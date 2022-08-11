Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»

Сразу стоит отметить, что идея использовать летающую живность в военном деле не нова. Ведь её в своё время успешно реализовали и греки, и монголы, и славяне. Взять пример с манёвров полководцев прошлого решил и американский стоматолог Литл С. Адамс.

В 1941 году он побывал в Карлсбадских пещерах в Нью-Мехико, где увидел, как гнездятся тысячи летучих мышей. Тут-то ему и пришла в голову мысль, что было бы неплохо их поймать, снарядить зажигательной смесью и сбросить над городами недруга, коим в тот момент для США была Япония.

По задумке, животное в панике должно было искать тёмное укромное место, чтобы спрятаться, попутно вызывая возгорание. И план бы сработал, ведь японские дома того времени строились из легковоспламеняющихся материалов, так что целый город мог довольно быстро выгореть дотла.