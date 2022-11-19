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Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару даже сегодня?

Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару даже сегодня?

Автор:
19 ноября 2022 13:16
Сообщество : Военное
Метки: 3-линейной винтовки образца 1891 года   Людмила Павличенко   Оружие   военное   свд   снайперская винтовка Драгунова   снайперы   
2051
8

Не секрет, что винтовка Драгунова, прозванная за характерный звук выстрела «Плёткой», наравне с РПГ и АК является одним из самых популярных видов оружия времён СССР. Созданная в 1963 году она прошла почти все конфликты второй половины прошлого столетия. Однако не отказываются от неё и сегодня. Но почему?

Начнём издалека. Во времена Великой Отечественной войны особой популярностью пользовалась знаменитая 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 года. Правда, немало снайперов на тот момент уже использовали самозарядные винтовки с установленной оптикой.

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Самой известной была винтовка Токарева 1940 года, известная в народе как «Светка». Стоит отметить, что показала она себя более чем хорошо, ведь именно  с ней за головами немцев охотилась всеми известная женщина-снайпер Людмила Павличенко. Её «Светка» сразила 300 гитлеровцев разных чинов.

Винтовка Драгунова, за которую Евгений Фёдорович взялся в 1958 году, опиралась на опыт советской школы снайперов. Перейдём к её основным характеристикам.

В основе принципа работы – поворотный затвор с отводом пороховым газов. Очевидно, что выросла и скорострельность, достигнув 30 выстрелов в минуту. Дальность работы «Плётки» составляет 1,3 км днём и 0,3 км ночью.


Вес винтовки напрямую зависит от комплектации, но самая тяжёлая её версия весит 4,8 кг при длине 1,2 метра.

Разумеется, многие из характеристик представляют собой условности. Например, это касается дальности, ведь в 1985 году во время войны в Афганистане был поставлен рекорд. Десантник Владимир Ильин даже со штатным прицелом поразил цель на расстоянии в более чем 1 350 метров.

Что же касается прямого выстрела, то прямое попадание по фигуре в 30 см можно сделать с 350 метров, тогда как на бегущую фигуру в 150 см потребуется 640 метров. Среди винтовок это крепкий «средняк», так что творение Драгунова, в общем-то, звёзд с неба не хватает.


Так почему же она так популярна? Потому что она идеальна для ведения постоянного огня в составе подразделений по целям, представляющих опасность вроде вражеских снайперов или гранатомётчиков. СВД – «рабочая лошадка» для мотострелков и десанта. Несмотря на свой возраст, она прекрасно выполняет свою работу до сих пор, а потому в ближайшие десятилетия она никуда не денется, даже несмотря на то, что уже есть оружие с куда лучшими характеристиками.

А как вы думаете, сколько ещё лет будет нести службу старушка СВД?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 3-линейной винтовки образца 1891 года   Людмила Павличенко   Оружие   военное   свд   снайперская винтовка Драгунова   снайперы   
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82
Денис Федотов 2 часа назад
Что СВД, что варианты АК для штатных мотострелковых подразделений самое то, тут как говорится - лучшее враг хорошего, а для спецподразделений есть конечно вещи поинтереснее, причем под разные задачи, и на дальняк и на применение в городских условиях.
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815
Гера 12 минут назад
"Дальность работы «Плётки» составляет 1,3 км днём и 0,3 км ночью."

"то прямое попадание по фигуре в 30 см можно сделать с 350 метров, тогда как на бегущую фигуру в 150 см потребуется 640 метров"

Автор, у тебя винтовка ночью спать ложится и спросони стреляет хуже?

Прямое попадание, "можно сделать" с любой дистанции, на которую пуля летит, вопрос только в том, сколько попыток потребуется )) Если ты о кучности писал, то именно у снайперской мосинки она должна быть немного получше.
А вот на счет того, сколько метров потребуется что бы бегущую мишень поразить, я вообще не понял, но исходя из предложенной тобой кучности боя на 350 метров, попасть в фигуру 1,5 метра (я же правильно понимаю, это не равносторонний американец, шарообразной формы, а что то типо 150 на 60?) даже стоячую, попасть с первого раза можно будет далеко не с первой попытки )))
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483
Sergius SPb 12 минут назад
Новое на складах разворовали или не успели сделать? Старое оружие ещё ого-го, да?))))
Брехня или нет, но про Сво болтали что; обувь наша плохая, броники в сравнении с натовским тяжелые, коптеров не хватает и местным донбасским мосинки раздали.
Брехня или нет, хрен его знает.
Ну хоть к зимней кампании то подготовились?
Свд? Это к профи, они скажут. Про то что на Украине их массово применяют не слышал
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9k
Григорий Бабкин 16 минут назад
Сколько спецов сразу. Причём большинство оружия в руках никогда не держало. Кроме своей пиписки, конечно.
Особенно лошок с опусом про эйар десять. На вскидку "Тарков" или "Варзона"?
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873
max20 17 минут назад
Офигенное оружие для которого нужно колхозить крепление прицела.
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1k
Eric Cartman 22 минуты назад
Тех мудаков, которые постоянно пишут про устаревшее оружие, что оно еще огого и вапще у них аналоговнет - надо отправлять с ним на войны против современных пушек.
Если их слушать, до сих пор аркебузами и пищалями воевали бы.
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1k
Robert 37 минут назад
При этом AR10:
- короче (на выбор длина ствола от 30 до 66 см, 50 оптимально, 40 норм)
- легче
- дешевле
- точнее (и точность практически не зависит от длины ствола)
- проще в производстве
- быстрее повторный выстрел
- позволяет легкую установку современных прицелов (от простой оптики до ночного видения и электронных), а также регулируемых легких прикладов и сошек
- имеет широчайший выбор высокоточных патронов
- тупо доступна в огромных количествам в новом состоянии
- магазины от 10 до 60 патронов, 20 самое то

СВД очень давно устарела. Вы б еще мосинку вспомнили.... а, уже вспомнили, я смотрю.
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2k
Артур Котовой 43 минуты назад
Морально устаревшее оружие, точность слабая, Как использовать снайперский огонь такое себе. Прицельный огонь 400м. Учитывая что напротив тебя, в2х км сидит чебурек с натовской шляпой - СВД проигрывает. Не зря в начале СВО стали их менять на нормальные винтовки.
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25k
albedo 52 минуты назад
На мой взгляд - наука механика уже доведена до совершенства и революционно что то улучшите невозможно.
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4k
Двестиграмм 53 минуты назад
ПОЧЕМУ танки т62 ещё могут дать жару
ПОЧЕМУ катюши ещё могут дать жару
ПОЧЕМУ царь пушка ещё может дать жару
....
но всегда помните! русские медленно запрягаются
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388
На хер ЗАПАД! Час назад
Моё мнение, что не только СВД должна постоянно присутствовать ,но и Мосинку можно восстановить. Правда это на любителя
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14k
Алан★Z★ 2 часа назад
Ну и почему?
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18
Sata33 2 часа назад
По той же причине что и АК вечно в строю ?
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Антибиотик
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