Как средневековые рыцари защищали доспехи от ржавчины

В раннем Средневековье такое снаряжение передавалось по наследству. Это подтверждают судебные документы эпохи Карла Великого (800-828 гг. н.э.):

"Первые прокламации императора Священной Римской империи провозглашают полный запрет на продажу брунии (кольчужных доспехов) иностранцам. Кольчуги ремонтируются по множеству раз и передаются только из поколения в поколение."

В те времена рыцарства и оруженосцев не существовало, поэтому каждый воин ухаживал за своей кольчугой самостоятельно. Как правило, её опускали в масло и нагревали - когда на ней появлялась защитная плёнка, то какое-то время ржавчина ей была уже не страшна. При ношении, кольца кольчуги терлись друг о друга и счищали все лишнее.