Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару даже сегодня?

Что же касается прямого выстрела, то прямое попадание по фигуре в 30 см можно сделать с 350 метров, тогда как на бегущую фигуру в 150 см потребуется 640 метров. Среди винтовок это крепкий «средняк», так что творение Драгунова, в общем-то, звёзд с неба не хватает.

Так почему же она так популярна? Потому что она идеальна для ведения постоянного огня в составе подразделений по целям, представляющих опасность вроде вражеских снайперов или гранатомётчиков. СВД – «рабочая лошадка» для мотострелков и десанта. Несмотря на свой возраст, она прекрасно выполняет свою работу до сих пор, а потому в ближайшие десятилетия она никуда не денется, даже несмотря на то, что уже есть оружие с куда лучшими характеристиками.