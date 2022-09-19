Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47?

В кино, да и на различных снимках можно увидеть АК, обернутые изолентой. Как правило, ей обматывают магазины, приклады и цевье. Причём чаще всего это можно заметить на оружии бойцов вооруженных формирований из африканских и азиатских стран. Для чего же это делается?
Как известно, без изоленты ничего не работает! А если серьезно, то для этого есть две причины. С магазинами всё проще: это делается для двойных спарок и «валетов», дабы ускорить перезарядку.
А вот цевье и приклад обматывают из-за попадания солнечного света. Под воздействием последнего из деревянных материалов выделяется защитный лак, который не только неприятно пахнет, но и неприятен на ощупь. Вряд ли стоит объяснять, что липкие руки в быту не несут пользы.
Отсюда может возникнуть логичный вопрос: почему ничего подобного не делали советские солдаты, в той же Анголе или Афганистане? Причина это кроется в том, что далеко не все автоматы Калашникова – советские. Ведь со времён холодной волны большая часть АК, как раз попавших в Африку и на Ближний восток, были лицензионными, произведёнными в других странах.
Так, их выпускали в ГДР, Китае, Египте, Румынии и некоторых других странах. Очевидно, что советскую технологию производства соблюдали не везде и далеко не всегда порой по чисто техническим причинам.
Например, у производителей копий ни термостойкого лака БФ-4, ни его качественного аналога.
Дешевые лаки довольно быстро текли, тогда как советский специально и создавался для обработки оружия, которое должно быть защищено от палящих солнечных лучей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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https://dzen.ru/media/wt1/zachem-priklad-i-ceve-ak-obmatyvaiut-izolentoi-5bfbcd3c97773400aae76946https://dzen.ru/media/wt1/zachem-priklad-i-ceve-ak-obmatyvaiut-izolentoi-5bfbcd3c97773400aae76946
Но лучше так:
спецом присмотрелся, и на те, увидел обычную картинку состряпиттеля поста без особой точности.
по картинке, смотрим внимательно на крышку рыжего магазина.
и там я чет не добачаю.
точнее фиксатора пружины на крышке не вижу, да и крышка какато ракообразная.
далее сама рукоятка уж больно пластмасово-китайская.
вывод? страйкбольно-силуминова игрушка.
в магазине спрятаны шарики и аккумулятор.
так шо не будет там ничо работать.
а так вроде и работает, но вроде как практичней оба магазина горловинами в одну сторону и коробком спичечным между ними.
сам не пробовал, в тире особо не надо таких изысков.
вытряхнул патроны, протер, снарядил первый магаз, если жив еще и погнал..
может какой , альтернативно одаренный боец где нибудь , чтобы выпендриться , так и сделал , но не более того.
Они-ж греются так что аж дерево дымит! Изолента будет так вонять, что воина по запаху обнаружат!
Я, например, не видел приклады обернутые изолентой. Даже на "фото из Анголы".