FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4876 постов • 1049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
25 новых технологических трендов, которые изменят нашу жизнь

25 новых технологических трендов, которые изменят нашу жизнь

Автор:
16 января 2023 15:22
Сообщество : Факты
Метки: trendy   интересно   познавательно   техника   технологии   технологическое развитие   технореволюция   факты   
1724
26
В наше время технологии определяют всю нашу жизнь - от утренних поездок на работу до вечернего приготовления ужина. И их влияние на человечество будет только расти. Давайте взглянем на то, какие изменения в нашу жизнь могут внести новые революционные технологии уже в очень скором времени.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: trendy   интересно   познавательно   техника   технологии   технологическое развитие   технореволюция   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Vasiliy 37 минут назад
Идиотентест не пройден
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Лис 4 минуты назад
Вот интересный вопрос - однажды возьмёт и пропадёт электричество. Что будут делать горожане, особенно молодые?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
52
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 познавательных фотографий интересных находок
15 познавательных фотографий интересных находок
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель
Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый...
Набирающие популярность в сообществах
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день...
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
5 успешных бизнес-кейсов для лазерных станков с ЧПУ
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Запуск термоядерного реактора отложили на 8 лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#дтп#Приколы#аварии#подборка#страна#удивительно
#Юмор#СССР#забавно#позитив#животные#США#дети#Россия#соцсети#Жизнь
#история#Прикол#люди#Фотографии#кино#интересное#познавательно#в мире#авто аварии#работа
Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Без комиссии и путаницы в цифрах: денежный перевод по номеру телефона Маленькие ножки Маленькие ножки 27 любопытных фактов в копилку эрудита 27 любопытных фактов в копилку эрудита 19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой 19 исторических фактов, которые на поверку оказались фальшивкой Как растут фисташки и почему их собирают только ночью Как растут фисташки и почему их собирают только ночью Самые странные гаджеты нашего времени Самые странные гаджеты нашего времени

На что жалуетесь?

Вернуться