15 коротких фактов о фильме "Мама"

3. Волка и Козу могли сыграть Ролан Быков и Елена Санаева.

4. Фильм снимался на трех языках - русском, румынском и английском. Актерам приходилось учить текст на всех языках, чтобы при озвучке совпадала артикуляция.

5. Юрий Энтин впервые в жизни писал слова для песен на уже готовую музыку.

6. Декорации, костюмы и грим - это всё сделали французы.