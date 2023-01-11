От ледяного авианосца до бомб-крыс: хитрые концепты вооружения, которым хотели дать жизнь

Вот только всё оказалось далеко не так удачно, поскольку собаки просто не узнавали в немецких танках место, где нужно искать корм, да и элементарно не были готовы к тому, что по ним будут стрелять, поэтому стремительно удирали с полей.

О следующем проекте британских спецслужб мы уже однажды упоминали, поэтому вкратце напомним. Речь идёт о взрывающихся крысах. Мёртвых грызунов начиняли взрывчаткой и подбрасывали в котельные заводов и фабрик, контролируемых немцами. Планировалось, что работники найдут крысу и бросят в огонь, где она и взорвётся. Возможно, концепт и показал бы эффективность, если бы не раскрытая секретность.