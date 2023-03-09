Самые заезженные клише, которые постоянно использовали в кино 80-х, 90-х и 00-х

В 90-х школьников всегда играли уже "здоровые лбы", которым лет по 25-30. И на школьников они никак не были похожи, тем более, мы прекрасно видели, что по сравнению с ними мы просто 14 летние младенцы.

Сейчас с этой ситуацией лучше. И пусть 17 летних подростков играют не 17-летние, но уже хотя бы 20-22 летние, и их запросто можно принять за школьников. Вы сравните Питера Паркера в исполнении Тоби МакГуайра и в исполнении Тома Холланда. Разница на лицо, а ведь они играют ровесников. Но МакГуайру на момент съемок было 27 лет, а Холланду во время своего первого появления во вселенной Marvel - 20 лет.

Бесконечные патроны

А это просто классика. Перестрелок в фильмах конца XX века была целая уйма, и мы прекрасно могли наблюдать, как из какого-нибудь 7-зарядного Desert Eagle выстреливают по 12-13 патронов. Да и автоматы, рассчитанные на 30 выстрелов, выстреливали по 50-60 пуль за 1 раз.

Идеальные зубы

Нет, я, конечно, понимаю, что актеры постоянно проводят время у дантистов, поэтому у них такая прекрасная голливудская улыбка, но в фильмах же это можно как-то обставить, особенно когда вы играете бедняков или средневековых жителей.

Угон машины

Быть угонщиком в США просто проще пареной репы, ведь чтобы по-быстрому угнать тачку и завести ее без ключей, нужно просто вытащить провода и сомкнуть их концы. Срабатывает всегда.

Меткость врагов

Только главный герой обладает идеальной точностью, а вот враги почему-то не могут попасть по главному герою или персонажу, который не должен умереть. Впервые люди заметили это в серии фильмов "Звездные войны", где куча имперских штурмовиков не могли попасть в главных героев. Именно поэтому излишняя косорукость получила термин "Синдром штурмовика".

Рана в руку

Ну а если в главного героя суждено все таки попасть, то исключительно в руку, плечо или ногу, причем чаще всего еще и пули навылет проходят. Неужели никто не додумался попасть герою в голову? Почему все целятся в руку?

Разговорчивый злодей

Также, одним из самых абсурдных клише я бы назвал разговор злодея с главным героем, когда тот находится в безвыходной ситуации. Злодей зачем-то рассказывает главному герою все свои планы, после чего герой успевает освободиться. А полученную информацию от злодея он использует в своих важных целях.