Деньги с запахом пороха: сколько стоит выстрел из разных видов оружия

Но если стоимость оружия узнать просто, то, что касается сотен и тысяч выстрелов, произведённых из него? Сколько стоит выстрел? Самыми дешёвыми, как не трудно догадаться, считают патроны.

Причём дешевизна компенсируется объёмами производства. Так, например, патрон для ПМ стоит 15 рублей, для АК – 24 рубля, а для крупнокалиберной винтовки Barrett – от 240 рублей.