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Что такое "квадратные волны" и чем они опасны для судов

Что такое "квадратные волны" и чем они опасны для судов

Автор:
07 января 2023 11:37
Метки: Квадратные волны   волна   океан   опасность   природа   природное явление   
4213
3
Иногда могут образовываться так называемые "квадратные волны". Такое зрелище способно поразить наблюдателей, ведь вода становится похожа на шахматную доску.

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Метки: Квадратные волны   волна   океан   опасность   природа   природное явление   
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8  комментариев
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3k
Citizenn 7 часов назад
Да-да, старый парадокс: почему кирпич прямоугольный, а волны от него круглые
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37k
Mamin Sibiriak 17 минут назад
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19k
Valiko 5 часов назад
Мы тут еще с квадратными какашками вомбатов не разобрались, а они нам уже подсовывают следующий квадратный парадокс

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1k
an-bask 6 часов назад
Это для морского боя клеточки.
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Бритва 8 часов назад
сознание расширяется.
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