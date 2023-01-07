Что такое "квадратные волны" и чем они опасны для судов

"Квадратные волны" или, как их чаще называют, перекрёстные волны (от английского понятия cross-waves) – довольно редкое явление, в мире не так много мест, где такого типа природную необычность можно наблюдать.



Самые популярные места – юго-западное побережье Франции, Средиземное море в районе Тель-Авива, реже – Азорские острова и Крым.



Интересна природа этого явления. Хотя даже если не знаешь правильного ответа, то предположить, как это происходит, достаточно легко – и чаще всего догадка будет верной. Речь в данном случае идёт о столкновении двух сил – морского течения и ветра. Правда, и то, и то должно быть достаточно, но при этом и в меру сильным.