15 коротких фактов о фильме "Мама"

В 1976 году кинематографистами СССР, Румынии и Франции был снят сказочный мюзикл под названием "Мама". Наверняка его все смотрели.
1. Фильм является любимым рождественским фильмом в Норвегии.
2. В основе сюжета лежит "международный компромисс". Используется не три козленка, как у писателя Иоана Крянге, не семеро - как у немцев и у нас, а пять.
3. Волка и Козу могли сыграть Ролан Быков и Елена Санаева.
4. Фильм снимался на трех языках - русском, румынском и английском. Актерам приходилось учить текст на всех языках, чтобы при озвучке совпадала артикуляция.
5. Юрий Энтин впервые в жизни писал слова для песен на уже готовую музыку.
6. Декорации, костюмы и грим - это всё сделали французы.
7. Изначально общий бюджет на фильм от трех стран составлял 2 миллиона рублей. Но в итоге расходы утроились.
8. Сначала сняли иностранные версии фильмов, а когда снимали советскую версию, то времени уже было мало, а потому зачастую приходилось снимать с одного дубля.
9. Сюжеты трех версий немного различаются. К примеру, в русской версии нет эпизода, где Овца упала в колодец. Также в русской версии нет поцелую Овечки и Осла.
10. Людмила Гурченко снималась в гипсе, так как во время съемок Олег Попов случайно упал на актрису. Но заменять Гурченко не стали, так как режиссер хотела видеть только ее.
11. Из-за съемок в фильме "Мама" Людмиле Гурченко пришлось отказаться от съемок в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино" у Никиты Михалкова. Гурченко должна была сыграть генеральшу.
12. Из-за Савелия Крамарова, который уехал в США, фильм на некоторое время был положен на полку.
13. Премьера фильма состоялась в Румынии в 1976 году. В СССР фильм показали год спустя.
14. Для Евгения Герчакова роль Барана стала первой большой ролью в кино.
15. Все танцы в фильме ставил Валентин Манохин, сыгравший Рысь.
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