FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2387 постов • 806 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное
От ледяного авианосца до бомб-крыс: хитрые концепты вооружения, которым хотели дать жизнь

От ледяного авианосца до бомб-крыс: хитрые концепты вооружения, которым хотели дать жизнь

Автор:
11 января 2023 00:50
Сообщество : Военное
Метки: Оружие   военное   военное дело   вооружение   концепты   любопытные проекты   необычное оружие   
1053
9

Всю свою историю человечество стремилось совершенствовать вооружение, а то и создавать совершенно новое. Причём это самое новое довольно часто оказывалось до безумия нетривиальным и хитрым. И если одни становились прорывом в военном деле, другие так и погибали на стадии проектов, однако менее любопытными они от этого уж точно не стали.

В годы Великой Отечественной войны советские войска планировали использовать в качестве оружия против немецких танков собак. Их специально тренировали, приучая к реву танкового двигателя, а под самой машиной размещали корм, чтобы животные, начинённые взрывчаткой, туда неслись.

×
×

Вот только всё оказалось далеко не так удачно, поскольку собаки просто не узнавали в немецких танках место, где нужно искать корм, да и элементарно не были готовы к тому, что по ним будут стрелять, поэтому стремительно удирали с полей.


О следующем проекте британских спецслужб мы уже однажды упоминали, поэтому вкратце напомним. Речь идёт о взрывающихся крысах. Мёртвых грызунов начиняли взрывчаткой и подбрасывали в котельные заводов и фабрик, контролируемых немцами. Планировалось, что работники найдут крысу и бросят в огонь, где она и взорвётся. Возможно, концепт и показал бы эффективность, если бы не раскрытая секретность.

 Есть и более ранний похожий проект, только вместо крыс для диверсии планировалось использовать уголь. Его разработкой занимались конфедераты в годы Гражданской войны в США. Планировалось, что начинённый взрывчаткой кусок угля будет подброшен в мешки с этим топливом на кораблях северян. Каким должен был быть эффект, догадаться нетрудно.

А вот кошачья армия оказалась эффективной, правда, в 525 году до н.э. Тогда возле города Пелузий сошлись египетская и персидская армии. Вторые, зная слабость первых к кошкам, отловили тысячи пушистых и выпустили на поле боя, используя часть как щит. Считающие их божественными существами, египтяне бежали практически сразу.

Интересный концепт был придуман американскими военными, которые планировали использовать против Токио «мышиные бомбы». Планировалось, что впавшие в спячку летучие мыши будут сброшены на японскую столицу, где они разлетятся по чердакам и спровоцируют пожары прикреплёнными на крыльях зажигательными снарядами. К слову, почему проект свернули можно узнать в нашем материале, опубликованном ранее.

Ещё один проект, связанный с крылатыми так и назывался «Голубь». Его создатель психолог Б.Ф. Скиннер успешно тренировал птиц лететь на конкретную точку. Он рассчитывал, что голуби будут искать конкретные объекты вроде оружия, а повешенный на них датчик позволит определить точное местоположение для уничтожения цели.

К слову, на испытания проект показал себя весьма перспективно, однако финансировать его не стали, посчитав чересчур экзотическим. После Второй Мировой войны задумку снова попытались реализовать, но уже под другим названием – «Оркон». Правда, и в этот раз поддержки он не нашёл.


Перейдём к авианосцам, коих было два весьма интересных варианта. Первый должен быть ледяным, поскольку союзные войска испытывали нехватку морских баз. В связи с этим проект подразумевал строительство огромных кораблей из пайкерита (смесь льда и опилок). Может показаться бредом, однако материал оказался довольно прочным. Однако конструктивных минусов оказалось гораздо больше, поэтому от задумки остался лишь остов макета, затонувшего на месте испытаний.

А вот воздушные авианосцы планировали создать в СССР, где в 30-е годы разрабатывался проект «Звено». Он подразумевал, что в воздухе будет находиться тяжёлый бомбардировщик, несущий на своём борту другие самолёты. Несмотря на перспективы, развития проект не получил, однако нечто похожее задумывалось в Японии и Германии. Самое интересное, что сейчас о воздушных авианосцах заговорили вновь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Оружие   военное   военное дело   вооружение   концепты   любопытные проекты   необычное оружие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
shingotln 2 часа назад
Комментарий к фото
"Воздушный цирк Вахмистрова" - система "Звено" - использовалась (на удивление) весьма успешно на Южном фронте, против немецких и румынских войск. И-16 наносили бомбовые удары по переправам через реки и по нефтехранилищам, например, именно "Звено" поразило нефтебазу в румынской Констанце, и мост Карла 1 на Дунае. Жаль, дальнейшего развития проект не получил - не до того было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

59126



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
"Линия Сталина": довоенное фортификационное сооружение
В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ
В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ
Набирающие популярность в сообществах
Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники
Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Босния и Герцеговина. Недооцененная балканская скромница
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ПРосто хвастается

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#дтп#автомобили#история#кино#подборка#картинки#креатив#творчество
#Юмор#Прикол#забавно#авто аварии#собака#люди#в мире#Приколы#милота#Фотографии
#интересно#интересное#аварии#автомир#животные#позитив#дети#улыбнуло#Прошлое#Жизнь
Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии Сканируй номер телефона и переводи деньги без комиссии 22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе 22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе Конструкторская жизнь: чем интересна биография знаменитых изобретателей оружия? Конструкторская жизнь: чем интересна биография знаменитых изобретателей оружия? Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47? Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47? Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб» Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»

На что жалуетесь?

Вернуться