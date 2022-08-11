Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»

История полна примеров, когда во время войн победу одерживали не только сильные и храбрые, но так же хитрые и смекалистые. Однако иногда эта хитрость способствовала появлению по-настоящему безумного оружия. Например, «мышиных бомб», о которых и пойдёт речь.
Сразу стоит отметить, что идея использовать летающую живность в военном деле не нова. Ведь её в своё время успешно реализовали и греки, и монголы, и славяне. Взять пример с манёвров полководцев прошлого решил и американский стоматолог Литл С. Адамс.
В 1941 году он побывал в Карлсбадских пещерах в Нью-Мехико, где увидел, как гнездятся тысячи летучих мышей. Тут-то ему и пришла в голову мысль, что было бы неплохо их поймать, снарядить зажигательной смесью и сбросить над городами недруга, коим в тот момент для США была Япония.
По задумке, животное в панике должно было искать тёмное укромное место, чтобы спрятаться, попутно вызывая возгорание. И план бы сработал, ведь японские дома того времени строились из легковоспламеняющихся материалов, так что целый город мог довольно быстро выгореть дотла.
К тому же, реализовать эту идею было гораздо дешевле, чем забрасывать Японию авиационными бомбами.
Поскольку Адамс был знаком с президентской семьёй, его идея добралась до Белого дома и была принята на вооружение. В качестве «бомб» решили использовать бразильских складчатогубых мышей. Во-первых, их популяция была больше остальных, а, во-вторых, они могли нести вес втрое превышающий их собственный.
Вооружить их планировали зажигательными бомбами весом всего до 22 грамм. Они горели до 6 минут и воспламенялись в радиусе 30 см. Сама по себе бомба состояла из пенала, в котором находились керосин, капсюль-воспламенитель и ударник, удерживаемый проволокой.
Перед тем, как выпускать мышей, солдаты должны были впрыснуть в полость взрывателя раствор хлорида меди, который за 30 минут должен был разъесть ту самую проволоку и привести устройство в действие. Разумеется, добровольно животные не давали пришивать к себе бомбу, поэтому их подмораживали.
Отходить от спячки они должны были уже в тот момент, когда их десантировали в открытом контейнере. Тогда-то они бы и направились укрываться на чердаках, не подозревая, какую гибель несут. Выглядело всё это эффективно не только на бумаге.
В 1943 году американцы выстроили муляж японского квартала и сбросили на него «мышиные бомбы». Как итог, всё выгорело дотла. Уже на следующий день посмотреть на новое оружие прибыла инспекция с генералом ВВС. Правда, во время демонстрации несколько мышей сбежали, спалив полностью ангар с машинами местных военачальников.
Несмотря на то, что животные-камикадзе лишь подтвердили свою эффективность, применять её в бою после этого инцидента отказались. Возможно, позже отношение к этому оружию поменяли бы, однако японцы постепенно проигрывали войну, пока, как известно, не капитулировали в 1945 году. Да и к этому моменту уже появилась ядерная бомба, так что смертоносные мыши так и не были опробованы в деле.
А как вы думаете, насколько успешно могла быть реализована эта странная идея в реальном бою?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Есть разрыв: от чего рвутся оружейные стволы
- Жутковатые снимки бункера Гитлера и руин Берлина от Уильяма Вандиверта
- 22 опасных разреза: подборка оружия в необычном ракурсе
- 20 любопытных снимков со страниц истории
- Ameriguns или оружейные похвастушки по-американски