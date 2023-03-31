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15 коротких фактов о фильме "Мама"

15 коротких фактов о фильме "Мама"

Автор:
31 марта 2023 09:19
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   мама   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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В 1976 году кинематографистами СССР, Румынии и Франции был снят сказочный мюзикл под названием "Мама". Наверняка его все смотрели.

1. Фильм является любимым рождественским фильмом в Норвегии.


2. В основе сюжета лежит "международный компромисс". Используется не три козленка, как у писателя Иоана Крянге, не семеро - как у немцев и у нас, а пять.

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3. Волка и Козу могли сыграть Ролан Быков и Елена Санаева.


4. Фильм снимался на трех языках - русском, румынском и английском. Актерам приходилось учить текст на всех языках, чтобы при озвучке совпадала артикуляция.


5. Юрий Энтин впервые в жизни писал слова для песен на уже готовую музыку.


6. Декорации, костюмы и грим - это всё сделали французы.

7. Изначально общий бюджет на фильм от трех стран составлял 2 миллиона рублей. Но в итоге расходы утроились.


8. Сначала сняли иностранные версии фильмов, а когда снимали советскую версию, то времени уже было мало, а потому зачастую приходилось снимать с одного дубля.


9. Сюжеты трех версий немного различаются. К примеру, в русской версии нет эпизода, где Овца упала в колодец. Также в русской версии нет поцелую Овечки и Осла.


10. Людмила Гурченко снималась в гипсе, так как во время съемок Олег Попов случайно упал на актрису. Но заменять Гурченко не стали, так как режиссер хотела видеть только ее.

11. Из-за съемок в фильме "Мама" Людмиле Гурченко пришлось отказаться от съемок в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино" у Никиты Михалкова. Гурченко должна была сыграть генеральшу.

12. Из-за Савелия Крамарова, который уехал в США, фильм на некоторое время был положен на полку.


13. Премьера фильма состоялась в Румынии в 1976 году. В СССР фильм показали год спустя.


14. Для Евгения Герчакова роль Барана стала первой большой ролью в кино.

15. Все танцы в фильме ставил Валентин Манохин, сыгравший Рысь.

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Метки: актеры   кино   мама   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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V2.Smirnov Полчаса назад
Сколько лет прошло, а мелодия оттуда до сих пор периодически вспоминается.
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hairov Полчаса назад
В детстве, когда первый раз посмотрел этот фильм, совсем не понравился. Причем всему классу, потом обсуждали, после кинотеатра. Показалось какое то сплошное кривлянье взрослых дядей и тетей. Позже, уже смотрел на игру любимых актеров, играют вроде неплохо, но все равно что то не то, переигрывают что ли. Хотя песни запоминающие. Не понятно, для какой аудитории был снят этот фильм. На любителей детских мюзиклов наверно.
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