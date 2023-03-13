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«Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области&nbsp;кинематографа

«Золотая малина 2023»: победители премии за сомнительные заслуги в области кинематографа

Автор:
13 марта 2023 08:18
Сообщество : Кино
Метки: Золотая Малина   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Давайте посмотрим на список всех, кто в этом году вляпался в победители и номинанты.

По традиции за день до объявления лауреатов премии «Оскар» своих лауреатов объявляет другая, также весьма медийно заметная премия — «Золотая малина». В этом году организаторы оскандалились ещё на этапе объявления номинантов, из-за чего им пришлось выкручиваться в категории Худшая актриса (об этом ниже).

Больше всего номинаций получил малопонятный широкой публики байопик о Мэрилин Монро «Блондинка», опередив даже тот самый супергеройский фильм, успевший стать мемом — «Морбиуса».

А ещё в число номинантов внезапно попал Том Хэнкс, причём не в одной категории, а в целых трёх с двумя разными фильмами. Зато мы узнали, чем «Пиноккио» отличается от «Пиноккио Гильермо дель Торо»: второй претендует на «Оскар», а первый ошивается здесь почти во всех категориях.


Худший актёр: Джаред Лето в фильме «Морбиус»

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Номинанты:

  • Machine Gun Kelly в фильме «Доброго траура»
  • Пит Дэвидсон за озвучку мультфильма «Мармадюк»
  • Сильвестр Сталлоне в фильме «Самаритянин»
  • Том Хэнкс в фильме «Пиноккио»


Худший сценарий: «Блондинка»

Номинанты:

  • «Доброго траура»
  • «Мир юрского периода: Господство»
  • «Морбиус»
  • «Пиноккио»

Худшие режиссёры: Machine Gun Kelly и Mod Sun за фильм «Доброго траура»

Номинанты:

  • Джадд Апатоу за фильм «Пузырь»
  • Эндрю Доминик за фильм «Блондинка»
  • Роберт Земекис за фильм «Пиноккио»
  • Даниэль Эспиноса за фильм «Морбиус»

Худший приквел, ремейк, плагиат или сиквел: «Пиноккио»

Номинанты:

  • «365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»
  • «Блондинка»
  • «Воспламеняющая взглядом»
  • «Мир юрского периода: Господство»

Режиссёр Роберт Земекис и актёр Том Хэнкс в этом году явно дали маху. А ведь это дуэт, подаривший нам «Форреста Гампа».


Худшая мужская роль второго плана: Том Хэнкс в фильме «Элвис»

Номинанты:

  • Mod Sun в фильме «Доброго траура»
  • Пит Дэвидсон в фильме «Доброго траура»
  • Завьер Сэмюел в фильме «Блондинка»
  • Эван Уильямс в фильме «Блондинка»

Кстати, это первая номинация Тома Хэнкса на «Золотую малину» и соответственно первая победа. Но не последняя 😒


Худшая женская роль второго плана: Адриа Архона в фильме «Морбиус»

Номинантки:

  • Лоррейн Бракко в фильме «Пиноккио» (озвучка)
  • Пенелопа Крус в фильме «Код 355»
  • Мира Сорвино в фильме «Ламборгини: Человек-легенда»
  • Фань Бинбин в фильмах «Код 355» и «Русалка и дочь короля»

Худший экранный дуэт: «Том Хэнкс и его латексное лицо (и этот нелепый акцент)» в фильме «Элвис»

Номинанты:

  • «Оба реальных персонажа в мифологической постельной сцене в Белом доме» («Блондинка»)
  • «Эндрю Доминик и его проблемы с женщинами» («Блондинка»)
  • Machine Gun Kelly и Mod Sun («Доброго траура»)
  • Два сиквела фильма «365 дней» («365 дней: Этот день» и «Следующие 365 дней»)

И наконец.


Худший фильм: «Блондинка»

Номинанты:

  • «Доброго траура»
  • «Морбиус»
  • «Пиноккио»
  • «Русалка и дочь короля»

Ну и немного скандалов.


Худшая актриса: в этой категории организаторы «Золотой малины» наградили сами себя

Такое решение было принято из-за общественного возмущения, возникшего после выдвижения в этой категории 10-летней Райан Киры Армстронг. Организаторы подверглись шквалу критики, с которой они согласились, отныне решив, что номинацию на «малину» могут получать только совершеннолетние актёры и актрисы.  


Номинантки помимо Райан Киры Армстронг:

  • Дайан Китон за фильм «Мак и Рита»
  • Алисия Сильверстоун за фильм «Рекуин»
  • Кая Скоделарио за фильм «Русалка и дочь короля»
  • Брайс Даллас Ховард за фильм «Мир юрского периода: Господство»

Как всегда, заканчиваем перечисление номинантов на доброй ноте.


Приз за восстановление репутации: Колин Фарелл за фильм «Банши Инишерина»

Номинанты:

  • Вэл Килмер за фильм «Вэл»
  • Марк Уолберг за фильм «Отец Стю»

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Метки: Золотая Малина   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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8k
hairov Час назад
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10k
Ф Ив 48 минут назад
Ну так правильно в фильме "Блондинка" среди основных героев нет ни одного негра, а сюжет про гетеросексуальных людей. Чего они хотели, чтобы им за это "Оскара" дали?!
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13k
Мистер Фикс Час назад
А оскар вообще скатился в сраное говно


"Американский актер Брендан Фрейзер завоевал "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Кит". Кинокартина "Кит" режиссера Даррена Аронофски рассказывает о страдающем ожирением мужчине Чарли, который некогда ушел из семьи ради любовника."

"В номинации "Лучший фильм" победила кинокартина режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнера "Все везде и сразу". Кинокартина рассказывает о хозяйке прачечной Эвелин, в жизни которой царит полный бардак: ей необходимо сдать налоговый отчет, пожилому отцу постоянно требуется ее внимание, дочь встречается с девушкой, а растяпа-муж никак не облегчает ситуацию. "
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