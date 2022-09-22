Конструкторская жизнь: чем интересна биография знаменитых изобретателей оружия?

Не секрет, что некоторые виды оружия носят имена своих создателей, однако о самих конструкторах порой известно не так много. А ведь они представляют собой весьма интересных личностей, в биографии которых стоит покопаться.
Сэмюэл Кольт подарил свою знаменитую фамилию многим моделям оружия, вот только сам он не изобрёл ни одного револьвера, как некоторые могут ошибочно думать. Компания, принадлежащая ему, лишь вводила знаменитые сегодня образцы в массовое производство.
Тем не менее, они пользовались широкой популярностью. Например, Кольт45, известный также как «Миротворец», был востребован на Диком Западе, хотя изначально разрабатывался для американской кавалерии. А всё из-за того, что к нему подходили патроны от винтовок.
Многим, благодаря кинематографу, знаком пистолет Mauser C96, созданный братьями Петер-Паулем и Вильгельмом Маузерами. Довольно иронично, что именно короткоствольное оружие прославило их фамилию, в то время как сами они преимущественно занимались изготовлением винтовок.
Хотя кино и литература сделали Mauser C96 неотъемлемым атрибутом чекиста или военного комиссара, в реальной истории на просторах Отечества пистолет не пользовался такой популярностью.
Ричард Гатлинг подарил миру самый мощный пулемёт, который и сегодня можно встретить в голливудских картинах. Кроме того, в армии США по-прежнему находится на вооружении «внук» Гатлинга – шестиствольный «Миниган». По задумке изобретателя, который называл своё детище картечницей, скорость стрельбы зависела от силы мускул самого стрелка.
Ведь чем активнее он вращал бы рукоятку, тем быстрее разгонялись бы стволы. Но самое забавное, что свою инженерный путь Гатлинг начал не с оружия, а с простой и мирной сеялки.
Джона Браунинга по праву называют «отцом» многих моделей огнестрельного оружия, однако далеко не все понимают масштабы его гения, ведь ему принадлежит 128 оружейных патентов. Причём первое своё детище он создал аж в 13-летнем возрасте. Правда, наибольшую популярность получил автоматический пистолет, запатентованный одной бельгийской компанией.
Ну и закончим человеком, чьё имя знакомо каждому, кто интересуется оружием. Разумеется, речь идёт о генерал-лейтенанте Михаиле Калашникове, вошедшим в мировую историю с изобретением АК-47. Несмотря на то, что его детище получило феноменальную популярность, мало кому известно, как к нему относился сам конструктор.
Калашникову не нравилось его бесконтрольное распространение, потому что сам для себя он позиционировал, как «оружие защиты, а не нападения». Более того, в конце жизни он написал покаянное письмо, в котором задавался вопросом: «коль мой автомат лишал людей жизни, стало быть, и я повинен в смерти людей, пусть даже врага?».
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АНТИФИШКИ
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