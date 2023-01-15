12 вещей, о предназначении которых мало кто знает

Немало гениальных изобретений было придумано совершенно случайно. Причем некоторые из них изначально были созданы для одних целей, но со временем стали использоваться для других. Возьмем, к примеру, M&M’s. Думаете, это столь любимое детьми драже изначально предназначалось для взрослых? А зонтик создавался для того, чтобы защищать людей от дождя?
Стрелки на брюках
Стрелки вошли в моду в конце 19 века, навсегда став нестареющей модной классикой, хотя их появление никакого отношения к моде не имеет. Дело в том, что лучшими костюмами того времени считались те, что шили в Европе, в частности, в Англии. Чтобы у жителей других стран была возможность носить хорошую одежду, ее отгружали морем. Процесс перевозки был недешевым, поэтому контейнеры старались загрузить по-максимуму, складывая брюки. В результате после длительного путешествия на одежде появлялись вертикальные заломы, которые уже ничем нельзя было разгладить.
Стандартные игры для Виндоус
Кто не знает легендарные игры «Сапер» и «Косынка»? Кажется, эти игры были специально созданы для того, чтобы помогать людям убивать время. Но не торопитесь делать выводы. На самом деле они были созданы с одной конкретной целью. В начале 90-х, когда мир впервые познакомился с виндоус 3, многие люди еще не знали, как пользоваться мышкой, и «Косынка» должна была обучить их этому, а «Сапер» - научиться пользоваться кнопками лево и право.
Петля на спине рубашки
Вы тоже каждый раз, глядя на рубашку, задаете себе вопрос – а зачем, собственно, сзади на рубашке имеется петелька? Существует три возможных ответа на этот вопрос. Первый – петля нужна для того, чтобы вешать на нее рубашку. Во-первых, не у всех есть шкаф. Во-вторых, в эту петлю удобно продевать веревку и вешать рубашку на нее сушиться. Второй- петля появилась во времена платков и пристежных воротников. Вероятно, к этой петле их привязывали. И третий вариант самый романтичный – студенты американских колледжей отрезали эту петлю, чтобы показать, что у них есть девушка.
Синяя часть старательной резинки
Многие считают, что эта синяя часть нужна для того, чтобы стирать ручку с бумаги. Но в действительности синяя часть резинки изначально предназначалась для стирания сделанных карандашом рисунков и надписей с толстых листов бумаги - красная часть резинки могла оставить на такой бумаге пятна.
Пятый карман на джинсах
Для чего нужен этот крошечный кармашек? Самая популярная версия – он нужен для хранения зажигалки. Но на самом деле этот карман изначально предназначался совсем для другого. Впервые он появился на джинсах Левис в 1873 году и предназначался для хранения карманных часов. Сегодня этот карман продолжает носить это же название и его размеры соответствуют стандартным карманным часам, даже петли на поясе размещаются таким образом, чтобы через них было удобно цеплять цепочку часов. Видимо, производители джинсов надеются, что когда-нибудь эти часы опять войдут в моду.
Подставка для кружки с пивом
Многие люди используют подставку для пива, даже не задумываясь о том, для чего она была изобретена. А вы знаете, что по-другому она называется бирдекель? С немецкого это переводится как верх для пива. Появилась она в 19 веке в немецких ресторанах, в которых имелась летняя терраса, и представляла собой кусочек картона. Им люди закрывали бокалы с пивом, чтобы в них не попали насекомые. Позже бирдекель стали использовать как подставку под напитки, чтобы не капать им на стол. А вот еще несколько удивительных фактов о бирдекеле.
Самая большая подставка под пиво в мире была создана компанией Карлсбрег. Ее диаметр был 15 м, а толщина – 5,5 см.
Каждый год в мире производится 5 с половиной миллиардов бирдекелей.
Чай
Сегодня многие не могут представить свою жизнь без чая. Но знаете ли вы, что в древности в Китае чай использовался как тонизирующее лекарство? Более того, его не пили, а жевали. Когда чай впервые попал в Европу, он тоже использовался как средство для лечения. Так, его прописывали при подагре. Знаменитый врач Корнелиус Деккер утверждал, что чай может помочь тем, кто одной ногой уже в могиле. Также он считал, что в день необходимо выпивать 50 чашек этого напитка. Возможно, именно поэтому некоторые люди считали, что ему платила Ост-Индская компания – основной поставщик чая в Европу, чтобы он прописывал этот напиток своим пациентам.
Система письма и чтения для слепых
В 1808 году капитан Чарльз Барбье изобрел ночную азбуку, которая позволяла военным кодировать и читать тексты сообщений в темноте, что было очень важно, т.к. любой свет мог привлечь внимание врага. Она представляла собой различные комбинации 12 точек, каждая из которых обозначала определенный звук. Барбье считал, что его изобретение будет полезно слепым людям. И так оно и оказалось. Его ночной алфавит вдохновил Луи Брайля на создание современного шрифта для слепых.
Конфетки M&M’s
Кто бы мог подумать, что эти конфетки были созданы во время Второй мировой для военных как альтернатива обычному шоколаду, который таял на солнце. Широкому потребителю M&M’s стали доступны в конце 1940-х годов. Как гласила реклама, этот шоколад таял во рту, а не в руках. Кстати, первоначально это драже выпускалось в пяти цветах – фиолетовом, красном, желтом, оранжевом и зеленом. Никакого драже коричневого и синего цвета, и уж тем более буквы М на них не было. Она появилась только в 60-х годах, причем была тогда черной, а не белой.
Зонт
Зонт ассоциируется у нас с дождем. Но знаете ли вы, что изначально он использовался в Европе и Китая для защиты от солнца? И это отражается в названии зонта на разных языках. К примеру, в немецкого зондек переводится как балдахин, а с итальянского парасоль переводится как зонт от солнца.
Первыми, кто стал использовать зонты, были китайцы. Ими они накрывали повозки правителей. Позже зонты стали популярны в Корее и Японии, а некоторое время спустя зонты по Шелковому пути стали поставляться и в Европу. Поначалу зонтами пользовались только женщины, они являлись символами женственности. Поэтому когда в 1750 году на улицах Лондона в дождливую погоду появился мужчина с зонтом, люди были этим шокированы. Но не обращающий внимания на насмешки Джонас Хайвей продолжил как ни в чем не бывало пользоваться зонтиком в качестве защиты от дождя, а какое-то время спустя так стали делать и люди во всем мире.
Капюшон
Капюшон стал популярна благодаря монашескому ордену капуцинов, получившим свое название благодаря этой детали одежды. Капуцины использовали капюшоны, чтобы спрятать свои лица. Нет, они ни от кого не скрывались и не боялись, что их кто-то может узнать из знакомых. Просто так они показывали, что отреклись от прежней жизни и невидимы для остального мира.
Коньяк
Коньяк- это вино, которое производят в регионе Шарант, Франция. После окончания Столетней войны его продажи резко упали, коньяк брали только голландские моряки, оправлявшиеся на север Европы. Но за время долгого путешествия вино терял свои свойства, и тогда кому-то пришло в голову дистиллировать его. Так получалось дешевле, да и перевозить было легче. Позже выяснилось, что перевозимый в дубовых бочках коньяк приобретал уникальный вкус и что его можно было пить без всякой воды. Вот так и появился коньяк. Интересный факт – сами французы не большие любители этого напитка, коньяк пьют всего 3 % населения Франции. Остальная часть экспортируется, в основном в Азию, это примерно 80 % всего выпускаемого коньяка.
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