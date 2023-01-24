10 интересных фактов о сериале «Вавилон 5»

Он выходил на экраны 5 лет – с 1993 по 1998 года и завоевал огромную популярность среди зрителей. Хотя «Вавилон-5» технически устарел, он и в наши дни смотрится на одном дыхании благодаря тщательно выстроенной сюжетной арке и продуманным персонажам.
Сюжет сериала актуален в 21 столетии. Надо отдать должное Стражински: войны и подковёрные политические интриги получились в его проекте гораздо удачнее, чем в провалившихся приквелах «Звездных войн» Джорджа Лукаса.
Исчезновение Синклера
Первый сезон «Вавилона-5» сразу стал популярным. Зрители были в восторге от оригинального сюжета и харизматичных персонажей, среди которых особо выделялся командир станции Синклер в исполнении Майкла О'Хары.
Этот персонаж играл ключевую роль в истории, поэтому его уход стал потрясением для поклонников творения Стражински. Зрители не знали, что и думать об исчезновении своего любимца; хотя он засветился в нескольких эпизодах следующих сезонов.
Прошло немало времени, прежде чем выяснилась причина ухода актера из проекта. Оказалось, что Майкл О'Хара болел психической болезнью, ему требовалось лечение. Стражински и актер договорились сохранить эту тайну до смерти О'Хары, которая последовала в 2012 году.
Как Шеридан помог Клинтону
Один из ключевых положительных персонажей сериала – командир Джон Шеридан в исполнении Брюса Бокслейтнера. Этот герой, несмотря на вспыльчивый, а порой – даже агрессивный характер сразу полюбился зрителям.
Шеридан внешне весьма хорош собой, что добавило ему зрительской любви. Герой стал по-настоящему народным. И в Белом доме часто шутили, что именно его сходство с Биллом Клинтоном помогло последнему переизбраться в президенты.
Черный доктор, женщина-посол, русская еврейка
Сериал был не только увлекательным, но злободневным для своего времени. Стражински ввел в сюжет чёрного врача и женщину посла, что для 1990-х годов было прогрессивно.
Сейчас темнокожим персонажем никого не удивишь, как и женщинами на самых опасных и ответственных ролях, а в то время подобный ход смотрелся свежо. Но самым нестандартным действующим лицом стала русская еврейка - старший помощник Сьюзен Иванова, которую сыграла Клаудия Кристиан. Это редкий случай положительного русского героя в западном кинематографе.
Сьюзен не сумела повторить успеха Черной Вдовы из фильмов Marvel, но свою армию фанатов все же приобрела.
Стражински сплагиатил сам себя
Три года «Вавилон-5» конкурировал со спин-оффом нашумевшего «Звёздного пути» под романтическим названием «Голубой космос-9». Концепция «космоса» была удивительно похожа на сюжетную арку «Вавилона-5».
В обоих сериалах герои не осваивают далекую-далекую галактику, а занимаются политическими интригами, переговорами и войнами. Оба сериала не претендуют на научную достоверность и похожи на космическое фэнтези.
У зрителей возникли было подозрения, что Стражински сплагиатил «Голубой космос-9», так как «Вавилон-5» вышел позже. Но потом выяснилось, что идею «Вавилона-5» Стражински вынашивал с конца 1980-х годов, предлагал ее компании Paramount, которая владела правами на «Звездный путь», но студийные боссы ему отказали.
Как мыло помогло Стивену Ферсту получить роль Вира
Придя на пробы, актер обнаружил, что его конкуренты явились на прослушивание со сногсшибательными прическами в виде гребней. Ферст запаниковал и, спрятавшись в туалете, попытался соорудить на своей голове нечто подобное, но не успел.
Когда Стивена вызвали на просмотр, он выглядел самым жалким образом. С его головы стекало мыло, глаза были водянистыми, так что он, казалось, был обречен на провал. Но увидев Ферста в таком виде, Стражински сразу утвердил его на роль Вира.
Несостоявшийся роман
Во время съемок Стражински пытался было закрутить роман с Клаудией Кристиан, исполнявшей роль Сьюзен Ивановой, одного из командиров станции.
Актриса поначалу не поняла намерений сценариста и приняла его знаки внимания за дружескую поддержку. Но когда дело дошло до роз и роскошного лимузина, Клаудия поняла, что дело серьезно, и дистанцировалась от Стражински.
После этого «инцидента» отношения между ними стали напряженными, что, к счастью, не сказалось на качестве сериала.
Сюрпризы без импровизаций
Одна из главных причин успеха сериала заключается в том, то Стражински заранее придумал весь сюжет и героев. Поэтому «Вавилон-5» – хороший телевизионный роман без сюжетных ляпов и дыр, которыми так часто грешат современные сериалы.
Но именно по этой причине актерам было строго запрещено импровизировать. Малейшее уклонение от текста сценария могло привести к путанице в диалогах и в тщательно выстроенной композиции.
Зато сюжет очередной серии был для актеров настоящим сюрпризом, так как они узнавали о нем перед началом съемок. Вероятно, поэтому их игра получилась такой искренней и эмоциональной.
Где деньги, Зин?
Хотя сериал считается прорывным для своего времени, на его съемки – как это обычно бывает в подобных случаях – был выделен скромный бюджет.
Научно-фантастический сэт требовал больших затрат, на которые сейчас не скупятся крупные студии, вкладывая миллионы долларов на спецэффекты для блокбастеров, которые по своему содержанию не годятся «Вавилону-5» и в подметки.
Поэтому грим, костюмы, декорации выглядят простенько. К счастью, Стражински сделал ставку не на эффекты, а на интересных героев и сюжет, поэтому сериал пережил своё время.
Страусиная кожа и игра с цветом
Художники по костюмам постарались на славу и вырядили инопланетян по полной программе. Для усиления визуального эффекта были придуманы костюмы в неофутуристичном стиле.
Для создания нарядов использовали натуральные материалы, некоторые персонажи даже щеголяют в страусовой коже. Костюмеры также активно экспериментировали с цветом. Например, по мере эволюции персонажа менялась окраска его одежды.
Посол Центавра вначале носит китель темно-фиолетового цвета, но по мере роста его значимости этот оттенок становился более густым и насыщенным.
А Ворлон не мог ни войти в дверь, ни выйти из нее, потому что его наряд не пролезал в проем.
При чем тут Наполеон
Лондо Моллари – один из самых противоречивых и неоднозначных персонажей сериала.
Пьяница, выпивоха, бабник, шутник, он сразу привлек внимание зрителей своим юмористическим куражем. Но через некоторое время этот персонаж раскрылся с новой стороны, оказавшись интриганом и почти злодеем.
Внешний облик этого героя был списан не с кого-нибудь, а с самого Наполеона Бонапарта.
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