Винтовка СВД: почему советская «старушка» всё ещё может дать жару даже сегодня?

Не секрет, что винтовка Драгунова, прозванная за характерный звук выстрела «Плёткой», наравне с РПГ и АК является одним из самых популярных видов оружия времён СССР. Созданная в 1963 году она прошла почти все конфликты второй половины прошлого столетия. Однако не отказываются от неё и сегодня. Но почему?
Начнём издалека. Во времена Великой Отечественной войны особой популярностью пользовалась знаменитая 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 года. Правда, немало снайперов на тот момент уже использовали самозарядные винтовки с установленной оптикой.
Самой известной была винтовка Токарева 1940 года, известная в народе как «Светка». Стоит отметить, что показала она себя более чем хорошо, ведь именно с ней за головами немцев охотилась всеми известная женщина-снайпер Людмила Павличенко. Её «Светка» сразила 300 гитлеровцев разных чинов.
Винтовка Драгунова, за которую Евгений Фёдорович взялся в 1958 году, опиралась на опыт советской школы снайперов. Перейдём к её основным характеристикам.
В основе принципа работы – поворотный затвор с отводом пороховым газов. Очевидно, что выросла и скорострельность, достигнув 30 выстрелов в минуту. Дальность работы «Плётки» составляет 1,3 км днём и 0,3 км ночью.
Вес винтовки напрямую зависит от комплектации, но самая тяжёлая её версия весит 4,8 кг при длине 1,2 метра.
Разумеется, многие из характеристик представляют собой условности. Например, это касается дальности, ведь в 1985 году во время войны в Афганистане был поставлен рекорд. Десантник Владимир Ильин даже со штатным прицелом поразил цель на расстоянии в более чем 1 350 метров.
Что же касается прямого выстрела, то прямое попадание по фигуре в 30 см можно сделать с 350 метров, тогда как на бегущую фигуру в 150 см потребуется 640 метров. Среди винтовок это крепкий «средняк», так что творение Драгунова, в общем-то, звёзд с неба не хватает.
Так почему же она так популярна? Потому что она идеальна для ведения постоянного огня в составе подразделений по целям, представляющих опасность вроде вражеских снайперов или гранатомётчиков. СВД – «рабочая лошадка» для мотострелков и десанта. Несмотря на свой возраст, она прекрасно выполняет свою работу до сих пор, а потому в ближайшие десятилетия она никуда не денется, даже несмотря на то, что уже есть оружие с куда лучшими характеристиками.
А как вы думаете, сколько ещё лет будет нести службу старушка СВД?
Источник:
АНТИФИШКИ
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"то прямое попадание по фигуре в 30 см можно сделать с 350 метров, тогда как на бегущую фигуру в 150 см потребуется 640 метров"
Автор, у тебя винтовка ночью спать ложится и спросони стреляет хуже?
Прямое попадание, "можно сделать" с любой дистанции, на которую пуля летит, вопрос только в том, сколько попыток потребуется )) Если ты о кучности писал, то именно у снайперской мосинки она должна быть немного получше.
А вот на счет того, сколько метров потребуется что бы бегущую мишень поразить, я вообще не понял, но исходя из предложенной тобой кучности боя на 350 метров, попасть в фигуру 1,5 метра (я же правильно понимаю, это не равносторонний американец, шарообразной формы, а что то типо 150 на 60?) даже стоячую, попасть с первого раза можно будет далеко не с первой попытки )))
Брехня или нет, но про Сво болтали что; обувь наша плохая, броники в сравнении с натовским тяжелые, коптеров не хватает и местным донбасским мосинки раздали.
Брехня или нет, хрен его знает.
Ну хоть к зимней кампании то подготовились?
Свд? Это к профи, они скажут. Про то что на Украине их массово применяют не слышал
Если их слушать, до сих пор аркебузами и пищалями воевали бы.
- короче (на выбор длина ствола от 30 до 66 см, 50 оптимально, 40 норм)
- легче
- дешевле
- точнее (и точность практически не зависит от длины ствола)
- проще в производстве
- быстрее повторный выстрел
- позволяет легкую установку современных прицелов (от простой оптики до ночного видения и электронных), а также регулируемых легких прикладов и сошек
- имеет широчайший выбор высокоточных патронов
- тупо доступна в огромных количествам в новом состоянии
- магазины от 10 до 60 патронов, 20 самое то
СВД очень давно устарела. Вы б еще мосинку вспомнили.... а, уже вспомнили, я смотрю.
ПОЧЕМУ катюши ещё могут дать жару
ПОЧЕМУ царь пушка ещё может дать жару
....
но всегда помните! русские медленно запрягаются