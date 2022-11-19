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Как средневековые рыцари защищали доспехи от ржавчины

Как средневековые рыцари защищали доспехи от ржавчины

Автор:
19 ноября 2022 00:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Оружие   вооружение   доспехи   кольчуга   крестовые походы   оруженосец   римляне   рыцарь   средневековье   уход   
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Нержавейка появилась лишь в 1912 году, а что делали до этого?

Еще в III веке до н.э. римляне столкнулись с галлами и позаимствовали у них кольчугу. Удобная, в меру тяжелая, прекрасно защищала от ранений. Нередко её носили со стеганкой - чтобы не натирала и ещё лучше защищала от ударов. Но она была дорогой, поэтому её носили только обеспеченные люди.

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В раннем Средневековье такое снаряжение передавалось по наследству. Это подтверждают судебные документы эпохи Карла Великого (800-828 гг. н.э.):

"Первые прокламации императора Священной Римской империи провозглашают полный запрет на продажу брунии (кольчужных доспехов) иностранцам. Кольчуги ремонтируются по множеству раз и передаются только из поколения в поколение."

В те времена рыцарства и оруженосцев не существовало, поэтому каждый воин ухаживал за своей кольчугой самостоятельно. Как правило, её опускали в масло и нагревали - когда на ней появлялась защитная плёнка, то какое-то время ржавчина ей была уже не страшна. При ношении, кольца кольчуги терлись друг о друга и счищали все лишнее.

Потом ржавчина все равно появлялась и тогда кольчугу клали в бочку, насыпали туда песок и заливали уксусом. А потом катали по земле вплоть до полного очищения от ржавчины.

Во времена Крестовых походов (1099-1291 гг. н.э.) защита воина дополнилась кольчужным капюшоном, поножами и латными ботинками. Стали носить бочкообразные шлемы и за всем этим было нужно ухаживать. Поэтому и появились оруженосцы, которые регулярно чистили снаряжение рыцаря.

Позже появились арбалеты и уже никакая кольчуга не могла остановить их болты. Так возникли латные доспехи. Они были очень дорогими и далеко не каждый рыцарь мог их себе позволить.

Чтобы защитить их от коррозии, стали использовать олово - наносить его тонкий слой на поверхность доспехов. Сейчас это называется лужением. Кроме того, обрабатывали вооружение маслом и жиром, также наносили серебрение.

В позднем Средневековье использовали воронение - один из самых популярных способов окраски металла. Его нагревали в муфельных печах и на поверхности брони появлялась тонкая оксидная пленка, которая замедляла процесс появления ржавчины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   вооружение   доспехи   кольчуга   крестовые походы   оруженосец   римляне   рыцарь   средневековье   уход   
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3  комментария
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16k
Bill 2 часа назад
Даже не знаю, зачем я это прочитал.
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14k
info-kozirev 12 минут назад
Странно,что не пользовались омеднением,наравне с оловом,ведь медь обрабатывать научились куда раньше,чем делать кольчуги.
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1k
Роман 22 минуты назад
Пост ради поста.....
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