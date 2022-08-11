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Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»

Военная смекалка с огоньком: как хотели уничтожить Японию с помощью «мышиных бомб»

Автор:
11 августа 2022 22:34
Сообщество : Военное
Метки: Оружие   военное   вторая мировая война   летучие мыши   мышиная бомба   япония против сша   
1934
6

История полна примеров, когда во время войн победу одерживали не только сильные и храбрые, но так же хитрые и смекалистые. Однако иногда эта хитрость способствовала появлению по-настоящему безумного оружия. Например, «мышиных бомб», о которых и пойдёт речь.

Сразу стоит отметить, что идея использовать летающую живность в военном деле не нова. Ведь её в своё время успешно реализовали и греки, и монголы, и славяне. Взять пример с манёвров полководцев прошлого решил и американский стоматолог Литл С. Адамс.


В 1941 году он побывал в Карлсбадских пещерах в Нью-Мехико, где увидел, как гнездятся тысячи летучих мышей. Тут-то ему и пришла в голову мысль, что было бы неплохо их поймать, снарядить зажигательной смесью и сбросить над городами недруга, коим в тот момент для США была Япония.


По задумке, животное в панике должно было искать тёмное укромное место, чтобы спрятаться, попутно вызывая возгорание. И план бы сработал, ведь японские дома того времени строились из легковоспламеняющихся материалов, так что целый город мог довольно быстро выгореть дотла.

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К тому же, реализовать эту идею было гораздо дешевле, чем забрасывать Японию авиационными бомбами.  


Поскольку Адамс был знаком с президентской семьёй, его идея добралась до Белого дома и была принята на вооружение. В качестве «бомб» решили использовать бразильских складчатогубых мышей. Во-первых, их популяция была больше остальных, а, во-вторых, они могли нести вес втрое превышающий их собственный.

Вооружить их планировали зажигательными бомбами весом всего до 22 грамм. Они горели до 6 минут и воспламенялись в радиусе 30 см. Сама по себе бомба состояла из пенала, в котором находились керосин, капсюль-воспламенитель и ударник, удерживаемый проволокой.


Перед тем, как выпускать мышей, солдаты должны были впрыснуть в полость взрывателя раствор хлорида меди, который за 30 минут должен был разъесть ту самую проволоку и привести устройство в действие. Разумеется, добровольно животные не давали пришивать к себе бомбу, поэтому их подмораживали.


Отходить от спячки они должны были уже в тот момент, когда их десантировали в открытом контейнере. Тогда-то они бы и направились укрываться на чердаках, не подозревая, какую гибель несут. Выглядело всё это эффективно не только на бумаге.

В 1943 году американцы выстроили муляж японского квартала и сбросили на него «мышиные бомбы». Как итог, всё выгорело дотла. Уже на следующий день посмотреть на новое оружие прибыла инспекция с генералом ВВС. Правда, во время демонстрации несколько мышей сбежали, спалив полностью ангар с машинами местных военачальников.

Несмотря на то, что животные-камикадзе лишь подтвердили свою эффективность, применять её в бою после этого инцидента отказались. Возможно, позже отношение к этому оружию поменяли бы, однако японцы постепенно проигрывали войну, пока, как известно, не капитулировали в 1945 году. Да и к этому моменту уже появилась ядерная бомба, так что смертоносные мыши так и не были опробованы в деле.

А как вы думаете, насколько успешно могла быть реализована эта странная идея в реальном бою?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Оружие   военное   вторая мировая война   летучие мыши   мышиная бомба   япония против сша   
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4  комментария
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594
комнатный сибиряк Час назад
В ухани тоже мышей использовали
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−50
chel556 45 минут назад
Автор обкурился травой? что за херня
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1k
Alexander Gorn Час назад
Японцы и сами по части биооружия были те еще "затейники". Впрочем, я не вполне уверен, что прошедшее время тут уместно.
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1k
Миклухо Поклал 2 часа назад
В древних летописях уже имелась подобная чушь Только там фигурировали голуби.
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Антибиотик
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