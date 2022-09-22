Конструкторская жизнь: чем интересна биография знаменитых изобретателей оружия?

Калашникову не нравилось его бесконтрольное распространение, потому что сам для себя он позиционировал, как «оружие защиты, а не нападения». Более того, в конце жизни он написал покаянное письмо, в котором задавался вопросом: «коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я повинен в смерти людей, пусть даже врага?».