Изобретения, о которых их создатели горько пожалели

Столь любимые американцами торговые центры, как ни странно, появились в США только в 1950-х годах. Их создатель Виктор Груэн хотел приблизить жителей пригородов к магазинам и культурным объектам. Именно тогда он придумал идею торгового центра. Первый из них открылся в Детройте в 1954 году - с магазинами, зелеными насаждениями и произведениями искусства. Это было место для проведения досуга под открытым небом, которым мог наслаждаться каждый. Однако корпоративная Америка решила, что лучше будет освободить место для большего количества магазинов, убрав зеленые насаждения и предметы искусства. Вскоре все магазины переехали в помещения, которые были накрыты общей крышей. Так появились современные американские торговые центры. С 1956 года в США было построено более 1300 торговых центров. Перед своей смертью Груэн осудил то, во что они превратились, сказав: «Я хотел бы раз и навсегда отказаться от отцовства. Я отказываюсь платить алименты на эти мерзкие разработки. Они разрушили наши города».