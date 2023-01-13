27 любопытных фактов в копилку эрудита

27. В ходе процесса над салемскими ведьмами американского фермера Джайлза Кори обвинили в колдовстве и приговорили к испытанию "давлением". Его раздели донага и положили ему на грудь тяжелую доску, чтобы заставить его признать себя невиновным или виновным. Каждый раз, когда его спрашивали, виновен ли он, Кори говорил «больше веса», и в конце концов его раздавило насмерть.