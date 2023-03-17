15 любопытных фактов о фильме “Игры разума" и его реальных героях

Таков сюжет фильма "Игры разума" (2001) – одной из самых захватывающих и вдохновляющих киноисторий. Вот несколько любопытных фактов об этой картине.

1. Главный герой фильма, Джон Форбс Нэш-младший, – реальное лицо. Это известный ученый, лауреат Нобелевской премии в области экономических наук и Абелевской премии, присуждаемой выдающимся математикам.

2. В основу сценария положена книга американской писательницы и экономиста Сильвии Назар "Прекрасный разум: Жизнь гения математики и нобелевского лауреата Джона Нэша". За эту работу Сильвия была номинирована на Пулитцеровскую премию за лучшую биографию и получила премию Национального круга книжных критиков.

3. В сюжете фильма есть отличия от реальной судьбы Джона Нэша. К примеру, настоящий Нэш мучался лишь слуховыми галлюцинациями и никогда не испытывал визуальных. До свадьбы с Алисией у него были отношения с медсестрой Элеанор Стир, от которых родился сын Джон. В "Играх разума" эта линия отсутствует.