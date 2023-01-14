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Как растут фисташки и почему их собирают только ночью

Как растут фисташки и почему их собирают только ночью

Автор:
14 января 2023 11:05
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Растение   интересно   орешки   познавательно   факты   фисташки   фото   
2259
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Фисташковые орехи на самом деле не орехи – это костянки, но в бытовом плане их для простоты называют орехами. Фисташки растут на деревьях, высота которых порой доходит до 10 метров, а собирают фисташки только ночью.

Прогулка по фисташковому саду может быть, похоже, опасней, чем прогулка Элли и её друзей по маковому полю. Сами фисташки собирают в конце лета и начале осени, но часто встречается информация о том, что этот процесс имеет одну уникальную особенность – собирать их можно только ночью.

Никакой мистики, конечно – просто на солнце листья деревьев выделяют эфирные масла, запах которых вызывает у людей головокружение и тошноту. Впрочем, найти многочисленные свидетельства того, что урожай собирается и в светлое время суток – не сложно. Считается, что главное – чтобы солнце не особо сильно "жарило", поэтому можно выбрать для работы утро и вечер.

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Кстати, главные поставщики фисташек на мировой рынок – США (в основном это Калифорния), Турция и Иран, хотя активно развивают эту отрасль и в других странах, где есть соответствующие условия. Дело в том, что фисташковое дерево – растение пустыни, то есть не любит слишком много влаги.

При этом растут деревья поодиночке или если уж вместе, то далеко друг от друга. В дикой природе это растение явно боролось за воду – необычная корневая система имеет как бы два яруса, нижний и верхний. Один – для сбора вода из глубины земли, другой – с поверхности, когда выпадут редкие осадки.

В итоге корни фисташкового дерева могут тянуться в разные от него стороны на десять и больше метров, конкурируя на этой площади с другими "собратьями". Поэтому также говорят, что фисташки не выносят тени – им надо всё время находиться на солнце, не мешая друг другу.

А ещё фисташковое дерево очень долго растёт – чтобы получить полноценный урожай, надо ждать порой 6-10 лет, а то и больше. В случае с таким "молодым" деревом речь идёт об урожае примерно в 5 кг фисташек в год, но деревья по мере роста начинают давать более высокий урожай.

При этом само дерево может жить очень долго – по разным оценкам, не менее 300 лет, а может и в несколько раз больше. Скажем, в Крыму есть фисташковые деревья, возраст которых оценивается больше, чем в 1 тысячу лет, а в Иране – как минимум в 1,5 тысячи лет.


UPD. Небольшое дополнение : фисташки чаще всего продаются приоткрытыми (как на последнем фото выше), поскольку их специально жарят – в результате они "лопаются" (что удобно, потому что так просто их не открыть), лучше хранятся, а если их во время жарки подсолить, то вкус становится более ярким. Но в продаже можно найти в том числе очищенные и несолёные фисташки, которые не подвергались термообработке.

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Метки: Растение   интересно   орешки   познавательно   факты   фисташки   фото   
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10  комментариев
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73k
Viktor 2 часа назад
А я-то думал ночью, потому, что они спят и не разбегаются!
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13k
котегRUS 8 секунд назад
ну вот, теперь фисташков захотелось
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5k
saliamnn Полчаса назад
Созрели фисташки в саду у дяди Вани...
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508
alex72 43 минуты назад
у наших соседей по даче тоже есть яблони, плоды которых можно собирать только ночью, а днем нельзя, иначе кирпич прилетит
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12k
Kostick Час назад
одно но, до обжаривания их в насыщенном растворе соли выдерживают.
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