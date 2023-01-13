27 любопытных фактов в копилку эрудита

Не проходите мимо, эрудиты и им сочувствующие: для вас готова свежая порция разнообразных фактов обо всем на свете, которая позволит одновременно утолить жажду знаний и прослыть знатоком среди родных и друзей.
1. Оззи Осборн успешно пережил целые десятилетия злоупотребления наркотиками и алкоголем, потому что, согласно генетикам, у него есть несколько генетических мутаций, которых они «никогда раньше не встречали», что позволяет ему тусоваться до убоя.
2. Древние египтяне использовали хлеб с плесенью для лечения инфицированных ожогов, а значит, им был знаком антибиотический эффект плесени задолго до того, как его случайно открыл Александр Флеминг.
3. С 2007 года недостроенный небоскреб в Каракасе, Венесуэла, заселили сквоттеры, превратив его в огромные «вертикальные трущобы», в которых теперь есть продуктовые магазины, парикмахерские и даже стоматолог без лицензии.
4. В случае спорнаых международных границ Google Maps адаптирует свои карты к требованиям каждой страны.
5. Coca-Cola представила Tab-Clear, прозрачную колу, чтобы сорвать маркетинговую кампанию Crystal Pepsi. Tab-Clear позиционировался как второсортный диетический напиток. Это сбило потребителей с толку, и они решили, что Crystal Pepsi также является некачественным диетическим напитком. Оба напитка "умерли" в течение полугода.
6. Американский сталелитейный магнат Чарльз М. Шваб умер в нищете с долгами более 300 000 долларов, полностью растратив состояние, которое сегодня оценивается в 500–800 миллионов долларов.
7. В Финляндии ежегодно проводится соревнование под названием Эуконканто, в котором спортсмены бегут наперегонки, неся на себе своих жен. Главным призом является вес жены в пиве.
8. У стервятников желудочная кислота настолько едкая, что они способны переварить даже сибирскую язву.
- У Авраама Линкольна нет живых потомков. Его правнук умер в 1985 году, не продолжив род.
10. Студентка колледжа написала Стиву Джобсу электронное письмо с жалобой на то, что отдел СМИ Apple не отвечает на ее электронные письма с просьбой помочь со школьным проектом. Джобс ответил ей словами: «В наши цели не входит помочь вам в получении хорошей оценки. Извините» и «Пожалуйста, оставьте нас в покое».
11. Уолт Дисней купил своим родителям дом со сломанной печью, которую рабочие его студии починили ненадлежащим образом, в результате чего его мать умерла от удушья.
12. У взрослых лунных мотыльков нет рта. Они живут за счет энергии, которую они накопили будучи гусеницей.
13. Билл Най, ведущий детской передачи "Билл Най — ученый шалопай" владеет несколькими патентами, в том числе на пуанты и на прозрачный пластиковый пакет, наполненный водой.
14. Добри Добрев был 99-летним попрошайкой из Болгарии, который отдавал все деньги, которые собирал, местным детским домам, и однажды пожертвовал более 24 000 долларов за раз.
15. Существует редкая порода полностью черных кур: мясо, кожа, органы, кости, костный мозг, язык и глаза этих куриц абсолютно черные. Такая курица Ayam Cemani из Индонезии стоит около 2500 долларов за штуку.
16. В 2002 году сообщалось, что Warner Brothers Pictures получила права на полнометражный художественный фильм про Джонни Браво, где главную роль должен был сыграть Дуэйн «Скала» Джонсон. Однако к 2015 году о дальнейших разработках по этому проекту не сообщалось.
17. У собак в ушах есть ответвления нервов, и когда их чешут, они выделяют эндорфины, благодаря чему собаки расслабляются и, по сути, "ловят кайф".
18. Люди с рыжими волосами более чувствительны к боли от ожогов, менее чувствительны к боли от удара электричеством, и им требуется большее количество анестетика, чем другим людям, из-за мутации их рецептора меланокортина MC1R.
19. Вместо того, чтобы "строить вверх", миллионеры в центре Лондона "строят вниз", возводя мегаподвалы. Такие здания называют "домами-айсбергами", потому что под землей находится больше квадратных метров, чем над поверхностью.
20. Когда в ходе Гражданской войны в США запасы пороха у конфедератов начали подходить к концу, они отправились в пещеры с летучими мышами на поиски какашек. Высокое содержание нитратов в гуано летучих мышей стало ключевым ингредиентом для производства пороха.
21. В своем хите "You're Beautiful" Джеймс Блант поет первую строчку "My life is brilliant" дважды, потому что он ошибся при записи и вступил раньше времени. Однако ошибку оставили в окончательном варианте песни.
22. Пиво — третий по популярности напиток в мире после воды и чая.
25. В «Звездных войнах» джедаи не обязательно хорошие парни, а ситхи не обязательно злодеи. У них просто расходятся идеи о том, как использовать Силу.
27. В ходе процесса над салемскими ведьмами американского фермера Джайлза Кори обвинили в колдовстве и приговорили к испытанию "давлением". Его раздели донага и положили ему на грудь тяжелую доску, чтобы заставить его признать себя невиновным или виновным. Каждый раз, когда его спрашивали, виновен ли он, Кори говорил «больше веса», и в конце концов его раздавило насмерть.
25. Однажды в трамвае Альберт Эйнштейн и Нильс Бор настолько увлеклись спором, что пропустили свою остановку и снова пропустили ее, когда поехали в обратную сторону.
26. На сегодняшний день Дэвид Копперфильд продал 40 миллионов билетов и заработал более 4 миллиардов долларов — больше, чем любой другой сольный артист в истории.
27. Александр Македонский однажды устроил среди своих солдат соревнование "кто больше выпьет". Когда оно завершилось, 42 человека умерли от отравления алкоголем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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...то ли польза стала совсем невнятной?...
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Это что. Я как-то раз четыре круга нарезал, пока водитель автобуса не растолкал. А самое обидное - приехал в то же место, где садился.
-Сюрприз… - сказал Хинкус и покашлял. - Туберкулёз у меня, - сообщил он вдруг. - Врачи говорят, мне всё время надо на свежем воздухе… И мясо черномясой курицы, - добавил он, помолчав.
Выжил только один. Это был прапрапрадед Оззи.
Странно, но жен они тащат кверху жопой.