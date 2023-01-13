FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4873 поста • 1049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты
27 любопытных фактов в копилку эрудита

27 любопытных фактов в копилку эрудита

Автор:
13 января 2023 21:17
Сообщество : Факты
Метки: в копилку эрудита   интересно   онлайн-энциклопедия   подборка фактов   познавательно   факты   
2901
28

Не проходите мимо, эрудиты и им сочувствующие: для вас готова свежая порция разнообразных фактов обо всем на свете, которая позволит одновременно утолить жажду знаний и прослыть знатоком среди родных и друзей.

1. Оззи Осборн успешно пережил целые десятилетия злоупотребления наркотиками и алкоголем, потому что, согласно генетикам, у него есть несколько генетических мутаций, которых они «никогда раньше не встречали», что позволяет ему тусоваться до убоя.

×
×

2. Древние египтяне использовали хлеб с плесенью для лечения инфицированных ожогов, а значит, им был знаком антибиотический эффект плесени задолго до того, как его случайно открыл Александр Флеминг.

3. С 2007 года недостроенный небоскреб в Каракасе, Венесуэла, заселили сквоттеры, превратив его в огромные «вертикальные трущобы», в которых теперь есть продуктовые магазины, парикмахерские и даже стоматолог без лицензии.

4. В случае спорнаых международных границ Google Maps адаптирует свои карты к требованиям каждой страны.

5. Coca-Cola представила Tab-Clear, прозрачную колу, чтобы сорвать маркетинговую кампанию Crystal Pepsi. Tab-Clear позиционировался как второсортный диетический напиток. Это сбило потребителей с толку, и они решили, что Crystal Pepsi также является некачественным диетическим напитком. Оба напитка "умерли" в течение полугода.

6. Американский сталелитейный магнат Чарльз М. Шваб умер в нищете с долгами более 300 000 долларов, полностью растратив состояние, которое сегодня оценивается в 500–800 миллионов долларов.

7. В Финляндии ежегодно проводится соревнование под названием Эуконканто, в котором спортсмены бегут наперегонки, неся на себе своих жен. Главным призом является вес жены в пиве.

8. У стервятников желудочная кислота настолько едкая, что они способны переварить даже сибирскую язву.

  1. У Авраама Линкольна нет живых потомков. Его правнук умер в 1985 году, не продолжив род.

10. Студентка колледжа написала Стиву Джобсу электронное письмо с жалобой на то, что отдел СМИ Apple не отвечает на ее электронные письма с просьбой помочь со школьным проектом. Джобс ответил ей словами: «В наши цели не входит помочь вам в получении хорошей оценки. Извините» и «Пожалуйста, оставьте нас в покое».

11. Уолт Дисней купил своим родителям дом со сломанной печью, которую рабочие его студии починили ненадлежащим образом, в результате чего его мать умерла от удушья.

12. У взрослых лунных мотыльков нет рта. Они живут за счет энергии, которую они накопили будучи гусеницей.

13. Билл Най, ведущий детской передачи "Билл Най — ученый шалопай" владеет несколькими патентами, в том числе на пуанты и на прозрачный пластиковый пакет, наполненный водой.

14. Добри Добрев был 99-летним попрошайкой из Болгарии, который отдавал все деньги, которые собирал, местным детским домам, и однажды пожертвовал более 24 000 долларов за раз.

15. Существует редкая порода полностью черных кур: мясо, кожа, органы, кости, костный мозг, язык и глаза этих куриц абсолютно черные. Такая курица Ayam Cemani из Индонезии стоит около 2500 долларов за штуку.

16. В 2002 году сообщалось, что Warner Brothers Pictures получила права на полнометражный художественный фильм про Джонни Браво, где главную роль должен был сыграть Дуэйн «Скала» Джонсон. Однако к 2015 году о дальнейших разработках по этому проекту не сообщалось.

17. У собак в ушах есть ответвления нервов, и когда их чешут, они выделяют эндорфины, благодаря чему собаки расслабляются и, по сути, "ловят кайф".

18. Люди с рыжими волосами более чувствительны к боли от ожогов, менее чувствительны к боли от удара электричеством, и им требуется большее количество анестетика, чем другим людям, из-за мутации их рецептора меланокортина MC1R.

19. Вместо того, чтобы "строить вверх", миллионеры в центре Лондона "строят вниз", возводя мегаподвалы. Такие здания называют "домами-айсбергами", потому что под землей находится больше квадратных метров, чем над поверхностью.

20. Когда в ходе Гражданской войны в США запасы пороха у конфедератов начали подходить к концу, они отправились в пещеры с летучими мышами на поиски какашек. Высокое содержание нитратов в гуано летучих мышей стало ключевым ингредиентом для производства пороха.

21. В своем хите "You're Beautiful" Джеймс Блант поет первую строчку "My life is brilliant" дважды, потому что он ошибся при записи и вступил раньше времени. Однако ошибку оставили в окончательном варианте песни.

22. Пиво — третий по популярности напиток в мире после воды и чая.

25. В «Звездных войнах» джедаи не обязательно хорошие парни, а ситхи не обязательно злодеи. У них просто расходятся идеи о том, как использовать Силу.

27. В ходе процесса над салемскими ведьмами американского фермера Джайлза Кори обвинили в колдовстве и приговорили к испытанию "давлением". Его раздели донага и положили ему на грудь тяжелую доску, чтобы заставить его признать себя невиновным или виновным. Каждый раз, когда его спрашивали, виновен ли он, Кори говорил «больше веса», и в конце концов его раздавило насмерть.

25. Однажды в трамвае Альберт Эйнштейн и Нильс Бор настолько увлеклись спором, что пропустили свою остановку и снова пропустили ее, когда поехали в обратную сторону.

26. На сегодняшний день Дэвид Копперфильд продал 40 миллионов билетов и заработал более 4 миллиардов долларов — больше, чем любой другой сольный артист в истории.

27. Александр Македонский однажды устроил среди своих солдат соревнование "кто больше выпьет". Когда оно завершилось, 42 человека умерли от отравления алкоголем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: в копилку эрудита   интересно   онлайн-энциклопедия   подборка фактов   познавательно   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Сергей 2 часа назад
Вот он дедушка Добри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksei 11 минут назад
Дедушка Добри - Человек с большой буквы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Полчаса назад
А я то полагал, что эрудиция это обладание сколько то полезными знаниями!
...то ли польза стала совсем невнятной?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D 36 минут назад
Комментарий к фото
пропустили свою остановку и снова пропустили ее, когда поехали в обратную сторону
.
Это что. Я как-то раз четыре круга нарезал, пока водитель автобуса не растолкал. А самое обидное - приехал в то же место, где садился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D 50 минут назад
Комментарий к фото
-Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались.
-Сюрприз… - сказал Хинкус и покашлял. - Туберкулёз у меня, - сообщил он вдруг. - Врачи говорят, мне всё время надо на свежем воздухе… И мясо черномясой курицы, - добавил он, помолчав.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
Rom 50 минут назад
Зачем то прочитал.... теперь прям прет от эрудиции, аж в сортир надо сходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
221
Alek Sadika 55 минут назад
Тоже когда ухо чешу испытываю удовольствие, мля да и не только ухо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill Час назад
Сквоттеры,ля. Мошенники с недвижимостью. А про "гонки с алкоголем" и сейчас бывают подобное. Мрут, как мухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
parallax Час назад
27. Александр Македонский однажды устроил среди своих солдат соревнование "кто больше выпьет". Когда оно завершилось, 42 человека умерли от отравления алкоголем.

Выжил только один. Это был прапрапрадед Оззи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
Подёнки, гигантские океанические черви, миноги. Это навскидку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев Час назад
Пентхаус самый нижний этаж? Представляю какой там вид с терассы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
S__D Час назад
Комментарий к фото
А "Швеппс" и прочие "Спрайты" здравствуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Час назад
25-й пункт - чистая наука! Всё остальное - бабкины домыслы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
АнтонПолднев 2 часа назад
Я не знаю какие у него там мутации, но он точняк не уникален. Вот этот товарищ официально признался, что перестал употреблять тяжёлые наркотики в 60 с лишним лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старичок 2 часа назад
наверное средний американец в восторге от таких фактов, особенно о джедаях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Frank Borman 2 часа назад
7. В Финляндии ежегодно проводится соревнование под названием Эуконканто, в котором спортсмены бегут наперегонки, неся на себе своих жен. Главным призом является вес жены в пиве.

Странно, но жен они тащат кверху жопой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Евгений Frank Borman 48 минут назад
Удобнее бежать, лучше вес распределяется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

78592



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
30 артефактов прошлого для всех любителей истории и археологии
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
Набирающие популярность в сообществах
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Как Хрущев Жукова на пенсию отправил
Как выглядели бы известные российские телешоу, будь они сняты в стиле аниме
Как выглядели бы известные российские телешоу, будь они сняты в стиле аниме
В горах США начали находить загадочные антенны
В горах США начали находить загадочные антенны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как пришельцы видят Землю в современных фильмах

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#факты#аварии#Украина#Приколы#в мире#Фотографии#шоу бизнес
#Юмор#животные#автомобили#автомир#люди#забавно#Прошлое#Мемы#улыбнуло#познавательно
#интересно#Прикол#дтп#подборка#позитив#картинки#авто аварии#США#Ynews#Москва
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона «Сегодня я узнал»: 30 любопытных фактов обо всем на свете «Сегодня я узнал»: 30 любопытных фактов обо всем на свете 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть 20 неприятных фактов, которые хочется сразу же забыть 30 случайных фактов для любознательных 30 случайных фактов для любознательных 30 занимательных фактов из серии «Сегодня я узнал» 30 занимательных фактов из серии «Сегодня я узнал» 20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка 20+ правдивых фактов, которые звучат как выдумка

На что жалуетесь?

Вернуться