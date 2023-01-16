25 новых технологических трендов, которые изменят нашу жизнь

Почти каждый сантиметр вашего лица состоит из уникальных структур и содержит особенности, которые принадлежат только вам. Это одна из причин, по которой распознавание лиц будет использоваться не только для разблокировки смартфона. Возможность цифровой аутентификации пользователя с помощью распознавания лиц может произвести революцию в таких секторах, как банковское дело, недвижимость и путешествия. Так что в будущем вы, вероятно, сможете открыть дверь лицом или купить квартиру, не проводя пальцем по телефону или карте.