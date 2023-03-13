«Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области кинематографа

Давайте посмотрим на список всех, кто в этом году вляпался в победители и номинанты.
По традиции за день до объявления лауреатов премии «Оскар» своих лауреатов объявляет другая, также весьма медийно заметная премия — «Золотая малина». В этом году организаторы оскандалились ещё на этапе объявления номинантов, из-за чего им пришлось выкручиваться в категории Худшая актриса (об этом ниже).
Больше всего номинаций получил малопонятный широкой публики байопик о Мэрилин Монро «Блондинка», опередив даже тот самый супергеройский фильм, успевший стать мемом — «Морбиуса».
А ещё в число номинантов внезапно попал Том Хэнкс, причём не в одной категории, а в целых трёх с двумя разными фильмами. Зато мы узнали, чем «Пиноккио» отличается от «Пиноккио Гильермо дель Торо»: второй претендует на «Оскар», а первый ошивается здесь почти во всех категориях.
Худший актёр: Джаред Лето в фильме «Морбиус»
Номинанты:
- Machine Gun Kelly в фильме «Доброго траура»
- Пит Дэвидсон за озвучку мультфильма «Мармадюк»
- Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин»
- Том Хэнкс в фильме «Пиноккио»
Худший сценарий: «Блондинка»
Номинанты:
- «Доброго траура»
- «Мир юрского периода: Господство»
- «Морбиус»
- «Пиноккио»
Худшие режиссёры: Machine Gun Kelly и Mod Sun за фильм «Доброго траура»
Номинанты:
- Джадд Апатоу за фильм «Пузырь»
- Эндрю Доминик за фильм «Блондинка»
- Роберт Земекис за фильм «Пиноккио»
- Даниэль Эспиноса за фильм «Морбиус»
Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел: «Пиноккио»
Номинанты:
- «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»
- «Блондинка»
- «Воспламеняющая взглядом»
- «Мир юрского периода: Господство»
Режиссёр Роберт Земекис и актёр Том Хэнкс в этом году явно дали маху. А ведь это дуэт, подаривший нам «Форреста Гампа».
Худшая мужская роль второго плана: Том Хэнкс в фильме «Элвис»
Номинанты:
- Mod Sun в фильме «Доброго траура»
- Пит Дэвидсон в фильме «Доброго траура»
- Завьер Сэмюел в фильме «Блондинка»
- Эван Уильямс в фильме «Блондинка»
Кстати, это первая номинация Тома Хэнкса на «Золотую малину» и соответственно первая победа. Но не последняя 😒
Худшая женская роль второго плана: Адриа Архона в фильме «Морбиус»
Номинантки:
- Лоррейн Бракко в фильме «Пиноккио» (озвучка)
- Пенелопа Крус в фильме «Код 355»
- Мира Сорвино в фильме «Ламборгини: Человек-легенда»
- Фань Бинбин в фильмах «Код 355» и «Русалка и дочь короля»
Худший экранный дуэт: «Том Хэнкс и его латексное лицо (и этот нелепый акцент)» в фильме «Элвис»
Номинанты:
- «Оба реальных персонажа в мифологической постельной сцене в Белом доме» («Блондинка»)
- «Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами» («Блондинка»)
- Machine Gun Kelly и Mod Sun («Доброго траура»)
- Два сиквела фильма «365 дней» («365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»)
И наконец.
Худший фильм: «Блондинка»
Номинанты:
- «Доброго траура»
- «Морбиус»
- «Пиноккио»
- «Русалка и дочь короля»
Ну и немного скандалов.
Худшая актриса: в этой категории организаторы «Золотой малины» наградили сами себя
Такое решение было принято из-за общественного возмущения, возникшего после выдвижения в этой категории 10-летней Райан Киры Армстронг. Организаторы подверглись шквалу критики, с которой они согласились, отныне решив, что номинацию на «малину» могут получать только совершеннолетние актёры и актрисы.
Номинантки помимо Райан Киры Армстронг:
- Дайан Китон за фильм «Мак и Рита»
- Алисия Сильверстоун за фильм «Рекуин»
- Кая Скоделарио за фильм «Русалка и дочь короля»
- Брайс Даллас Ховард за фильм «Мир юрского периода: Господство»
Как всегда, заканчиваем перечисление номинантов на доброй ноте.
Приз за восстановление репутации: Колин Фарелл за фильм «Банши Инишерина»
Номинанты:
- Вэл Килмер за фильм «Вэл»
- Марк Уолберг за фильм «Отец Стю»
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