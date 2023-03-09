Самые заезженные клише, которые постоянно использовали в кино 80-х, 90-х и 00-х

Каждый фильм по своему уникален, но частенько в них встречаются настолько клишированные и заезженные моменты, что хочется накрыть свое лицо ладонью. Особенно таких моментов много было именно в фильмах 90-х.
Правда, сегодня подобные моменты вспоминаются уже с неким чувством ностальгии. Давайте вспомним, что это были за клише.
Остался один патрон
В фильмах того времени любили нагонять атмосферу тем, что у персонажа остался один патрон или другой важный предмет (как спичка в "Пятом элементе"). И самое главное, что именно этот последний патрон будет ключевым.
Один побеждает нескольких
В старых боевиках 90-х просто обожали делать одного настоящего главного героя, который в одиночку способен драться сазу с пятью-шестью бойцами, и при этом победить их. А бойцы тем временем нападают строго по очереди и по одному. В реальной жизни такое не сработает, каким бы профессионалом не был человек.
В конце остаются парень и девушка (или один главный герой)
Ну а это клише вообще классика. В основном оно актуально для боевиков, военных фильмов и фильмов ужасов. Имеется компания из шести-семи человек, но в итоге все по очереди будут умирать, и в конце в живых останутся лишь парень и девушка или один главный герой ("Хищник"). Хотя бывают исключения, что остается какой-нибудь третий персонаж, например афроамериканец, как это было в фильмах "Глубокое синее море" и "Лепрекон 4".
"Давайте разделимся"
А вот это я просто обожаю. Представьте, вы находитесь в каком-то жутком месте с друзьями, и вам всем страшно. Что лучше всего сделать? По мнению киноделов из 90-х лучше всего в данной ситуации разделиться.
В реальности я такого даже не представляю. Да ни за что бы мы с друзьями в такой ситуации не отошли друг от друга по собственному желанию .Лучше находиться вместе в большом количестве.
Неудачник - герой
Частенько главными героями фильма становятся этакие неудачники, хлюпики или ботаники, которые в итоге проявляют себя так, что становятся настоящими альфа-самцами. Ну либо окажется, что он просто избранный. Кстати, это клише до сих пор работает.
Ну и конечно же не стоит забывать, что перед этим он влюбляется в самую красивую и популярную девушку в школе, которая встречается с не самым интеллектуальным качком и самым популярным парнем в школе, который является капитаном школьной команды по футболу.
В последнюю секунду
Чаще всего данное клише работает в спортивных фильмах и боевиках. В спортивных фильмах в последнюю секунду забивают гол, причем как правило в решающем матче разница в счете составляет всего одно очко.
В боевиках можно вспомнить, например, обезвреживание бомбы. Как правило, бомбу удается обезвредить только в последнюю секунду. Зато какое напряжение.
Старые подростки
В 90-х школьников всегда играли уже "здоровые лбы", которым лет по 25-30. И на школьников они никак не были похожи, тем более, мы прекрасно видели, что по сравнению с ними мы просто 14 летние младенцы.
Сейчас с этой ситуацией лучше. И пусть 17 летних подростков играют не 17-летние, но уже хотя бы 20-22 летние, и их запросто можно принять за школьников. Вы сравните Питера Паркера в исполнении Тоби МакГуайра и в исполнении Тома Холланда. Разница на лицо, а ведь они играют ровесников. Но МакГуайру на момент съемок было 27 лет, а Холланду во время своего первого появления во вселенной Marvel - 20 лет.
Бесконечные патроны
А это просто классика. Перестрелок в фильмах конца XX века была целая уйма, и мы прекрасно могли наблюдать, как из какого-нибудь 7-зарядного Desert Eagle выстреливают по 12-13 патронов. Да и автоматы, рассчитанные на 30 выстрелов, выстреливали по 50-60 пуль за 1 раз.
Идеальные зубы
Нет, я, конечно, понимаю, что актеры постоянно проводят время у дантистов, поэтому у них такая прекрасная голливудская улыбка, но в фильмах же это можно как-то обставить, особенно когда вы играете бедняков или средневековых жителей.
Угон машины
Быть угонщиком в США просто проще пареной репы, ведь чтобы по-быстрому угнать тачку и завести ее без ключей, нужно просто вытащить провода и сомкнуть их концы. Срабатывает всегда.
Меткость врагов
Только главный герой обладает идеальной точностью, а вот враги почему-то не могут попасть по главному герою или персонажу, который не должен умереть. Впервые люди заметили это в серии фильмов "Звездные войны", где куча имперских штурмовиков не могли попасть в главных героев. Именно поэтому излишняя косорукость получила термин "Синдром штурмовика".
Рана в руку
Ну а если в главного героя суждено все таки попасть, то исключительно в руку, плечо или ногу, причем чаще всего еще и пули навылет проходят. Неужели никто не додумался попасть герою в голову? Почему все целятся в руку?
Разговорчивый злодей
Также, одним из самых абсурдных клише я бы назвал разговор злодея с главным героем, когда тот находится в безвыходной ситуации. Злодей зачем-то рассказывает главному герою все свои планы, после чего герой успевает освободиться. А полученную информацию от злодея он использует в своих важных целях.
Этот момент здорово обыграли в фильме "Догма", когда Израил не стал говорить свои злодейские планы, так как смотрел фильмы, и знает, что даже в самой безвыходной для героя ситуации не стоит этого делать.
Проверка зловещего шума
Из темного подвала дома раздался зловещий шум, странный смех младенца, таинственный шепот или нечто похожее? Что же делать? Конечно же в одиночку спуститься ькжп, чтобы проверить.
Техника подводит
В самый неподходящий момент почему-то подводит техника. То бензопила не заведется, то машина заглохнет. Но в любом случае проблемы с этим всегда будут.
А какие киноклише из фильмов конца прошлого века помните вы?
Источник:
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Что предлагает автор? Зубы им вырывать и гнилые вставлять через 1?
Справедливости ради: играли мы как-то в страйкбол, сценарий по обезвреживанию бомбы. Так вот там удалось обезвредить бомбу на 0,3 секунды!
"ведь чтобы по-быстрому угнать тачку и завести ее без ключей, нужно просто вытащить провода и сомкнуть их концы"
Старые карбюраторные тачки без иммобилайзера реально так завести. Там достаточно перемкнуть 3 провода и дать напругу на стартер, и готово!
От оно как... Оказывается олимпийска победа по баскетболу СССР над США это заезженное клише...
В Америке есть демократия.
Европа хорошо живет, потому что все европейцы - цивилизованные умные приятные люди.
Крестопузые шаманы, одетые в женские платья - это священники, которые приближают нас к Богу.