Как растут фисташки и почему их собирают только ночью

Фисташковые орехи на самом деле не орехи – это костянки, но в бытовом плане их для простоты называют орехами. Фисташки растут на деревьях, высота которых порой доходит до 10 метров, а собирают фисташки только ночью.
Прогулка по фисташковому саду может быть, похоже, опасней, чем прогулка Элли и её друзей по маковому полю. Сами фисташки собирают в конце лета и начале осени, но часто встречается информация о том, что этот процесс имеет одну уникальную особенность – собирать их можно только ночью.
Никакой мистики, конечно – просто на солнце листья деревьев выделяют эфирные масла, запах которых вызывает у людей головокружение и тошноту. Впрочем, найти многочисленные свидетельства того, что урожай собирается и в светлое время суток – не сложно. Считается, что главное – чтобы солнце не особо сильно "жарило", поэтому можно выбрать для работы утро и вечер.
Кстати, главные поставщики фисташек на мировой рынок – США (в основном это Калифорния), Турция и Иран, хотя активно развивают эту отрасль и в других странах, где есть соответствующие условия. Дело в том, что фисташковое дерево – растение пустыни, то есть не любит слишком много влаги.
При этом растут деревья поодиночке или если уж вместе, то далеко друг от друга. В дикой природе это растение явно боролось за воду – необычная корневая система имеет как бы два яруса, нижний и верхний. Один – для сбора вода из глубины земли, другой – с поверхности, когда выпадут редкие осадки.
В итоге корни фисташкового дерева могут тянуться в разные от него стороны на десять и больше метров, конкурируя на этой площади с другими "собратьями". Поэтому также говорят, что фисташки не выносят тени – им надо всё время находиться на солнце, не мешая друг другу.
А ещё фисташковое дерево очень долго растёт – чтобы получить полноценный урожай, надо ждать порой 6-10 лет, а то и больше. В случае с таким "молодым" деревом речь идёт об урожае примерно в 5 кг фисташек в год, но деревья по мере роста начинают давать более высокий урожай.
При этом само дерево может жить очень долго – по разным оценкам, не менее 300 лет, а может и в несколько раз больше. Скажем, в Крыму есть фисташковые деревья, возраст которых оценивается больше, чем в 1 тысячу лет, а в Иране – как минимум в 1,5 тысячи лет.
UPD. Небольшое дополнение : фисташки чаще всего продаются приоткрытыми (как на последнем фото выше), поскольку их специально жарят – в результате они "лопаются" (что удобно, потому что так просто их не открыть), лучше хранятся, а если их во время жарки подсолить, то вкус становится более ярким. Но в продаже можно найти в том числе очищенные и несолёные фисташки, которые не подвергались термообработке.
Источник:
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Легче нормальные от зелепух отличать и грядки случайно не потоптать. Соседи ругались даже не за яблоки (осенью всё равно их у всех завались), а именно за потоптанные грядки
Типа завтра лезем к бабе Мане, в среду к Петровичу, а в четверг к твоим Макс!!! И не вздумай отлынивать!!
И таки да - главное грядки не потоптать!!!
Только чуть по-другому, типа, " К Петровичу давно не лазили, сегодня к нему" или "Кабыздохи на меня косо смотрели, давай сегодня к ним"