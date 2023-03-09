FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11524 поста • 1218 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Самые заезженные клише, которые постоянно использовали в кино 80-х, 90-х и 00-х

Самые заезженные клише, которые постоянно использовали в кино 80-х, 90-х и 00-х

Автор:
09 марта 2023 08:58
Сообщество : Кино
Метки: актеры   боевик   кино   клише   роль   съемка   факты   фильм   фото   
2938
7

Каждый фильм по своему уникален, но частенько в них встречаются настолько клишированные и заезженные моменты, что хочется накрыть свое лицо ладонью. Особенно таких моментов много было именно в фильмах 90-х.

Правда, сегодня подобные моменты вспоминаются уже с неким чувством ностальгии. Давайте вспомним, что это были за клише.


Остался один патрон

×
×

В фильмах того времени любили нагонять атмосферу тем, что у персонажа остался один патрон или другой важный предмет (как спичка в "Пятом элементе"). И самое главное, что именно этот последний патрон будет ключевым.


Один побеждает нескольких

В старых боевиках 90-х просто обожали делать одного настоящего главного героя, который в одиночку способен драться сазу с пятью-шестью бойцами, и при этом победить их. А бойцы тем временем нападают строго по очереди и по одному. В реальной жизни такое не сработает, каким бы профессионалом не был человек.


В конце остаются парень и девушка (или один главный герой)

Ну а это клише вообще классика. В основном оно актуально для боевиков, военных фильмов и фильмов ужасов. Имеется компания из шести-семи человек, но в итоге все по очереди будут умирать, и в конце в живых останутся лишь парень и девушка или один главный герой ("Хищник"). Хотя бывают исключения, что остается какой-нибудь третий персонаж, например афроамериканец, как это было в фильмах "Глубокое синее море" и "Лепрекон 4".


"Давайте разделимся"

А вот это я просто обожаю. Представьте, вы находитесь в каком-то жутком месте с друзьями, и вам всем страшно. Что лучше всего сделать? По мнению киноделов из 90-х лучше всего в данной ситуации разделиться.

В реальности я такого даже не представляю. Да ни за что бы мы с друзьями в такой ситуации не отошли друг от друга по собственному желанию .Лучше находиться вместе в большом количестве.


Неудачник - герой

Частенько главными героями фильма становятся этакие неудачники, хлюпики или ботаники, которые в итоге проявляют себя так, что становятся настоящими альфа-самцами. Ну либо окажется, что он просто избранный. Кстати, это клише до сих пор работает.

Ну и конечно же не стоит забывать, что перед этим он влюбляется в самую красивую и популярную девушку в школе, которая встречается с не самым интеллектуальным качком и самым популярным парнем в школе, который является капитаном школьной команды по футболу.


В последнюю секунду

Чаще всего данное клише работает в спортивных фильмах и боевиках. В спортивных фильмах в последнюю секунду забивают гол, причем как правило в решающем матче разница в счете составляет всего одно очко.

В боевиках можно вспомнить, например, обезвреживание бомбы. Как правило, бомбу удается обезвредить только в последнюю секунду. Зато какое напряжение.


Старые подростки

В 90-х школьников всегда играли уже "здоровые лбы", которым лет по 25-30. И на школьников они никак не были похожи, тем более, мы прекрасно видели, что по сравнению с ними мы просто 14 летние младенцы.

Сейчас с этой ситуацией лучше. И пусть 17 летних подростков играют не 17-летние, но уже хотя бы 20-22 летние, и их запросто можно принять за школьников. Вы сравните Питера Паркера в исполнении Тоби МакГуайра и в исполнении Тома Холланда. Разница на лицо, а ведь они играют ровесников. Но МакГуайру на момент съемок было 27 лет, а Холланду во время своего первого появления во вселенной Marvel - 20 лет.


Бесконечные патроны

А это просто классика. Перестрелок в фильмах конца XX века была целая уйма, и мы прекрасно могли наблюдать, как из какого-нибудь 7-зарядного Desert Eagle выстреливают по 12-13 патронов. Да и автоматы, рассчитанные на 30 выстрелов, выстреливали по 50-60 пуль за 1 раз.


Идеальные зубы

Нет, я, конечно, понимаю, что актеры постоянно проводят время у дантистов, поэтому у них такая прекрасная голливудская улыбка, но в фильмах же это можно как-то обставить, особенно когда вы играете бедняков или средневековых жителей.


Угон машины

Быть угонщиком в США просто проще пареной репы, ведь чтобы по-быстрому угнать тачку и завести ее без ключей, нужно просто вытащить провода и сомкнуть их концы. Срабатывает всегда.


Меткость врагов

Только главный герой обладает идеальной точностью, а вот враги почему-то не могут попасть по главному герою или персонажу, который не должен умереть. Впервые люди заметили это в серии фильмов "Звездные войны", где куча имперских штурмовиков не могли попасть в главных героев. Именно поэтому излишняя косорукость получила термин "Синдром штурмовика".


Рана в руку

Ну а если в главного героя суждено все таки попасть, то исключительно в руку, плечо или ногу, причем чаще всего еще и пули навылет проходят. Неужели никто не додумался попасть герою в голову? Почему все целятся в руку?


Разговорчивый злодей

Также, одним из самых абсурдных клише я бы назвал разговор злодея с главным героем, когда тот находится в безвыходной ситуации. Злодей зачем-то рассказывает главному герою все свои планы, после чего герой успевает освободиться. А полученную информацию от злодея он использует в своих важных целях.

Этот момент здорово обыграли в фильме "Догма", когда Израил не стал говорить свои злодейские планы, так как смотрел фильмы, и знает, что даже в самой безвыходной для героя ситуации не стоит этого делать.


Проверка зловещего шума

Из темного подвала дома раздался зловещий шум, странный смех младенца, таинственный шепот или нечто похожее? Что же делать? Конечно же в одиночку спуститься ькжп, чтобы проверить.


Техника подводит

В самый неподходящий момент почему-то подводит техника. То бензопила не заведется, то машина заглохнет. Но в любом случае проблемы с этим всегда будут.


А какие киноклише из фильмов конца прошлого века помните вы?


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   боевик   кино   клише   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
El Niño 7 минут назад
Спортивные клише я не стал бы упоминать. Спортивный мир и история знает массу моментов, когда все решалось на последних минутах и секундах. Один баскетбол чего стоит! А хоккей? Про автогонки, бег, лыжный спорт и говорить нечего! В спорте столько страсти, эмоций, что никакие клише не смогут повторить и передать их накал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vagon1 21 минуту назад
Добро всегда сначала огребает от Зла. Зло глумится, но потом Добро подбирает сопли и побеждает Зло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
russger Полчаса назад
"актеры постоянно проводят время у дантистов, поэтому у них такая прекрасная голливудская улыбка, но в фильмах же это можно как-то обставить, особенно когда вы играете бедняков или средневековых жителей"

Что предлагает автор? Зубы им вырывать и гнилые вставлять через 1?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
tuka 42 минуты назад
чет мне кажется, что фильмы 80x-90x выходили еще до появление этих клише, точнее даже благодаря этим фильмам перечисленные клише и появились)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 50 минут назад
Только ленивый не делал этот пост на ФИШКАХ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
· · 52 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Кот Скрипалей 53 минуты назад
Вы хотите мяса? Так посмотрите документальные съемки террористов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
cnob7 57 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Antilles Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
SSD Час назад
Приблизительно так выглядит лучший в мире микробиолог или специалист, который одна может спасти Землю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин Час назад
"В боевиках можно вспомнить, например, обезвреживание бомбы. Как правило, бомбу удается обезвредить только в последнюю секунду. Зато какое напряжение."

Справедливости ради: играли мы как-то в страйкбол, сценарий по обезвреживанию бомбы. Так вот там удалось обезвредить бомбу на 0,3 секунды!

"ведь чтобы по-быстрому угнать тачку и завести ее без ключей, нужно просто вытащить провода и сомкнуть их концы"
Старые карбюраторные тачки без иммобилайзера реально так завести. Там достаточно перемкнуть 3 провода и дать напругу на стартер, и готово!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Aleks Час назад
Чаще всего данное клише работает в спортивных фильмах и боевиках. В спортивных фильмах в последнюю секунду забивают гол, причем как правило в решающем матче разница в счете составляет всего одно очко.

От оно как... Оказывается олимпийска победа по баскетболу СССР над США это заезженное клише...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
MPEG-8 Час назад
Тут, всё есть, с самокритикой у них порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman Час назад
Тупой качок, типа Арни или Слая, побеждает в одиночку целую кучу международных террористов.
В Америке есть демократия.
Европа хорошо живет, потому что все европейцы - цивилизованные умные приятные люди.
Крестопузые шаманы, одетые в женские платья - это священники, которые приближают нас к Богу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
Самое гадкое клише в пендософильмах - если есть есть Русский персонаж, то это обязательно либо живодер-злодей, либо идиот, каких свет не видовал, либо отчаявшийся и лишенный всего хороший человек, который мечтает во что бы то ни стало перебраться в благословенные СШП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
Квинтиссенция "Меткости врагов" - это Звездные войны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
friday2009 2 часа назад
В боевиках про боевые искусства главный герой вначале жутко отхватывает, потом неделю тренируется у мастера в глухомани, потом опять отхватывает от главного злодея, но потом собирается и навешивает ему (peace)дюлей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

373312



Другие посты автора
Популярное в сообществах
18 уникальных фотографий под непривычным углом
18 уникальных фотографий под непривычным углом
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в Бирмингеме
"Почему страдаем мы, а не Россия?" Британская Daily Mail сравнила жизнь в Перми и в...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Раскрыта статистика по угонам авто в 2022 году. Ваш авто в группе риска?
Раскрыта статистика по угонам авто в 2022 году. Ваш авто в группе риска?
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео)
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Теперь не отвертится

Лучшие демотиваторы
Команда "Лежать" была для всех

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#в мире#СССР#полиция#картинки#фильм#съемка#подборка
#Юмор#люди#интересное#Прикол#познавательно#машина#Прошлое#красота#аварии#Жизнь
#история#факты#Приколы#кино#Россия#забавно#Ynews#женщина#задержание#спасение
Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) Илон Маск показал как роботы собирают роботов (4 фото + видео) 25 фактов о французских фильмах 60-х годов 25 фактов о французских фильмах 60-х годов 25 фактов о советских фильмах 60-х годов 25 фактов о советских фильмах 60-х годов Занятные факты про фильм "Коммандо" Занятные факты про фильм "Коммандо" Интересные и короткие факты о советских фильмах 70-х годов Интересные и короткие факты о советских фильмах 70-х годов 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3 25 коротких фактов о советских фильмах 60-х годов. Часть 3

На что жалуетесь?

Вернуться