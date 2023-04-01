«На гребне волны»: 13 любопытных фактов о том, как создавался культовый фильм 90-х

1. Идею будущей кинокартины придумал сценарист Рик Кинг, пока загорал на пляже. Вспомнил статью о том, что Лос-Анджелес считается столицей ограблений банков. И ему в голову пришла мысль написать сценарий, как агент ФБР внедряется в банду грабителей-серфингистов.





2. Изначально фильм хотели назвать «Джонни Юта». Однако Кэмерон категорически отверг это название. По его мнению, оно совершенно не раскрывало идею кинокартины. Позже придумали версию «Всадники на Шторме» – по аналогии с песней The Doors. Но по мере работы поняли, что не подходит и этот вариант. И уже в самом разгаре съемок появилось название, ставшее каноническим – Point Break («Точка разрыва»). Именно оно полностью отражало философскую подоплеку картины. В контексте фильма название получило двойной, а то и тройной смысл. А главное – напрямую было связано с серфингом. Однако в российском прокате фильм перевели просто – «На гребне волны».