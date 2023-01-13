Деньги с запахом пороха: сколько стоит выстрел из разных видов оружия

Каждый год многие эксперты любят подсчитывать военные расходы той или иной страны, однако никто из них никогда не говорит о «военных доходах». Конечно, армия ничего не производит, а посему не зарабатывает денег. Однако там, где ступает солдатский сапог, всегда следом приходит и бизнес.
Как бы ни хотелось признавать, но война – это специфичная, но всё та же «рыночная конкуренция» между странами. Так, например, генерал-майор Корпуса морской пехоты США Смедли Дарлингтон Батлер в своей книге «Война – это рэкет» писал, что американские промышленники Дюпоны в военное время увеличивали свою прибыль аж на 950%.
Не секрет, что оружие всегда стоило дорого. Причём неважно, воевали древние племена или многомиллионные армии, в перспективе всё равно всё сводится к экономике. А продолжаться это будет до тех пор, пока государства не прекратят существование.
Но если стоимость оружия узнать просто, то, что касается сотен и тысяч выстрелов, произведённых из него? Сколько стоит выстрел? Самыми дешёвыми, как не трудно догадаться, считают патроны.
Причём дешевизна компенсируется объёмами производства. Так, например, патрон для ПМ стоит 15 рублей, для АК – 24 рубля, а для крупнокалиберной винтовки Barrett – от 240 рублей.
Взрывчатка обходится ещё дороже. Например, осколочная граната Ф1 стоит 1 700 рублей. А вот советская противотанковая мина обходится в 2 340 рублей. Фугасные мины для миномётов малого калибра стоят от 24 тыс. рублей, а цена снарядов для танков начинается от 32 тыс. рублей.
Самое интересное, что ракета для «Градов» стоит около 8,5 тыс. рублей. Получается, что один залп с 40 направляющими обойдётся минимум в 340 тыс. рублей. Для сравнения, производство американского «Джавелина» и оснащение его одной ракетой стоит около 6 млн рублей.
Не сложно догадаться, что дороже всего обходятся баллистические ракеты. Так, один залп из «Калибра» стоит 45 млн рублей. А вот гиперзвуковой «Кинжал» стоит 900 млн рублей, правда, такой ценник выглядит весьма сомнительным. Но как бы то ни было, очевидно одно – стрельба даже из простого огнестрельного оружия всегда обходилась и будет обходиться дорого!
Источник:
- Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»
- Гуманизм вопреки: как СССР поступал с иностранными военнопленными?
- Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски
- 22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе
- Пуля-дура: необычные боеприпасы разных времен
Скажем, 100 тыр + чип из холодильника.
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Залп подразумевает выстрел из нескольких орудий.
И сколько ракет в залпе "Калибров"?
Пример - стоимость мин ета Моники Клинтону. 50 баксов в экономике и 5000000 в политике. Так что смотря что и куда считать. Тот же опальный ныне Кудрин считал одно, а Путин другое. Оказался прав Путин. Поэтому, я придерживаюсь мнения, что бумажки стоят как бумажки.
после баллистических калибров и кинжалов доверие к данным просто зашкалило...
Граната Ф1 - 1700 рублей
Залп "Град" - 340 000 рублей
"Сатана"-кард - бесценно.
Можно Калибром показушно пульнуть в бункер, а можно закрыть один из мостов или тоннелей, по которым везут западную смерть нашим солдатам...
Град и лимонка - как-то ОЧЕНЬ не соотносятся по цене (и сложности).
Завести-бы полную таблицу, где и Корнеты, и Ланцеты (про Герани - слышали), и Танки с БТРами, и МиГи с СУшками ... (и крейсер "Москва")...