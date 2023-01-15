12 вещей, о предназначении которых мало кто знает

Зонт ассоциируется у нас с дождем. Но знаете ли вы, что изначально он использовался в Европе и Китая для защиты от солнца? И это отражается в названии зонта на разных языках. К примеру, в немецкого зондек переводится как балдахин, а с итальянского парасоль переводится как зонт от солнца.

Первыми, кто стал использовать зонты, были китайцы. Ими они накрывали повозки правителей. Позже зонты стали популярны в Корее и Японии, а некоторое время спустя зонты по Шелковому пути стали поставляться и в Европу. Поначалу зонтами пользовались только женщины, они являлись символами женственности. Поэтому когда в 1750 году на улицах Лондона в дождливую погоду появился мужчина с зонтом, люди были этим шокированы. Но не обращающий внимания на насмешки Джонас Хайвей продолжил как ни в чем не бывало пользоваться зонтиком в качестве защиты от дождя, а какое-то время спустя так стали делать и люди во всем мире.



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