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Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47?

Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47?

Автор:
19 сентября 2022 21:58
Сообщество : Военное
Метки: Африка   Ближний Восток   Оружие   СССР   автомат калашникова   ак-47   военное дело   изолента   
2718
5

В кино, да и на различных снимках можно увидеть АК, обернутые изолентой. Как правило, ей обматывают магазины, приклады и цевье. Причём чаще всего это можно заметить на оружии бойцов вооруженных формирований из африканских и азиатских стран. Для чего же это делается?

Как известно, без изоленты ничего не работает! А если серьезно, то для этого есть две причины. С магазинами всё проще: это делается для двойных спарок и «валетов», дабы ускорить перезарядку.

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А вот цевье и приклад обматывают из-за попадания солнечного света. Под воздействием последнего из деревянных материалов выделяется защитный лак, который не только неприятно пахнет, но и неприятен на ощупь. Вряд ли стоит объяснять, что липкие руки в быту не несут пользы.

Отсюда может возникнуть логичный вопрос: почему ничего подобного не делали советские солдаты, в той же Анголе или Афганистане? Причина это кроется в том, что далеко не все автоматы Калашникова – советские. Ведь со времён холодной волны большая часть АК, как раз попавших в Африку и на Ближний восток, были лицензионными, произведёнными в других странах.


Так, их выпускали в ГДР, Китае, Египте, Румынии и некоторых других странах.  Очевидно, что советскую технологию производства соблюдали не везде и далеко не всегда порой по чисто техническим причинам.

Например, у производителей копий ни термостойкого лака БФ-4, ни его качественного аналога.

Дешевые лаки довольно быстро текли, тогда как советский специально и создавался для обработки оружия, которое должно быть защищено от палящих солнечных лучей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Африка   Ближний Восток   Оружие   СССР   автомат калашникова   ак-47   военное дело   изолента   
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27  комментариев
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4k
Babangdida Час назад
Обмотка магазинов на первой картинке абсолютно нефункциональна. Для кино делали?
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3k
ArkBase Минуту назад
БФ-4, как и БФ-3, и БФ-2 - это клей.... Там же на банке все подробно написано- что склеивает, как склеивает и при каких обстоятельствах. Так что к лаку, которым покрывали приклады и цевьё автоматов Калашникова, он не имеет никакого отношения ....
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72
Jurgen 13 минут назад
У меня во время сдужбы был АКСу - Автомат Калашниклва складывающийся укороченный ни деревяеного приклада , ни липкого лака и очень удобный
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36k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Только идиоты делают спарки магазинов, переворачивая их на 180 градусов. А чтобы лак на прикладе не лип в жару - его попросту соскабливали.
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5k
Subic 46 минут назад
Обматывать приклад боевого стрелкового оружия - давняя традиция. Например, во вторую мировую, достаточно часто наматывали в несколько слоев бинт. В том числе и советские солдаты. Но, чаще, это все же происходило в нестроевых частях (например, в партизанских отрядах). Посмотрите (поиск) фотки партизан того времени, видно эти бинты на прикладах, достаточно часто. Никакого другого объяснения кроме уменьшения последствий отдачи оружия я не усматриваю. Версии, что бы не "звякало" при скрытном предвидении и что бы удобнее прицеливаться зимой, кажутся мне менее вероятными. Хотя тоже имеют право на жизнь.
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 52 минуты назад
Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47?
ей...
Ссылка www.youtube.com
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34k
Седой 59 минут назад
Как это может работать?
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20k
иванов дмитрий Час назад
первый раз слышу , чтобы приклад изолентой обматывали.
может какой , альтернативно одаренный боец где нибудь , чтобы выпендриться , так и сделал , но не более того.
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49k
Олег Час назад
кг/ам
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26k
Юрьевич 2 часа назад
А изолента на солнце не липкая что ли?
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5k
Котэ 2 часа назад
мы чёрной тряпичной мотали, синей вроде и не было
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Антибиотик
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