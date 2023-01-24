10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»

Но именно по этой причине актерам было строго запрещено импровизировать. Малейшее уклонение от текста сценария могло привести к путанице в диалогах и в тщательно выстроенной композиции.

Зато сюжет очередной серии был для актеров настоящим сюрпризом, так как они узнавали о нем перед началом съемок. Вероятно, поэтому их игра получилась такой искренней и эмоциональной.

Где деньги, Зин?

Хотя сериал считается прорывным для своего времени, на его съемки – как это обычно бывает в подобных случаях – был выделен скромный бюджет.

Научно-фантастический сэт требовал больших затрат, на которые сейчас не скупятся крупные студии, вкладывая миллионы долларов на спецэффекты для блокбастеров, которые по своему содержанию не годятся «Вавилону-5» и в подметки.

Поэтому грим, костюмы, декорации выглядят простенько. К счастью, Стражински сделал ставку не на эффекты, а на интересных героев и сюжет, поэтому сериал пережил своё время.

Страусиная кожа и игра с цветом

Художники по костюмам постарались на славу и вырядили инопланетян по полной программе. Для усиления визуального эффекта были придуманы костюмы в неофутуристичном стиле.

Для создания нарядов использовали натуральные материалы, некоторые персонажи даже щеголяют в страусовой коже. Костюмеры также активно экспериментировали с цветом. Например, по мере эволюции персонажа менялась окраска его одежды.