут разделить на 3 кадра, и залить все это компьютерными спецэффектами.