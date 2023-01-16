25 новых технологических трендов, которые изменят нашу жизнь

В наше время технологии определяют всю нашу жизнь - от утренних поездок на работу до вечернего приготовления ужина. И их влияние на человечество будет только расти. Давайте взглянем на то, какие изменения в нашу жизнь могут внести новые революционные технологии уже в очень скором времени.
Одной из наиболее важных технологических тенденций, которая окажет непосредственное влияние на то, как люди будут использовать смарт-устройства в будущем, является цифровая этика и конфиденциальность. Поскольку технологические достижения продолжают развиваться, конфиденциальность людей будет все труднее защищать. Организации начнут внедрять системы ценностей и другие принципы, направленные на мониторинг взаимодействия людей через всемирную паутину.
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Умные пространства
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По мере развития интернета вещей умные пространства становятся одной из главных технологических тенденций. Эти пространства произведут революцию в том, как люди живут, работают и развлекаются. Они не только обеспечат более персонализированный пользовательский подход. Данные, которые они собирают, включая то, как люди используют пространство, могут быть использованы для развития предоставляемых ими услуг.
Биометрические технологии
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Использование технологий для идентификации человека на основе его биологического строения продолжит формировать наше будущее. В настоящее время наиболее широко известной биометрической технологией является распознавание отпечатков пальцев. В ближайшие несколько лет биометрия станет более распространенной в нашей повседневной жизни, предоставляя нам более быстрый и безопасный доступ к товарам и услугам.
Добыча ресурсов
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Развитие и простота доступа к космическим путешествиям открывают новые возможности для использования ресурсов, находящихся за пределами нашей планеты. Объекты Солнечной системы, такие как астероиды и спутники планет, содержат большое разнообразие полезных ископаемых, готовых к использованию.
Многоразовые космические аппараты
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Одним из шагов Илона Маска по созданию обитаемого Марса была разработка многоразовых ракет. Space X и Blue Origin — современные пионеры в области освоения космоса, и прогресс, которого они добиваются в этой отрасли, революционизирует межпланетные путешествия. Технологии многоразовых транспортных средств будут и впредь облегчать доступ в космос, делать его более экономичным и, самое главное, более безопасным.
Электронная коммерция с использованием доставки дронами
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Пандемия COVID-19 вызвала рост спроса на доставку товаров. После пандемии его рост продолжился. Сегодня такие компании, как Amazon, рассматривают возможность использования технологии дронов для доставки заказов из пункта А в пункт Б более эффективным и экономичным способом. В будущем мы можем увидеть, как лекарства и безрецептурные оздоровительные продукты также будут доставляться дронами, чтобы устранить барьеры для оказания медицинской помощи.
Чат-боты с искусственным интеллектом
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На сегодняшнем конкурентном рынке то, как компании взаимодействуют с клиентами, имеет огромное значение для развития бизнеса. Дальновидные организации обращаются к чат-ботам на базе искусственного интеллекта, чтобы предоставлять своим клиентам ответы на их вопросы 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. И по мере того, как искусственный интеллект будет развиваться, чат-боты будущего, возможно, смогут не только давать простой ответ на стандартный вопрос, но и делать персонализированные предложения, основанные на вашей личности, интересах и целях.
Носимые гаджеты
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Носимые устройства предлагают множество преимуществ, начиная от данных, которые они собирают, и заканчивая прогностической аналитикой, которую можно извлечь из этих данных. По мере того как мир становится все более цифровым, носимые устройства все больше интегрируются в нашу повседневную жизнь. Помимо умных часов, в число носимых устройств входит, к примеру, тренировочная одежда, которая измеряет частоту сердечных сокращений, и солнцезащитные очки, которые предоставляют информацию об окружающей среде на линзе.
Распознавание лиц
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Почти каждый сантиметр вашего лица состоит из уникальных структур и содержит особенности, которые принадлежат только вам. Это одна из причин, по которой распознавание лиц будет использоваться не только для разблокировки смартфона. Возможность цифровой аутентификации пользователя с помощью распознавания лиц может произвести революцию в таких секторах, как банковское дело, недвижимость и путешествия. Так что в будущем вы, вероятно, сможете открыть дверь лицом или купить квартиру, не проводя пальцем по телефону или карте.
5G
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5-G — новейший стандарт сотовой связи. Он предоставляет пользователям по всему миру более высокую скорость интернета, уменьшенную задержку и широкие возможности для оптимизации просмотра их любимых шоу, игр и общения с друзьями и семьей. В ближайшем будущем 5G проложит путь к массовому сетевому подключению для машин, мобильных телефонов и гаджетов виртуальной реальности.
Голосовой поиск
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В зависимости от того, насколько быстро вы печатаете, вам требуется в полтора или два раза больше времени, чтобы напечатать предложение, чем произнести его. Вот почему технология голосового поиска изменит правила игры для будущих поколений, и мы начнем встречать ее не только в наших телефонах и пультах Smart TV, но и в огромном количестве других устройств.
Прогностическая персонализированная медицина
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Сектор здравоохранения растет все более быстрыми темпами благодаря технологическим инновациям. Одной из движущих сил этого ускорения являются носимые устройства. Информация, собираемая с этих устройств, жизненно важна для медицинских работников, поскольку ее можно использовать для прогнозирования возможных проблем со здоровьем и для лечения пациентов. Эти технологии в ближайшие годы будут определять будущее медицины.
Обработка естественного языка
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Обработка естественного языка — это методика, которая позволяет машинам понимать, как люди взаимодействуют друг с другом. Эта технология используется для улучшения следующего поколения приложений чат-ботов. Они будут разрабатываться с возможностью читать, слушать, понимать, анализировать и отвечать намного лучше, чем те автоответчики которые мы слышим сегодня по телефону.
Блокчейн
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Хотя технология блокчейна существует уже довольно давно, в будущем ее роль значительно вырастет. Исторически технология блокчейн использовалась в качестве платформы для биткоинов и других криптовалют. Тем не менее, эта технология может быть использована для различных секторов и задач. Например, технология блокчейна может использоваться для проверки информации о транзакциях. Различные варианты использования блокчейна в будущем варьируются от управления цепочками поставок, медицинского страхования и голосования до социальных пособий и азартных игр.
Функциональное взаимодействие в медицине
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Сегодня здравоохранение обращается к решениям, основанным на технологиях, чтобы максимизировать взаимодействие различных медицинских служб и улучшить здоровье населения.
Эти технологии позволяют поставщикам медицинских услуг получать полные профили пациентов, дополненные прогностической аналитикой данных. Медицинские работники могут совместно разрабатывать персонализированные методы лечения, получая при этом улучшенные результаты, экономию средств и более безопасное оказание медицинской помощи — важные компоненты более здорового будущего.
Инновационные решения в энергетике
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Многие эксперты считают, что энергетическое решение будущего - это ядерный синтез. Он вызывает интерес специалистов благодаря своей способности производить практически неограниченное количество энергии. Однако поддержание реакции термоядерного синтеза сопряжено с определенными трудностями. Вот почему исследователи сегодня активно работают над совершенствованием магнитных технологий, способных обеспечить долговечность ядерного синтеза.
3D-печать
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3D-печать революционизирует производство, превращая когда-то сложные проекты в быстрые и простые. Этот процесс открыл мир новых возможностей в производстве и дизайне, предлагая многообещающие возможности для отрасли в целом. Создавая послойно практически любые предметы, 3D-печать может создавать невероятно сложные детали. Более того, она значительно сокращает количество производственных отходов. Этот новый способ производства выводит экологичность на высочайший уровень!
Интернет здоровья
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Устройства с подключением к Интернету предлагают множество преимуществ для системы здравоохранения. Такие новшества, как удаленный мониторинг и носимые устройства, собирают ценные данные, связанные со здоровьем пациента, включая артериальное давление, частоту сердечных сокращений и температуру. Эта информация может помочь поставщикам медицинских услуг работать вместе для улучшения долгосрочных результатов в отношении здоровья.
Интернет вещей
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Еще одна захватывающая новая технологическая тенденция — это Интернет вещей (IoT). Большинство цифровых устройств, таких как бытовая техника, камеры видеонаблюдения и средства наблюдения за здоровьем, разрабатываются с подключением к Интернету. Это создает сеть данных, которыми можно обмениваться и анализировать. Это особенно полезно для получения информации о запросах пользователей, качестве услуг и о том, как люди взаимодействуют друг с другом.
Облачные технологии
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Пока число новых технологий продолжает расти, будет расти и объемы данных. Организациям, которые хотят использовать потенциал данных, потребуется место для их безопасного хранения.
Облачные вычисления — это технология, которая будет формировать будущее, предоставляя предприятиям единую базу данных для доступа к выводам на основе данных, общим инструментам и процедурам для ускорения рабочих процессов.
Роботизированная автоматизация процессов
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Роботизированная автоматизация процессов похожа на искусственный интеллект и машинное обучение, прежде всего, в том, что она может помочь автоматизировать процессы, чтобы сделать работу более эффективной. Однако, в отличие от ИИ, роботизированные процессы не развиваются сам с течением времени. Зато они предсказуемы и надежны. Так что уже скоро мы увидим автоматизацию таких процессов, как бронирование поездок, планирование встреч или заказ кофе.
Геномные технологии
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Конечно, то, как мы относимся к своему телу, в первую очередь влияет на наше общее состояние здоровья и самочувствие. Тем не менее, некоторые люди более склонны к развитию хронических заболеваний, таких как рак или диабет, из-за дефектов ДНК. К счастью, исследователи добились невероятных успехов в области исследования и коррекции генома, что дает возможность не только заранее выявлять проблемы со здоровьем, но и своевременно их корректировать.
Расширенная реальность
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Попасть из реального мира в фантастический становится все проще. Расширенная реальность включает в себя все технологии, имитирующие чувства, которые мы испытываем в реальном мире, но без присутствия физических объектов. Люди все чаще используют цифровые творения, чтобы найти передышку от давления взрослой жизни и уйти в виртуальный мир, и эта тенденция продолжит развиваться.
Большие данные
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Прошли те времена, когда ученым приходилось вручную анализировать огромные объемы данных.
Это не только очень трудоемко, но и дорого. Организации, стремящиеся получить конкурентное преимущество, используют автоматизированную аналитику больших данных. Эта стратегия помогает в получении целостного представления о потенциальных тенденциях на рынке и помогает в принятии решений практически в режиме реального времени.
Искусственный интеллект
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Искусственный интеллект (ИИ) - главная тенденция ближайшего будущего, тем более, с учетом того, что он становится только умнее с каждым днем. Вычислительные системы с интеллектуальными возможностями обработки данных могут выполнять задачи или решать проблемы с невероятной скоростью, изучая прошлые процессы. В различных секторах экономики, таких как здравоохранение или логистика, ИИ может трансформировать операции для повышения эффективности в режиме реального времени и в любом масштабе.