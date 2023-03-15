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12 отличных фильмов, снятых НЕ на английском языке, которые получили мировую славу

12 отличных фильмов, снятых НЕ на английском языке, которые получили мировую славу

Автор:
15 марта 2023 09:15
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
351
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Сегодня мы вспомним самые высоко оценённые зрителями фильмы из тех, которые получали «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». То есть не на английском. Их успех доказывает, что люди по всему миру готовы смотреть (с субтитрами) любое кино, если оно хорошо сделано и рассказывает интересную историю.

К том уже всем нам, наверняка, периодически приедается голливудская атмосфера на экране и хочется чего-нибудь нетипичного.

Ну вот, пожалуйста, отличные кандидаты.


Фальшивомонетчики (2006)

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Снят на немецком языке.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.5

1936 год. Берлинского фальшивомонетчика ловят и отправляют в закрытый лагерь, чтобы тот помогал фашистской пропаганде, пользуясь своими специфическими навыками. Станет ли главный герой безропотно сотрудничать? Ведь несмотря на свою не самую благородную профессию он отлично понимает, кто есть настоящее зло.


Ещё по одной (2020)

Снят на датском языке.

Кинопоиск: 7.5
IMDb: 7.7

Четверо немолодых друзей-учителей решают поучаствовать в странноватом эксперименте, суть которого — быть немного нетрезвыми каждый день. Сделает ли это их жизнь хоть на сто грамм счастливее?


Крадущийся тигр, затаившийся дракон (2000)

Снят на китайском языке.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.9

Великий мастер боевых искусств Ли Мубай спустился с гор, чтобы как следует помахать мечами, позабыв о всех законах физики, в компании лауреатки «Оскара» Мишель Йео. Всё ради поиска любимого оружия по имени «Зелёная судьба», который был похищен.


На Западном фронте без перемен (2022)

Снят на немецком языке.

Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.8

Свежая оскароносная экранизация романа Эриха Марии Ремарка о молодости, патриотизме и ужасах Первой мировой войны.


Великая красота (2013)

Снят на итальянском языке.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.7

Успешный 65-летний писатель Джеп Гамбарделлая гуляет по Риму, рефлексируя, уж не растратил ли он свою жизнь впустую?


Любовь (2012)

Снят на французском языке.

Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.9

Жорж и Анн провели вместе практически всю жизнь. Сейчас им за 80, и Анна серьёзно заболевает, теряя связь с окружающим миром. Жоржу не остаётся ничего другого, кроме как быть рядом.


Тайна в его глазах (2009)

Снят на испанском языке.

Кинопоиск: 7.4
IMDb: 8.2

Жестокое убийство молодой девушки и последующее успешное расследование этого дела являются лишь половиной истории. Вторая половина оказывается куда хлеще и для детективов, и для убийцы.


Море внутри (2004)

Снят на испанском языке.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 8.0

Реальная история парализованного испанца Рамона Сампедро (в исполнении Хавьера Бардема), который десятилетиями боролся за добровольное право на эвтаназию.


Ушедшие (2008)

Снят на японском языке.

Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.0

Виолончелист Дайго из-за сложностей с работой вынужден вернуться в провинциальный городок, где устраивается в похоронное бюро. В Японии данная профессия традиционно считается крайне непрестижной, но не на то похоронное бюро напали! Его владелец вместе в Дайго превращают свою деятельность в почитаемое искусство.


Развод Надера и Симин (2011)

Снят на персидском языке.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 8.3

Супруги хотели уехать из Ирана, но вместо этого втянулись в бракоразводный процесс. Надер вынужден остаться, а Симин надеется покинуть страну вместе с их 11-летней дочерью. Однако для всех всё не будет просто.


Жизнь других (2006)

Снят на немецком языке.

Кинопоиск: 8.1
IMDb: 8.4

1984 год, Берлин. Образцовый сотрудник Шатзи капитан Герд Вислер получает задание прослушивать разговоры в доме известного драматурга и внезапно проникается к нему сочувствием. Рискуя своей профессией, он начинает скрывать неугодные правительству поступки своего «клиента».


Паразиты (2019)

Снят на корейском языке.

Кинопоиск: 8.0
IMDb: 8.5

Члены бедной семьи постепенно перебираются в дом богатой семьи, не стесняясь подлогов и других незаконных хитростей. Но по ходу дела они понимают, что за статус главных паразитов нужно ещё побороться.


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Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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7  комментариев
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11k
Андрей Ма-С Час назад
я могу привести пример тысячи отличных фильмов снятых не на пиндоском языке, весь советский кино фонд прошедший всех кинокритиков намного лучше 99% суперпуперблокбастеров. Но так как автор приводит примеры признанные именно в пиндосии как более или мене по сравнению с их великими шедеврами то можно привести в пример и на "оскароносный" фильм Москва слезам не верит"
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6k
Алексей 13 минут назад
"Жизнь других" я первый раз посмотрел в 2007году. Помню, ужасался происходящим в той стране в то время и восхищался поступком главного героя. Однако сейчас по прошествии полутора десятков лет я пересмотрел этот фильм и понял для себя, что я был не прав.
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5k
Frank Borman Полчаса назад
Один день Ивана Денисовича (2021).
Снят на русском языке.

Сейчас мода на антисоветчину и на обсираниние СССР, так что россияненские мувимейкеры стараются. Муви снят по опусу Алекса Солжика - злобного антисоветчике и предателя.
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8k
Copycat 37 минут назад
Ещё по одной прикольный даже со своей моралью, хотя по сути там просто Микельсен с корешами пьянствует весь фильм и в конце решает продолжать в том же духе но более умеренно

а вот Паразиты я 2 раза пересмотрел и так и не понял чем он всем так понравился, тот смысл который я в нем увидел показался мне слишком избитым, может я что то упустил и там какое то двойное дно на самом деле
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2k
RaiJu 44 минуты назад
Все шлак, кроме паразитов и то есть лучше корейские фильмы.
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1k
Alex Час назад
"Паразиты" - жесть просто.
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31k
Андрей Иванов Час назад
Ну и где "Москва слезам не верит"? 1980
«Война и мир» 1965?
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