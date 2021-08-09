Изобретения, о которых их создатели горько пожалели

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Трудно поверить, что братья Райт однажды пожалели о том, что создали летательный аппарат тяжелее воздуха. И они были не единственными: многие изобретатели впоследствии раскаивались в том,что позволили своим идеям увидеть свет.
Виктор Груэн - торговые центры
Столь любимые американцами торговые центры, как ни странно, появились в США только в 1950-х годах. Их создатель Виктор Груэн хотел приблизить жителей пригородов к магазинам и культурным объектам. Именно тогда он придумал идею торгового центра. Первый из них открылся в Детройте в 1954 году - с магазинами, зелеными насаждениями и произведениями искусства. Это было место для проведения досуга под открытым небом, которым мог наслаждаться каждый. Однако корпоративная Америка решила, что лучше будет освободить место для большего количества магазинов, убрав зеленые насаждения и предметы искусства. Вскоре все магазины переехали в помещения, которые были накрыты общей крышей. Так появились современные американские торговые центры. С 1956 года в США было построено более 1300 торговых центров. Перед своей смертью Груэн осудил то, во что они превратились, сказав: «Я хотел бы раз и навсегда отказаться от отцовства. Я отказываюсь платить алименты на эти мерзкие разработки. Они разрушили наши города».
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Кампан Логман - перцовый газ
Хотя перец использовался в качестве оружия обороны с древних времен, в газ его превратили лишь в 1980-х годах. Агенту ФБР Камрану Логману было поручено превратить его в оружие и написать руководство по его использованию в полицейских управлениях. Газ был предназначен для несмертельного использования против тех, кто угрожает полицейскому или гражданскому лицу, но не всегда использовался таким образом. После инцидента в Калифорнийском университете в 2011 году, когда полицейские использовали его против мирных протестующих, Логман заявил: «Я никогда не видел такого неуместного и ненадлежащего использования химических веществ».
Офис с кубиклами
Офис с отсеками считается столпом корпоративной Америки, но появился он только в 1960-х годах. Работая консультантом в компании Herman Miller, Роберт Пропст придумал дизайн офиса, который обеспечил бы личное пространство для сотрудников, которые ранее сидели в общем зале за столами, стоящими в ряд. Изначально кабинки были запланированы большими и просторными, но компании нашли способы сделать их меньше. Это не только сэкономило деньги, но и позволило разместить больше людей в помещении того же размера. Пропст, в свою очередь, возненавидел свое изобретение, назвав его «монолитным безумием». Он честно принимает на себя часть вины, говоря, что ему следовало предвидеть последствия своей идеи для офисной среды.
Михаил Калашников - АК-47
В начале Великой Отечественной войны Михаил Калашников служил в танковой части. Работая над повышением эффективности оружия, он обнаружил, что армии все еще не хватает огневой мощи. Стремясь изменить это, он начал разработку штурмового оружия, которое могло бы составить конкуренцию немецкой винтовке StG44.
Автомат Михаила Калашникова 1947 года, более известный как АК-47, был легким и прочным, что делало его дешевым в изготовлении и простым в использовании. Он завоевал популярность в России и за рубежом и с тех пор стал самым широко используемым автоматом в мире. Позднее Калашников упомянул о том, что жалеет об изобретении из-за того, что оно несет разрушения и смерть, и сказал в одном из интервью, что предпочел бы «изобрести машину, полезную людям, которая поможет фермерам в их работе».
Автомат Михаила Калашникова 1947 года, более известный как АК-47, был легким и прочным, что делало его дешевым в изготовлении и простым в использовании. Он завоевал популярность в России и за рубежом и с тех пор стал самым широко используемым автоматом в мире. Позднее Калашников упомянул о том, что жалеет об изобретении из-за того, что оно несет разрушения и смерть, и сказал в одном из интервью, что предпочел бы «изобрести машину, полезную людям, которая поможет фермерам в их работе».
Братья Райт - аэроплан
Орвилл Райт публично заявлял, что пожалел о своем создании. По его словам, они с братом хотели, чтобы их изобретение служило миру, однако в первую очередь аэропланы стали применять в военных целях. Увидев его применение во время Первой и Второй мировых войн, Орвилл разочаровался в изобретении, заявив, что они с Уилбуром «надеялись изобрести нечто, что принесет на землю прочный мир. Но мы ошибались».
Роберт Оппенгеймер - атомная бомба
Роберт Оппенгеймер, известный как «отец атомной бомбы», был директором Лос-Аламосской лаборатории во время Второй мировой войны. Когда ему предложили работать над Манхэттенским проектом, он был р рад возможности работать в военной программе. Его команда считала, что они делают мир более безопасным, разрабатывая оружие, достаточно разрушительное, чтобы удержать страны от войны.
Но увидев последствия атомной бомбардировки для Нагасаки и Хиросимы, Оппенгеймер был шокирован и призвал к запрету ядерного оружия. Хотя он не испытывал угрызений совести по поводу разработки бомб, он чувствовал, что правительству США «следовало действовать более дальновидно и открыто, рассказывая миру и Японии, на что они способны».
Но увидев последствия атомной бомбардировки для Нагасаки и Хиросимы, Оппенгеймер был шокирован и призвал к запрету ядерного оружия. Хотя он не испытывал угрызений совести по поводу разработки бомб, он чувствовал, что правительству США «следовало действовать более дальновидно и открыто, рассказывая миру и Японии, на что они способны».
Фило Фарнсворт - телевидение
Идея телевидения пришла в голову Фило Фарнсворту, когда ему было всего 14 лет. Позже он внес большой вклад в первую полностью функциональную версию телевизора, разработав конструкции кинескопа и анализатора изображений. Сначала он полагал, что телевидение поможет людям узнать друг о друге, но позже возненавидел это изобретение. Он чувствовал, что люди зря тратят свои жизни на просмотр телевизионных программ, и даже запретил смотреть их своей семье, сказав своему сыну, что он не хочет, «чтобы это входило в вашу интеллектуальную диету». Однако он передумал после того, как посмотрел посадку на Луну по телевизору. По словам его жены, Фарнсворт тогда повернулся к ней и сказал: «Пэм, это все окупилось».
Уолли Конрон - лабрадудль
Сегодня это одна из самых популярных гибридных пород в мире, но создатель лабрадудля очень быстро стал сожалеть о своем творении. Первоначальная идея скрестить золотого лабрадора-ретривера и стандартного пуделя была многообещающей, а изначальная цель - самой благородной: Конрону было предложено вывести гипераллергенную собаку-поводыря для слепой женщины, у мужа которой была аллергия на собак.
К сожалению, заводчики извратили благородную идею. Известно, что пудели страдают множеством заболеваний, включая проблемы с глазами, бедрами и локтями. Когда оказалось, что многие из этих гибридов также страдают от этих проблем, множество лабрадудлей были брошены в приютах.
К сожалению, заводчики извратили благородную идею. Известно, что пудели страдают множеством заболеваний, включая проблемы с глазами, бедрами и локтями. Когда оказалось, что многие из этих гибридов также страдают от этих проблем, множество лабрадудлей были брошены в приютах.
Артур Галстон - Эйджент Оранж
Артур Галстон искал способ улучшить урожай, когда обнаружил, что трииодбензойная кислота заставляет растения сои расти активнее Он также обнаружил, что избыток вещества приводит к гибели растений. Этот эффект привлек внимание армии США.
Во время войны во Вьетнаме военные сбросили 20 миллионов галлонов химиката на вьетнамские посевы и леса. Таким образом военные уничтожали схроны, где вражеские войска могли укрыться и устраивать засады на американских солдат. Примерно в это же время химическое вещество получило прозвище "Эйджент Оранж" ("Оранжевый агент"), так как оно хранилось в стальных бочках с нарисованными на них оранжевыми полосками. Однако вскоре было обнаружено, что диоксины, содержащиеся в веществе, вызывают рак, врожденные дефекты и неврологические нарушения. Галстон стал противником его использования как из-за разрушительного влияния на человека, так и из-за его воздействия на окружающую среду. Однако, сожалея о своем открытии, он по-прежнему считал его важным, говоря: «Я считаю, что любое открытие морально нейтрально и может быть направлено либо на конструктивные, либо на деструктивные цели. Это не вина науки".
Во время войны во Вьетнаме военные сбросили 20 миллионов галлонов химиката на вьетнамские посевы и леса. Таким образом военные уничтожали схроны, где вражеские войска могли укрыться и устраивать засады на американских солдат. Примерно в это же время химическое вещество получило прозвище "Эйджент Оранж" ("Оранжевый агент"), так как оно хранилось в стальных бочках с нарисованными на них оранжевыми полосками. Однако вскоре было обнаружено, что диоксины, содержащиеся в веществе, вызывают рак, врожденные дефекты и неврологические нарушения. Галстон стал противником его использования как из-за разрушительного влияния на человека, так и из-за его воздействия на окружающую среду. Однако, сожалея о своем открытии, он по-прежнему считал его важным, говоря: «Я считаю, что любое открытие морально нейтрально и может быть направлено либо на конструктивные, либо на деструктивные цели. Это не вина науки".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ну хоть один не страдал фигнёй, понимал, что вина не в изобретении, а в людях, которые подгоняют изобретения под свои нужды. Телевидение - величайшее изобретение, но круглосуточно лить по нему Бузову с Моргенштерном - это уже люди сами додумались.
Калашников, кстати, говорил ровно обратное тому, что тут ему приписывают.
Изобретённый в 1931 году электронный «диссектор» Фило Фарнсуорта оказался малоэффективным по сравнению с иконоскопом, и не получил распространения. Чтобы в дальнейшем избежать патентных споров, компания RCA выкупила у Фарнсуорта права на его изобретение за миллион долларов.
Так-то телевидение изобрел Владимир Зворыкин. И заявку патентную раньше этого Фила подал. Но в процессе рассмотрения заявки нашелся "очевидец", который мамой поклялся, что Фила ему про энтот ТВ давным-давно рассказывал. И заявку Фила удовлетворили.
Правда, потом Зворыкин все равно еще более лучшую систему ТВ предложил и про "изобретение Фила" все позабыли. Выяснилось, однако, что не все.
Во-вторых, Оппенгеймер и лабродудель в одной статье - это вот прям сильно.