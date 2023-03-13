«Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области кинематографа

По традиции за день до объявления лауреатов премии «Оскар» своих лауреатов объявляет другая, также весьма медийно заметная премия — «Золотая малина». В этом году организаторы оскандалились ещё на этапе объявления номинантов, из-за чего им пришлось выкручиваться в категории Худшая актриса (об этом ниже).

Больше всего номинаций получил малопонятный широкой публики байопик о Мэрилин Монро «Блондинка», опередив даже тот самый супергеройский фильм, успевший стать мемом — «Морбиуса».

А ещё в число номинантов внезапно попал Том Хэнкс, причём не в одной категории, а в целых трёх с двумя разными фильмами. Зато мы узнали, чем «Пиноккио» отличается от «Пиноккио Гильермо дель Торо»: второй претендует на «Оскар», а первый ошивается здесь почти во всех категориях.

Худший актёр: Джаред Лето в фильме «Морбиус»