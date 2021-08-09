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Изобретения, о которых их создатели горько пожалели

Изобретения, о которых их создатели горько пожалели (10 фото)

Автор:
09 августа 2021 10:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: изобретатели   изобретения   интересно   история   оружие   познавательно   техника   факты   
4093
10
Трудно поверить, что братья Райт однажды пожалели о том, что создали летательный аппарат тяжелее воздуха. И они были не единственными: многие изобретатели впоследствии раскаивались в том,что позволили своим идеям увидеть свет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: изобретатели   изобретения   интересно   история   оружие   познавательно   техника   факты   
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763
Gayrat Час назад
«Я считаю, что любое открытие морально нейтрально и может быть направлено либо на конструктивные, либо на деструктивные цели. Это не вина науки".
Ну хоть один не страдал фигнёй, понимал, что вина не в изобретении, а в людях, которые подгоняют изобретения под свои нужды. Телевидение - величайшее изобретение, но круглосуточно лить по нему Бузову с Моргенштерном - это уже люди сами додумались.
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139
jan 12 минут назад
гипераллергенную собаку-поводыря, это как вообще??
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3k
Taf Taffus 13 минут назад
Минус за тупую копипасту.

Калашников, кстати, говорил ровно обратное тому, что тут ему приписывают.
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31k
Mamin Sibiriak 18 минут назад
Настоящим прорывом в чёткости изображения электронного телевидения, что решило в конце концов в его пользу соревнование с механическим, стал «иконоскоп», изобретённый в 1931 году русским эмигрантом Владимиром Зворыкиным, работавшим в то время в корпорации Radio Corporation of America, президентом которой был другой выходец из Российской империи Давид Абрамович Сарнов. Именно он обеспечил небывалое по размерам финансирование разработок Зворыкина и создание новой системы коммуникаций США.

Изобретённый в 1931 году электронный «диссектор» Фило Фарнсуорта оказался малоэффективным по сравнению с иконоскопом, и не получил распространения. Чтобы в дальнейшем избежать патентных споров, компания RCA выкупила у Фарнсуорта права на его изобретение за миллион долларов.
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4k
Афанасий 24 минуты назад
брехня... Никто из этих изобретателей ни о чём не жалел! А уж Калашников и подавно!(и такую глупость он сказать нее мог...)
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22k
SerGProS 43 минуты назад
«Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными».
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30k
russger 51 минуту назад
Ну и тупари. Взять хотя бы братьев Райт. А как же человеко и грузоперевозки? А доставка помощи в страны после землетрясений и т.д. А тушение пожаров? Так и по другим изобретениям можно и кучу плюсов отыскать
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1k
Атомный Крот 59 минут назад
"Фило Фарнсворт - телевидение" Впервые услышал про этого кекса.

Так-то телевидение изобрел Владимир Зворыкин. И заявку патентную раньше этого Фила подал. Но в процессе рассмотрения заявки нашелся "очевидец", который мамой поклялся, что Фила ему про энтот ТВ давным-давно рассказывал. И заявку Фила удовлетворили.

Правда, потом Зворыкин все равно еще более лучшую систему ТВ предложил и про "изобретение Фила" все позабыли. Выяснилось, однако, что не все.
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Оружие не убивает. Убивает человек.
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2k
satra Час назад
Во-первых, где старина Гильотен? Он тоже ОЧЕНЬ пожалел, когда на нем применили его изобретение.
Во-вторых, Оппенгеймер и лабродудель в одной статье - это вот прям сильно.
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590
Алексей Попов Час назад
ни о чем
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