Уникальная тюрьма, которой совместно управляли СССР и США

Внешняя охрана тюрьмы менялась ежемесячно. Передача охраняемого объекта от одной страны к другой была целым ритуалом, сопровождающимся торжественными маршами солдат и рапортами начальников караулов.

«Мы никак не могли ударить в грязь лицом, а должны были показать все, на что способны солдаты страны-победительницы», — вспоминал военнослужащий 133-го отдельного мотострелкового батальона Николай Сысоев.

«В ворота тюрьмы входили безукоризненным строевым шагом, при этом с особым усердием припечатывали к брусчатке подбитые стальными пластинками подошвы сапог, создавая под сводами арки жуткий грохот».

Тяжелые будни

Жизнь заключенных Шпандау была не сахар. Они размещались в одиночных камерах и, даже во время прогулок, посещения церкви и работы (клейка конвертов) не имели права общаться друг с другом.

«Один раз в месяц нам разрешалось написать одно короткое письмо, проходившее цензуру; мы также могли получить одно короткое письмо — и оно также проходило цензуру», — вспоминал адмирал Эрих Редер.

«Довольно часто поступающие письма вообще не передавались нам или передавались в изуродованном цензурой виде — из них были вырезаны большие куски… Раз в два месяца нам разрешалось иметь свидание с одним из членов наших семей, но это свидание длилось не более пятнадцати минут».