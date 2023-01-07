Что такое "квадратные волны" и чем они опасны для судов

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Иногда могут образовываться так называемые "квадратные волны". Такое зрелище способно поразить наблюдателей, ведь вода становится похожа на шахматную доску.
"Квадратные волны" или, как их чаще называют, перекрёстные волны (от английского понятия cross-waves) – довольно редкое явление, в мире не так много мест, где такого типа природную необычность можно наблюдать.
Самые популярные места – юго-западное побережье Франции, Средиземное море в районе Тель-Авива, реже – Азорские острова и Крым.
Интересна природа этого явления. Хотя даже если не знаешь правильного ответа, то предположить, как это происходит, достаточно легко – и чаще всего догадка будет верной. Речь в данном случае идёт о столкновении двух сил – морского течения и ветра. Правда, и то, и то должно быть достаточно, но при этом и в меру сильным.
Самые популярные места – юго-западное побережье Франции, Средиземное море в районе Тель-Авива, реже – Азорские острова и Крым.
Интересна природа этого явления. Хотя даже если не знаешь правильного ответа, то предположить, как это происходит, достаточно легко – и чаще всего догадка будет верной. Речь в данном случае идёт о столкновении двух сил – морского течения и ветра. Правда, и то, и то должно быть достаточно, но при этом и в меру сильным.
Чаще всего "квадраты" возникают при резкой смене ветра, когда, можно сказать, вода не успевает "перестроиться". А иногда этот эффект наблюдается при появлении двух встречных штормов, которые начинают гнать воду в две разные стороны.
И надо понимать, что такие "квадраты" – это чаще всего не рябь на воде, а достаточно высокие волны, порой достигающие высоты в несколько метров.
И надо понимать, что такие "квадраты" – это чаще всего не рябь на воде, а достаточно высокие волны, порой достигающие высоты в несколько метров.
Это природное явление считается достаточно опасным для кораблей, особенно не очень крупных. Поскольку волны бьют не с одной стороны, а с двух сторон, судно может сильно раскачаться и в итоге перевернуться. А уж купаться людям в этих перекрёстных волнах тем более нельзя – это смертельно опасно.
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