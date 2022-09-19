Изолента всему голова: кто и для чего обматывал ей АК-47?

Отсюда может возникнуть логичный вопрос: почему ничего подобного не делали советские солдаты, в той же Анголе или Афганистане? Причина это кроется в том, что далеко не все автоматы Калашникова – советские. Ведь со времён холодной волны большая часть АК, как раз попавших в Африку и на Ближний восток, были лицензионными, произведёнными в других странах.

Так, их выпускали в ГДР, Китае, Египте, Румынии и некоторых других странах. Очевидно, что советскую технологию производства соблюдали не везде и далеко не всегда порой по чисто техническим причинам.