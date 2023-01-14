Как растут фисташки и почему их собирают только ночью

Прогулка по фисташковому саду может быть, похоже, опасней, чем прогулка Элли и её друзей по маковому полю. Сами фисташки собирают в конце лета и начале осени, но часто встречается информация о том, что этот процесс имеет одну уникальную особенность – собирать их можно только ночью.

Никакой мистики, конечно – просто на солнце листья деревьев выделяют эфирные масла, запах которых вызывает у людей головокружение и тошноту. Впрочем, найти многочисленные свидетельства того, что урожай собирается и в светлое время суток – не сложно. Считается, что главное – чтобы солнце не особо сильно "жарило", поэтому можно выбрать для работы утро и вечер.