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15 любопытных фактов о фильме “Игры разума" и его реальных героях

15 любопытных фактов о фильме “Игры разума" и его реальных героях

Автор:
17 марта 2023 10:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   игры разума   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Талантливый молодой математик Джон Нэш занимается исследованиями и преподает в Массачусетском технологическом институте. Вскоре спецслужбы привлекают его к поиску зашифрованной информации, которую заговорщики передают через публикации в СМИ. Однако не все, что происходит с Нэшем в последние годы, так очевидно, как ему кажется.

Таков сюжет фильма "Игры разума" (2001) – одной из самых захватывающих и вдохновляющих киноисторий. Вот несколько любопытных фактов об этой картине.


1. Главный герой фильма, Джон Форбс Нэш-младший, – реальное лицо. Это известный ученый, лауреат Нобелевской премии в области экономических наук и Абелевской премии, присуждаемой выдающимся математикам.


2. В основу сценария положена книга американской писательницы и экономиста Сильвии Назар "Прекрасный разум: Жизнь гения математики и нобелевского лауреата Джона Нэша". За эту работу Сильвия была номинирована на Пулитцеровскую премию за лучшую биографию и получила премию Национального круга книжных критиков.


3. В сюжете фильма есть отличия от реальной судьбы Джона Нэша. К примеру, настоящий Нэш мучался лишь слуховыми галлюцинациями и никогда не испытывал визуальных. До свадьбы с Алисией у него были отношения с медсестрой Элеанор Стир, от которых родился сын Джон. В "Играх разума" эта линия отсутствует.

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4. Продюсером картины стал Брайан Грейзер ("Аполлон-13", "Лжец, лжец"). Он загорелся идеей фильма сразу после прочтения отрывка из книги Сильвии Назар, напечатанного в журнале Vanity Fair. Грейзер выкупил права на съемку фильма о знаменитом ученом, обойдя конкурента – продюсера Скотта Рудина ("Шоу Трумана", "Сонная лощина"). В этом ему помогла поддержка Джона и Алисии Нэш, которые прежде сомневались в необходимости экранизации их истории.


5. Первоначально продюсер предложил режиссерское кресло Роберту Редфорду, но тот был занят и отказался. В итоге режиссером картины стал Рон Ховард, с которым Грейзер сотрудничал на нескольких предыдущих проектах, включая "Гринч – похититель Рождества" и "Аполлон-13".


6. Сценаристом картины стал Акива Голдсман, к тому времени известный по фильмам "Практическая магия", "Время убивать", "Бэтмен навсегда". В написании сценария помог жизненный опыт: его родители были психологами и работали с детьми, имеющими психические отклонения, он сам занимался разработкой методик восстановления психического здоровья.

7. На роль Джона Нэша претендовало немало популярных актеров. Среди них оказались Киану Ривз, Том Круз, Брюс Уиллис, Джонни Депп, Мел Гибсон, Кевин Костнер, Джон Траволта. В итоге был выбран Рассел Кроу, который признавался, что был в восторге от сценария и своего героя.


8. Дженнифер Коннелли в борьбе за роль Алисии Нэш тоже обошла немало конкуренток, включая Бриттани Мерфи, Шарлиз Терон, Эшли Джадд, Эмили Уотсон и Сальму Хайек.


9. 90 % сцен фильма снималось в хронологическом порядке, не перескакивая с финала к началу, как часто делается для удобства съемочного процесса. Это помогло Расселу Кроу вжиться в роль и последовательно передать внешние и внутренние изменения в образе героя.

10. Гримером проекта был выбран Грег Кэнном, обладатель двух "Оскаров" за фильмы "Дракула" и "Миссис Даутфайр". Для создания возрастного грима его компания разработала особую силиконовую косметику, позволяющую имитировать кожу, что в два раза сократило время гримирования актеров – с 8 до 4 часов.


11. Рассел Кроу не планировал встречаться с настоящим Джоном Нэшем, которому на момент съемок было 72 года. Однако ученый неожиданно посетил съемочную площадку и встретился с группой.

12. Рассел Кроу признался, что во время встречи наблюдал за манерами Нэша, особенно за движением рук, что помогло ему создать более правдивый образ персонажа.


13. В результате присутствия прототипа на съемках фильм обогатился небольшим эпизодом – сценой, в которой герой находится в замешательстве от необходимости принять решение по поводу чаепития. На встрече Кроу подметил, как реальный Джон Нэш провел пятнадцать минут в размышлениях о том, что выбрать – пить чай или кофе.


14. За роль Джона Нэша Рассел Кроу получил третью по счету номинацию на "Оскар", причем подряд – после фильмов "Свой человек" (1999) и "Гладиатор" (2000). За работу в картине "Игры разума" актер был награжден премиями BAFTA, "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США.

15. Драма "Игры разума" получила восемь номинаций на "Оскар" и победила в четырех: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучшая женская роль второго плана" (досталась Дженнифер Коннелли) и "Лучший адаптированный сценарий".

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Метки: актеры   игры разума   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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110
twincam 38 минут назад
Хороший фильм.
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JulZh Полчаса назад
Шикарный фильм, шедевр!
Спасибо за пост, пересмотрю фильм еще раз
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